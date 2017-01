OTKRIVENA TAJNA IMUNOLOŠKOG? ‘Naši stručnjaci imaju spreman lijek za prevenciju raka, ali su ih sabotirali!’

Poznati hrvatski virolog i bivši zaposlenik Imunološkog zavoda tvrdi kako je godinama upozoravao političare na vrijedan lijek koji proizvodi ta ustanova, međutim nitko od njih nije imao sluha, piše Slobodna Dalmacija.

Dok ove godine Hrvatskom hara nekoliko vrsta gripa, pacijenti umiru, a raširili su se i različiti virusi, Imunološki zavod koji proizvodi lijek za te bolesti ne radi. Štoviše, uopće je nepoznata njegova sudbina, a ministar Kujundžić tek je osnovao Povjerenstvo koje će o njoj raspravljati i utvrditi isplati li se Lijepoj našoj ulaganje u nešto za što znanstvenici tvrde da čuva sasmostalnost jedne države.

Istovremeno, Hrvatska cjepivo uvozi i hrvatski građani umjesto prirodnim interferonom domaće proizvodnje liječe se rekombinantnim pripravkom, također iz uvoza.

Danas umirovljeni virolog dr. sc. Eugen Šooš, inače dugo godina zaposlen u Imunološkom zavodu kao voditelj prirodnog humanog leukocitnog interferona (HLI), pripravka iz krvi dobrovoljnih davatelja sigurnog, dostupnog i visokodjelotvornog u prevenciji i liječenju virusnih bolesti, ali i raka grlića matrenice uzrokovanog HPV-om, raka dojke te drugih karcinoma uzrokovanih virusima, tvrdi kako su uzroci propasti u moći farmaceutske industrije.



Kada je on devedesete odlazio u rat iza sebe u Zavodu je ostavio isplativu tehnologiju proizvodnje interfereona, a već poslije rata dozvole su se počele gubiti, a Zavod tonuti. Što god je, kaže, pokušao reći, nije imalo učinka.

MOSTOVCI PROTIV VLADINE ODLUKE: ‘Lako je prodati ACI i Podravku, zašto ne osposobe Imunološki ili Kamensko?’

Razgovor Josipovićem i pismo Ostojiću

Prisjeća se razgovora na prijemu kod bivšeg predsjednika Ive Josipovića kojem je kazao kako nije trebao ići na operaciju zbog virusne upale oka, jer je to još 1972. u Vinogradskoj liječeno kapima za očne infekcije koje je proizvodio Imunološki. Reakcije nije bilo.

Pismom se obratio i Rajku Ostojiću dok je bio ministar. “Napisao sam mu – dajte pokrenite proizvodnju interferona da se njime ide na rak vrata maternice, rak dojke, a on mi je, imam taj papir!, odgovorio u stilu – ma što taj Šooš prtlja, pa on je već dvadeset godina u penziji…”, priča.

SPAS ZA IMUNOLOŠKI ZAVOD: Lijek koji su već proizvodili mogao bi im donijeti milijune!

Bez uspjeha i u HDZ-u i u HSP-u

Pokušao je i u drugim strankama, HDZ-u i HSP-u, no nitko nije imao sluha.

Sada se nada da će Bandić ustrajati i otkupiti Zavod, no nakon svih neuspjelih objašnjavanja pribojava se da ga ni on u skretanju pažnje na nužnu proizvodnju prirodnog interferona ne bi razumio. Kaže kako bi ulazak Grada u Imunološki bio odličan potez i da bi Grad zaradio veliki novac. “Bandića treba ‘ubiti’ – napišite da je to Šooš rekao! – ako to ne napravi!”, dodaje.

Prema njegovu mišljenju, sa 60 milijuna kuna o kojima ministar Kujundžić govori kao svoti potrebnoj za pokretanje proizvodnje u IMZ-u, zagrebački interferon moglo bi se vratiti u roku od tri godine. Smatra kako ne bi trebalo tražiti nikakve strateške partnere jer ističe da se “samostalnost jedne zemlje temelji se na vojsci, policiji i Imunološkom zavodu”.