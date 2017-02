‘SADA U SVAKOME VIDIM OČI RAZBOJNIKA’: Blagajnice o traumama koje trpe nakon razbojstava

Razbojstva osobito malih dućana gotovo su svakodnevna pojava, blagajnice koje rade za minimalac nakon proživljenog užasa često više nisu sposobne rad.

U trenutku kada je djelatnica u trgovini bila sama, nepoznati muškarac upao je u dućan i uz prijetnju nožem prisilio prestravljenu trgovkinju da mu da novac iz blagajne i pobjegao u mrak.

ORUŽANA RAZBOJSTVA U jednom danu opljačkali tri trgovine u istoj zagrebačkoj četvrti

Djelatnica je od pretrpljenog stresa, šoka i straha zatražila liječničku pomoć.I mjesec dana ranije ista trgovina u Đakovu bila je na meti razbojnika. Isti napadač, ista žrtva.



“Znaš što ti je činiti“, rekao joj je drugi put prišavši joj s leđa s nožem u ruci.

Šokirane su i njene kolegice, sve one koje rade u malim, kvartovskim dućanima. U svakom neznanom, sumnjivom licu vide potencijalno razbojstvo, prijetnju vatrenim, hladnim oružjem, pa makar i onu plastičnim pištoljem za dječju igru, i strah za vlastiti život.

“Dosad mi se takvo što nije dogodilo, ali kolegici s kojom radim istom dućanu jest. Imao je čarapu na glavi, zaprijetio joj je nožem i jedino što je mogla bilo je izvaditi novac iz blagajne i dati mu ga. Doživjela je veliki šok. Nelagoda je velika kada vam navečer uđe netko nepoznat, a da širi negativnu energiju i ima loše namjere osjetim instinktivno još s vrata. A nemate kamo. Ne znam kako bih postupila u toj situaciji, no ne vjerujem da bih ostala pribrana i hladne glave.

“Daj mu novac”

“Gazde kažu: “Dogodi li se to – daj mu novac! Nije vrijedno nečijeg života ili zdravlja.” No, znam ženu koja, kad je uz prijetnju od nje zatražio novac iz blagajne, nije mogla otvoriti kasu. Od straha su joj ruke bile ‘zavezane’, tresle su se… Pogotovo ti nije svejedno kada čuješ ponovno za neki novi slučaj” ispričala je prodavačica u đakovačkom dućanu iz susjedstva.

Na posve drugom kraju grada neslavni je rekorder je kvartovski dućan koji je bio obiteljski posao u kojemu su radili muž, žena i kći, a na meti razbojstva bio je u relativno kratkom vremenu čak osam puta. Uz svakakve prijetnje, s oružjem i bez njega, pa i fizičke napade. Nasilna upadanja neznanaca u nevelik prostor dućana najgore je podnosila supruga vlasnika koji je u međuvremenu preminuo. Dućan je bio u vrlo prometnoj ulici, a u blizini je prolaz gdje su počinitelji mogli lako pobjeći. A da stvar bude još gora – nadnica za strah je premala. Uobičajena plaća u ovoj branši je mizerni minimalac.

“Prosječna plaća u djelatnosti trgovine vrlo je blizu minimalnoj – u prosjeku je 3100 do 3300 kuna neto ” kaže predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske (STH) Zlatica Štulić.

Sektor trgovine ima 180.000 zaposlenih. Problematika razbojstava, kaže Štulić, važna je STH-u u kojem od poslodavaca očekuju da se ovakve situacije što više preveniraju i da posljedice budu što manje za radnike jer poslodavci, ocjenjuje Štulić, svoju imovinu imaju osiguranu, pa je za očekivati da će se odneseni novac nadoknaditi. No, što je sa stanjem, zdravljem i sigurnosti zaposlenih nakon tih stresnih događaja?

Čuvajte sebe a ne novac

“Neke naše članice, koje su to doživjele, nisu se mogle nositi s tim, poput trgovkinje koja je tri puta bila žrtva razbojstva, uz prijetnju pištoljem, suzavcem, na glavi mu fantomka… Nije se mogla oporaviti i po povratku s bolovanja dala je otkaz. Druga naša članica, koja je pri razbojstvu i fizički ozlijeđena, zapamtila je napadačeve oči i potom ih uvijek vidjela u očima svakog nepoznatog tko bi ušao”, priča Štulić.

Neka od rješenja su ne predugo radno vrijeme navečer, da radnice ne ostaju tada same, da ne nose novac u trezor… Od poslodavaca se očekuje da rizik smanje na najmanju mjeru, a jedan od načina je i videonadzor.

“Postoje upozorenja MUP-a koja kažu da radnici, umjesto da svojim ponašanjem rizično pokušavaju spašavati imovinu i novac, trebaju gledati da zaštite sebe. Na žalost, imate situaciju gdje su žene to doživjele na poslu, a da ih potom nitko nije pitao ni kako su. No, ima i svijetlih primjera gdje se poslodavac itekako brine o tome. Čak je i kolektivnim ugovorima predviđeno pružanje materijalne pomoći i osiguravanje svojih ljudi od rizika. Sve su to metode pomoći” ističe Štulić.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin Ranogajec kaže kako im se dosad nije javio nitko od obrtnika iz trgovačke branše s tom problematikom. “No, znamo da se to događa. Poslodavci većinom imaju kamere, pa je i to neka pomoć. Naravno da cijela zajednica mora učiniti više na prevenciji, postoje kvartovski policajci, a i građani sami mogu pomoći”, kaže Ranogajec.