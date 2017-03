BORBA ZA PRESTIŽNU FOTELJU: HDZ ima kandidata koji ide protiv Bandića, ali to nije Andrija Mikulić

Drago Prgomet je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, odlučio je Gradski odbor HDZ-a na sjednici održanoj u srijedu navečer na kojoj je bio i predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković.

Drago Prgomet rodio se u Žeravcu u blizini Dervente 1965. godine, po struci je specijalist otorinolaringolog. Medicinu je diplomirao u Banjoj Luci 1990., te uz polaganje nekih diferencijalnih ispita na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je nakon poslijediplomskog studija stekao zvanje doktora znanosti.

Kao član HDZ-a od 2003. do 2006. bio je zastupnik u Hrvatskome saboru, a na 15. općem saboru HDZ-a 2012. godine izabran je za zamjenika predsjednika stranke. Nakon sukoba s predsjednikom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, 2015. godine dao je ostavku na tu dužnost i istupio iz stranke. Nakon toga pristupio je Mostu nezavisnih lista, a krajem te godine osnovao je stranku HRID. Nakon što je na čelo HDZ-a došao Andrej Plenković, Prgomet se u rujnu prošle godine vratio u HDZ.

Do utorka su iz HDZ-a dopirale vijesti da bi kandidat za gradonačelnika mogao biti predsjednik zagrebačkog HDZ-a i predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić, no Hini je u utorak navečer iz krugova zagrebačkog HDZ-a rečeno da “Plenković ne želi potrošiti Mikulića i zato on ne ide u utrku za gradonačelnika Zagreba”.