SABORSKI ZASTUPNICI MORAT ĆE NOSITI ISPRIČNICE KAO ŠKOLARCI: Uskoro novčane kazne za izostanak sa sjednice

Svaki put kad neopravdano izostanu u dane kad Hrvatski sabor zasjeda, saborski će se zastupnici kažnjavati financijski tako da im se iznos paušala (od 1500 kuna) umanji za iznos tuzemne dnevnice, proizlazi iz rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika koje je predložio Most.

Mostov Robert Podolnjak najavio je da će Most prihvatiti amandman Odbora za Ustav koji predviđa umanjenje zastupničkog paušala za svaki neopravdani izostanak kad Sabor zasjeda, a ne samo za dan kad se glasuje.

“Više ne govorimo o petku, nego će po konačnom prijedlogu to biti svaki dan kad Sabor zasjeda”, rekao je Podolnjak u srijedu u Hrvatskom saboru.

Za bolest potvrda liječnika

Opravdanim će se izostankom, naveo je, smatrati bolest što će zastupnici morati dokazati liječničkom potvrdom, smrtni slučaj u obitelji, sudski poziv, te prisustvovanje raznim manifestacijama i skupovima na koje je zastupnik pozvan.



Most je uvjeren kako će se ponuđenim rješenjima u značajnoj mjeri ojačati dignitet Sabora i zastupnika, kaže Podolnjak.

Zastupnici ne spore da na tome treba raditi, da saborski rad treba biti kvalitetniji, no nisu sigurni da je Mostov prijedlog pravi put za to.

Živi zid poručuje da ga je Mostov zakon poprilično razočarao, da je mlak, da više rješava pitanje forme, nego sadržaja. Možda bi za zastupnike koji ne rade dobro svoj posao, dobra mjera mogla biti opoziv, kaže Branimir Bunjac (ŽZ) nezadovoljan što dio zastupnika ne dolazi redovito na radno mjesto.

U sedam mjeseci, koliko sam u Saboru, još nisam stigao upoznati neke zastupnike, 20 ih se ni jednom nije javilo za riječ, kaže zastupnik i žestoko napada rješenje da zastupnik može izostati sa sjednice ako nazoči skupu na koji je pozvan.

To prevedeno znači da može izostati kad god želi, ako to ostane, zakon nema baš nikakva smisla, jer svaki zastupnik dnevno dobije pet poziva da negdje ide, tumači.

I Nenad Stazić (SDP) problematizira odredbe o izostancima. Bolest se mora opravdati liječničkom potvrdom, no što učiniti s virozom, tko će ti izdati potvrdu, što ako mi umre dobar prijatelj u Metkoviću…, on mi nije član obitelji, kaže Stazić i ocjenjuje kako sve proizilazi iz potpunog nepovjerenja prema zastupniku, što nije dobro. Osim toga, dodaje, zar opravdan izostanak nije i rad za stranku, zastupnici su stranački ljudi, klubovi bi morali biti odgovorni za rad svojih zastupnika.

Zastupnici kao školarci

HNS-ov Milorad Batinić nezadovoljan je što će zastupnici, poput djece u školi, morati predsjedniku Sabora donositi ispričnice od liječnika, pita hoće li za sva događanja morati donositi pozivnice s imenom i prezimenom?

Kritizira i odredbu po kojoj zastupnik koji je podnio ostavku na dužnost ne ni imao pravo na naknadu. A što ako je to učinio iz obiteljskih razloga, hoćemo li ih zbog toga kažnjavati, pita Batinić i predlaže da zakon prođe još jedno, treće čitanje.

Nema potrebe za trećim čitanjem, odgovara Podolnjak i tumači kako će zastupnik, kad opravdano izostane, dokumentaciju za to će podnijeti radnom tijelu nadležnom za upravne poslove, ne predsjedniku Sabora.

HSS-ov Davor Vlaović Most proziva da se htio dodvoriti biračima, da tematiziranjem zastupnika u drugi plan padaju važne gospodarske i socijalne teme.

Dražen Bošnjaković (HDZ) suglasan je da zakon neće dići ugled Sabora, ali poručuje da će sigurno preciznije urediti neke stvari. HDZ će podržati zakon, no neovisno o zakonima, ne budu li zastupnici radili u interesu zajednice, prenosili glas birača, ništa ne može pomoći, kaže zastupnik i tumači kako penaliziranje nedolaska nije ništa neuobičajeno, toga ima i u drugim parlamentima.

Tomislav Klarić (HDZ) uzvraća kako je suludo raspravljati o opravdanju izostanaka i penalizaciji, jer sabornica nije jedino mjesto rada zastupnika. Sabornica se jedina vidi, ali rad zastupnika je puno širi, tumači.

Predloženi zakon propisuje i da zastupnici koji su dužnost obnašali do tri mjeseca neće imati pravo na naknadu plaće kad im prestane dužnost, oni koji zastupnici budu od tri mjeseca do godine dana imat će pravo na tri mjeseca pune i tri mjeseca polovice plaće, a samo zastupnici sa stažom duljim od godine dana imat će kao i do sada pravo na naknadu plaće 6+6.