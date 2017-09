SABORSKI ZASTUPNIK I BORAC ZA DUŽNIKE U ŠVICARCIMA: ‘Treba istražiti kako je Todorić zapošljavao rođake političara’

U Agrokoru ne treba istražiti samo odgovornost pojedinaca za ono što se dogodilo, nego i sumnjiva zapošljavanja u tom koncernu.

Rekao je to saborski zastupnik stranke SNAGA (Straka narodnog i građanskog aktivizma) te bivši čelnik Udruge Franak Goran Aleksić gostujući u emisiji Veto na N1 televiziji.

U Agrokoru se uhljebljivalo kao u državnim tvrtkama

“Agrokor je očito katastrofa za hrvatsko gospodarstvo. Meni nije jasno kako je jedan koncern, za koji smo do jučer mislili da je uspješan, preko noći postao problem. Netko je za to odgovoran, i treba istražiti tko je što radio, ali i tko je koga i kada zapošljavao i na kojim radnim mjestima. Pretpostavljam da se tu zapošljavalo po političkom ključu i pretpostavljam da je vlasnik zapošljavao neke rođake koji nisu kompetentni da bi imali utjecaja na politiku. To je sve sumnljivo i bilo je uhljebljivanja kao u državnim tvrtkama i rezultat je sve što imamo sada”, kazao je Aleksić.

Što se ‘lex Agrokor’ tiče, Aleksić smatra da je intervencija države bila potrebna i da bi svi iz oporbe koji se bune protiv toga postupili na isti način.



Ustavni sud mora reći svoje o ‘lex Agrokor’

Aleksić je kod glasovanja o ‘lex Agrokor’ bio suzdržan jer, kaže, nije znao je li zakon dobar i potreban ili nije.

“S jedne strane imali smo tu opasnost da se sve uruši i ljudi i ostanu bez poslova i moralo se spašavati gospodarstvo, ali s druge strane narušava se ravnopravnost sudionika u tom procesu i po tom pitanju je zakon diskutabilan. Ustavni suci moraju na stol staviti sve pluseve i minuse i donijeti onda odluku“, naglasio je te dodao da ne želi komentirati ni izbor Ante Ramljaka za vladinog povjerenika u Agrokoru dok ne vidi rezultate njegovog rada.

Za odluku Povjerenstva za utvrđivanje sukoba interesa koje je kaznilo guvernera HNB-a Borisa Vujčića s 5.000 kuna zbog putovanja u Klagenfurt koje mu je platila UniCredit banka, kazao je da je to velika pobjeda njegove Udruge Franak koja je i podnijela prijavu.

“Kazna nije velika, ali moralna pljuska je ogromna! Valja napomenuti da se to događalo godinama, a ne samo jednom”, rekao je Aleksić

