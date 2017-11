SABORSKI ZASTUPNICI U ŠOKU: ‘Ova presuda ne samo da je apsurdna, ona je perverzna!’

Sa šokom i nevjericom saborski su zastupnici popratili izricanje presude u Haagu u predmetu bosanskohercegovačkoj šestorici, tijekom koje je general Slobodan Praljak pred sudskim vijećem popio nešto za što se pretpostavlja da je otrov.

Sabor je zbog toga prekinuo plenarno zasjedanje najprije do 13 sati, no potom je produžena do 15 sati.

“Što se tiče same presude, ona ne govori o pravom karakteru događaja u BiH. Ona više govori o karakteru bivših vlada koje nisu napravile ono što su trebale napraviti. Na kraju, to je potvrdila i odvjetnica generala Praljka. Zapravo, jedini koji se zauzeo, jedini koji je posjetio te ljude u Haagu je bio bivši ministar pravosuđa Ante Šprlje“, izjavio je Mostov Božo Petrov.

Njegov stranački kolega Miro Bulj rekao je kako general Praljak očito nije prihvaćao presudu jer je “hrvatski vojnik i hrvatski narod branio u BiH”.

“Da nije bilo hrvatskog vojnika danas bi imali još jednu Srebrenicu, a to je bihaćka enklava. I osobno sam tu sudjelovao i zaista je teško ovo što se događa Hrvatima u BiH gdje optužuju hrvatsku državu za zločinački pothvat. Kao čovjek koji je bio u BiH nikada ne mogu prihvatiti da je hrvatski vojnik i hrvatska država sudjelovala u bilo kakvom zločinačkom pothvatu osim borbe protiv velikosrpske agresije koja je išla direktno iz Srbije”, rekao je Bulj.

Sada se, kaže, treba moliti za generala Praljka da mu se ništa ne dogodi.

“Očito nije mogao izdržati ovu presudu. Hrvatska država ostavila je te ljude same. Oni se nisu borili samo za svoju državu nego i za BiH, i žalosno je da ih nitko nije obišao kao hrvatske generale i branitelje do ministra Ante Šprlje. Toliko o hrvatskoj politici i diplomaciji koje može biti sram”, poručio je Bulj.

‘Hrvatski građani u ovom trenutku moraju biti itekako potreseni’

HRAST-ov Hrvoje Zekanović za presudu je rekao: “Kosternacija, zabrinutost, teško je naći prave riječi, mislim da svi hrvatski građani u ovom trenutku moraju biti itekako potreseni, na svu sreću ni jedan narod u svijetu ovo nije vidio. Od tisuća naroda u svijetu ovu situaciju da hrvatski vojskovođa koji se borio za slobodu našeg naroda napravi ovo pred kamerama, pred cijelim svijetom, to se ne događa svakome nego samo hrvatskom narodu”.

Činjenica je, ističe, da je Srbija koja je evidentno agresor bila i u tom ratu i u Hrvatskoj se izvukla od svih mogućih presuda, a Hrvatska koja je spasila s vojnim akcijama BiH da postoji, omogućila Dayton, ta ista Hrvatska, HVO, i Hrvatska vojska su danas osuđeni kod ujedinjeni zločinački pothvat.

Ističe i kako “u jednom trenutku hrvatske institucije nisu odradile svoj posao i da mi kao narod nismo tome pridavali značaj, dok Praljak nije popio otrov svima je to bila trećerazredna vijest. On je morao pokušati suicid pred kamerama da bi se mi otrijeznili”.

Nema zapovjedne ni osobne odgovornosti

“Danas je spušten zastor u sudnici haškog tribunala, međutim spušten je zastor i na međunarodno pravosuđe. Ova presuda ne samo da je apsurdna, ona je perverzna i ja tu presudu odbacujem kao neutemeljenu”, kazao je u Saboru zastupnik Božo Ljubić (HDZ), čelnik Hrvatskog narodnih sabora BiH komentirajući presudu u Haagu.

“Činjenica je da nijednom od šest optuženih i po objašnjenju suda nije dokazana nijedna zapovjedna i osobna odgovornost, a da su osuđeni na drastičnu kaznu samo kao sudionici udruženog zločinačkog pothvata zapravo govori o tome da je iskorišten jedan političko-ideološki konstrukt da bi se, ne znam za koje ciljeve, osudilo hrvatsko političko i vojno vodstvo u BiH. A s obzirom da su spomenuti predstavnici Hrvatske iz toga vremena, ona je odgovornost Republike Hrvatske”, izjavio je Ljubić.

Kazao je da prije tjedan dana u presudi Ratku Mladiću nije spomenut ni Radovan Karadžić niti političko vodstvo Srba u BiH a kamoli Beograd.

