‘PROGLEDAT ĆEMO IM KROZ PRSTE’: Saborske zastupnike ipak neće novčano kazniti zbog izostanaka, a k tome će dobiti i dodatnih 1500 kuna

Suprotno očekivanjima, saborski će zastupnici uz plaću za srpanj dobiti i puni iznos mjesečnog paušala od 1500 kuna, nitko od njih neće, naime, biti novčano kažnjen za neopravdano izostajanje iz sabornice u prvoj polovici srpnja.

Srpanj je prvi mjesec u kojem su se ‘mjerili’ zastupnički izostanci i za koji su zastupnički klubovi, odnosno njihovi predsjednici, bili dužni Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove dostaviti zbirno izvješće o izostancima i tu je, čini se, nastao problem.

“Dobili smo hrpu neodgovarajućeg materijala, na temelju kojeg nismo mogli donijeti nikakvu odluku, pa smo zatražili da se taj materijal dopuni”, rekao je Hini u srijedu poslijepodne predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Ante Sanader, dodavši kako su klubovi za to dobili rok do 25. kolovoza.

Ovo je prvi put da to rade, pa ćemo im ‘progledati kroz prste’, no ako do spomenutog datuma ne dostave “čistu situaciju”, odnosno ne dopune materijale, poimenično ću prozvati klubove koji to nisu učinili, ‘zaprijetio’ je Sanader.



Odbit će im se u kolovozu?

Ilustrirajući neke od podataka koji su dospjeli do Odbora, rekao je kako je jedan od zastupnika naveo da ga nije bilo u sabornici jer je kao vijećnik bio na sjednici općinskog vijeća, da zna da to nije po zakonu, ali drži da mu je unatoč tome izostanak opravdan.

Predsjednik Odbora uvjerava kako zastupnici koji su neopravdano izostali neće izbjeći novčanu kaznu. Odbit će im se to od paušala za kolovoz, kaže Sanader.

Novčane kazne

Hrvatski sabor je proljetos, na inicijativu Mosta, izmijenio Zakon o pravima i dužnostima zastupnika i time otvorio mogućnost da se zastupnici po prvi put novčano kažnjavaju za neopravdan izostanak s plenarne sjednice. Za svaki takav izostanak mjesečni će im se paušal umanjivati za jednu tuzemnu dnevnicu.

Izostanak će im se pravdati ako su bili bolesni što će morati dokazati liječničkom potvrdom, ako su imali smrtni slučaj u obitelji, morali se odazvati sudskom pozivu, nazočiti društvenim, političkim kulturnim i drugim skupovima na koje su pozvani.

Zastupnicima, koji su i vijećnici, neće se opravdati ako sa saborskog zasjedanja izostanu zbog odlaska na sjednicu nižeg predstavničkog tijela u koje su izabrani. Naime, kad se zakon mijenjao stav je predlagatelja bio da bi se, ako bi se to pravdalo, poslala poruka kako je vijećnička dužnost važnija od zastupničke.

Zastupnici, uz plaću, dobivaju i paušal od 1.500 kuna mjesečno te naknadu za odvojeni život od 1.000 kuna mjesečno. Naknada im se ne isplaćuje kad Sabor ima ustavnu stanku (od 15. srpnja do 15. rujna, te od 15. prosinca do 15. siječnja) te od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.