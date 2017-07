SAGA SE NASTAVLJA: Sudac istrage ponovno ukinuo proširenje istrage protiv Sauche, Uskok najavio novu žalbu

Sudac istrage Oliver Mittermayer ponovno je ukinuo rješenje Uskoka o proširenu i provođenju istrage protiv bivšeg predstojnika ureda premijera Zorana Milanovića, Tomislava Sauche i njegove tajnice Sandre Zeljko u aferi Dnevnice, doznaje se na zagrebačkom Županijskom sudu, dok iz su iz Državnog odvjetništva već najavili žalbu na tu odluku.

Po riječima zamjenice glasnogovornika Županijskog suda, Ive Kero, sudac je zaključio da se prema odredbama Zakona o kaznenom postupku (ZKP) “istraga ne može proširiti već samo provoditi, a onda eventualno spojiti s drugim postupcima u istrazi. Dodao je i da mu je nerazumljiv činjenični opis koji se stavlja na teret Sauchi i Zeljko“, kazala je Kero Hini.

Sudac Mittermayer o istrazi protiv Sauche i Zeljko odlučivao je u skladu s uputom izvanraspravnog vijeća koje je nakon prethodne žalbe Uskoka ukazalo na određene postupovne propuste suca istrage. On ih je u novom rješenju otklonio, no je li to učinio na zadovoljavajuć način ponovno će odlučiti izvanraspravno vijeće prilikom odlučivanja o novoj najavljenoj Uskokovoj žalbi.

Uskok Sauchu sumnjiči da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom Sandrom Zeljko nezakonito stekao 580 tisuća kuna.



Tužiteljstvo će se žaliti

‘ŠKOLJKA ZA WC NALAZI SE NA POLA METRA OD STOLA NA KOJEM JEDETE’: Saucha u Saboru otkrio što je sve proživio u zatvoru

U proširenju istrage Sauchu je Uskok osumnjičio da je akontacije za fiktivne dnevnice dijelio sa Zeljko. No, nju su osumnjičili da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac pa je od ožujka 2016. do veljače ove godine, po Uskokovim tvrdnjama, samoinicijativno krivotvorila potpise kasnijih šefova kabineta Nevena Zelića i Davora Božinovića te preuzela i zadržala akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od gotovo 350.000 kuna.

Prvo ukidanje Uskokova rješenja o proširenju istrage uslijedilo je nakon što je Saucha, kao saborski zastupnik, prilikom glasovanja presudio da ne prođe zahtjev za opoziv ministra Zdravka Marića, koji je prethodno potpisao. No, Saucha je odbacio sumnje da ga je netko “kupio”, pojašnjavajući da je odluku promijenio kako bi se izbjegli novi izbori.

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan u petak je potvrdio da će se tužiteljstvo žaliti na novu odluku suca istrage, a Uskok je ranije ustvrdio da je Mittermayerovo ukidanje rješenja o proširenju istrage s argumentom da ono nije sukladno ZKP-u nezabilježeno u hrvatskoj pravnoj praksi.