“Od optužnice 2004. godine, prvostupanjske presude, pa ove drugostupanjske presude, nameće mi se utisak da je to sve skupa dio jednoga međunarodnog udruženog pothvata”, ustvrdio je.

Na upit kako komentira izjavu premijera Andreja Plenkovića da je Hrvatska iskoristila sve prave mogućnosti u postupku, Ljubić je kazao kako smatra da je Hrvatska mogla i trebala učiniti mnogo više.

“Dakle ovo je ujedno i šamar Hrvatskoj jer zapravo odlučujuću ulogu u ovom političkom sudu u Haagu igrali su i igraju još uvijek saveznici Hrvatske, NATO i EU”, rekao je Ljubić, dodavši da pritom ne misli na postojeće vodstvo Hrvatske jer smatra da je ono u zadnjih godinu dana učinilo sve što je bilo moguće ispred Republike Hrvatske.

“Kada govorim o zadnjih 13 godina govorim i o predsjedniku (Stipi) Mesiću, koji je dilajući dokumente iz Ureda predsjednika koji su onda selektivno davani i korišteni. To je omogućilo vijećima da donesu ovakve zaključke”, ustvrdio je Ljubić.

‘HDZ je te iste generale, uključujući i Slobodana Praljka, isporučio Haagu’

Prekid plenarnog zasjedanja Ivan Pernar (Živi zid) prokomentirao je riječima: “HDZ pokušava smisliti što će reći i zato im trebaju sastanci i duge pauze”.

“Činjenica je: prema presudi haaškog suda predsjednik HDZ-a Franjo Tuđman sudjelovao je s još nekim drugim dužnosnicima iz BiH u zločinačkom poduhvatu. Ono što će HDZ sada vjerojatno reći je teško licemjerno – da ne priznaje presudu. HDZ priznaje haaški sud, ali je te iste generale, uključujući i Slobodana Praljka, isporučio Haagu. Pritom je teatralno i demagoški tvrdio, poput Ive Sanadera na splitskoj rivi, da su izdajice oni koji to rade”, izjavio je Pernar.

Ono za što je Sanader prozivao druge, kaže Pernar, učinio je on sam i HDZ, te ljude je izdao i poslao ih u Haag, a sada će HDZ ponavljati mantru da ne prihvaćaju presudu. “No, nije moguće prihvatiti mjerodavnost haškog suda, a negirati njegove odluke. Vi možete reći, kao što je svojedobno Tito govorio, ne priznajem ni sud ni njegove odluke. Ali, HDZ priznaje sud, a ne priznaje odluke. Mi u Živom zidu smatramo da je hrvatsko pravosuđe mjerodavno, da generali nisu ni trebali biti slani tamo, već da im je trebalo suditi u Hrvatskoj ili BiH”, zaključio je Pernar.

General Praljak je u vrlo teškom stanju

Član Generalskog zbora general Marinko Krešić rekao je da se čuo sa ženom generala Petkovića koja mu je rekla da je general Praljak u vrlo teškom stanju.

“Praljkova odluka nas je potresla, da na takav način završi svoj život da bi i dokazao svoju pravdu i pravdu ljudi koji su pošteno branili te prostore na kojima smo vječno živjeli. Zanimljivo kako se to moglo u sudu dogoditi, kakav je to zatvor”, pitao se Krešić.

Nekadašnji ministar obrane Pavao Miljavac izjavio je kako nije “previše iznenađen da su presude potvrđene”. “Ne postoji gora kvalifikacija – udruženi zločinački poduhvat, okupacija, čak i veze s Republikom Hrvatskom. To su teške kvalifikacije koje će definitivno, voljeli mi ili ne, imati posljedice i za RH, ali isto tako i na muslimansko hrvatske odnose u BiH”, rekao je.

General Praljak, kojeg je kaže, osobno znao, je jedan karakteran čovjek koji “očito ima određene principe i on je procijenio da će to biti neka poruka koja će sigurno potresti i haški sud, ali i okarakterizirati ga”.

“Sud je zahvatio razdoblje udruženog zločinačkog poduhvata u nekih četiri pet mjeseci kada je Armija BiH svim silama pokušala izbiti na Neretvu i pridobiti se do mora. I naravno da je reagirao i HVO, i čini se da smo i mi reagirali, da do toga ne dođe. U tom je trenutku srednja Bosna bila praktički očišćena, mudžahedini su vršili ritualna ubijanja. Ali to se zaboravlja i sve se stavlja na teret HVO-a”, rekao je Miljavac.

Ističe kako ova presuda sigurno neće doprinijeti pomirenju na ovim prostorima. “Hrvatska je politika podcijenila ovu situaciju. Trebala se puno više angažirati, naročito preko onih koji su nam se ipak pokazali kao prijatelji”, poručio je.