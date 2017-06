SAD JE SLUŽBENO: Hrvatska je izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog deficita

Hrvatska je danas i službeno izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka (EDP), potvrđeno je na sastanku Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) u Luxembourgu.

“Nakon što je 22. svibnja ove godine Europska komisija prilikom objave Proljetnog paketa Europskog semestra predložila izlazak Republike Hrvatske iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka (eng. Excessive Deficit Procedure (EDP)), na danas održanom sastanku Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) to je i potvrđeno. Navedeno znači da je Republika Hrvatska s današnjim danom i formalno izišla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka”, priopćeno je iz Ministarstva financija.

Rezultat je to snažnih napora vezanih za fiskalnu konsolidaciju, uslijed čega je deficit opće države u 2016. bio na razini od 0,8 posto BDP-a, što je značajno bolje ostvarenje od preporuka Europske komisije, ističu iz resora financija.

Europska komisija predviđa kako će deficit opće države u 2017. biti na razini od 1,1 posto te na razini od 0,9 posto u 2018. godini.



Smanjen javni dug

Uz ostvarenja vezana za deficit, iz Ministarstva financija ističu kako je, prema posljednjim objavljenim službenim podacima Državnog zavoda za statistiku i Hrvatske narodne banke, u 2016. udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu smanjen za 2,6 postotnih bodova te je iznosio 83,7 posto BDP-a (u 2015. 86,3 posto BDP-a).

“Ovo međugodišnje smanjenje duga predstavlja najveće smanjenje udjela javnog duga u bruto domaćem proizvodu od početka praćenja statističkih podataka kretanja javnog duga”, naglašavaju iz Ministarstva financija.

Sastanku Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) u Luxembourgu bio je i hrvatski ministar financija Zdravko Marić, koji je u svom izlaganju zahvalio Europskoj komisiji na potpori i preporukama koje je bilo potrebno provesti u svrhu fiskalne konsolidacije, što je doprinijelo i boljim rezultatima no što je bilo očekivano.

Ministar Marić je istaknuo kako je to i potvrda Vladi Republike Hrvatske da provodi odgovornu fiskalnu politiku koja je dovela do ovako dobrih rezultata kada je riječ o deficitu, ali i o pozitivnim trendovima vezanima za smanjenje javnog duga. Pri tom je istaknuo kako Vlada Republike Hrvatske i nadalje ostaje predana nastavku smanjenja javnog duga za najmanje deset postotnih bodova do kraja 2020. godine, prenosi se u priopćenju Ministarstva financija.

O službenom izlasku Hrvatske iz EDP-a izvijestili su i iz Europske komisije, iz koje u priopćenju prenose i izjavu potpredsjednika Europske komisije nadležanog za euro i socijalni dijalog Valdisa Dombrovskisa, koji je izrazio zadovoljstvo što su ministri financija Europske unije potvrdili preporuku Komisije za izlazak Hrvatske iz postupka u slučaju prekomjernog deficita.

‘Hrvatska mora provesti reforme’

“Nadamo se da će Hrvatska iskoristiti ovaj pozitivni zamah za provedbu sveobuhvatnog programa reformi. Preporučili smo niz reformi usmjerenih na modernizaciju države i privatnog sektora, a Europska komisija spremna je osigurati stručno znanje za njihovo osmišljavanje i provedbu. Provedbom reformi Hrvatska će postati privlačnija ulagačima, ojačati otpornost svoga gospodarstva i osigurati dugotrajni gospodarski rast”, istaknuo je.

Iz Ministarstva financija podsjećaju kako je Hrvatska, izlaskom iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka, obvezna pridržavati se pravila iz preventivnog dijela Pakta o stabilnosti i rastu. To znači da do 2020. godine Hrvatska treba imati uravnotežen proračun odnosno ostvariti višak od 0,5 posto BDP-a.

Vlada nastavlja s aktivnostima vezanim uz reforme

“Na tragu ovih pozitivnih ekonomskih i fiskalnih kretanja, Vlada Republike Hrvatske će u nadolazećem razdoblju nastaviti sa aktivnostima vezanima uz provedbu reformi s ciljem jačanja dugoročnog potencijala hrvatskog gospodarstva, što uključuje i provedbu specifičnih preporuka Europske komisije (tzv. Country Specific Recommendations – CSR) koje će Europsko vijeće odobriti na kraju ovogodišnjeg ciklusa Europskog semestra, a koje bi Hrvatska trebala provesti tijekom preostalog dijela 2017. te tijekom 2018. Pritom će i u narednom razdoblju ključan naglasak biti na strogoj kontroli proračunske potrošnje te na iskorištavanju svakog viška prihoda u odnosu na planirane za daljnje smanjenje proračunskog manjka, što će i nadalje pridonositi jačanju stabilnosti javnih financija koja je ujedno temelj cjelokupne ekonomske stabilnosti, kao i preduvjet trajnog ekonomskog rasta Republike Hrvatske”, zaključuje se u priopćenju Ministarstva financija.