SABOR IZGLASAO IZMJENE OVRŠNOG ZAKONA: ‘U Hrvatskoj je preko 300.000 ovršenih, ovo je zemlja ovrha’

Sabor je danas, na zadnjoj sjednici uoči ljetne stanke, usvojio izmjene Ovršnog zakona. Za zakonske izmjene koje je predložio Most, a Vlada nadopunila amandmanima, glasovalo je 127 saborskih zastupnika.

Zastupnici su najprije jednoglasno izglasali Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenim u Republici Hrvatskoj, odnosno tzv. zakon o RBA udrugama. Uoči glasovanja o Ovršnom zakonu, šest klubova zastupnika opet je zahtijevalo stanku. Bila je to osma stanka po redu otkako je Sabor jutros započeo zasjedanje.

Rasprava o Ovršnom zakonu bila je iznimno žustra, no on je na kraju jednoglasno izglasan. Za zakonske izmjene koje je predložio Most i dopunila amandmanima Vlada glasovalo je 127 prisutnih zastupnika, prenosi N1.

Mostov Nikola Grmoja ranije je, prije rasprave, izjavio da se pojavila nova informacija prema kojoj je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio cjelovite izmjene Ovršnog zakona, a koje mogu biti najranije za godinu dana.

“Znamo o kakvoj se spirali zla radi i oni nemaju vremena toliko čekati”, rekao je Grmoja, kritiziravši Vladu da je dosad imala dovoljno vremena očitovati se o Mostovm amandmanima, a dodatno je i upozorio: “Ako zastupnici HDZ-a danas budu protiv amandmana koje je podržala i predsjednica RH, koja je pisala i premijeru, pokazat će da je neozbiljna Vlada i populist”.

Na prozivke iz Mosta, odgovorio je HDZ-ov Ivan Šuker: “Vlada i HDZ će podržati prijedlog zakona i amandmane koji su usuglašeni. Oko onog što je stiglo jučer poslijepodne nismo uspjeli. Jučer se nije dopustilo drukčije misliti, a mene i kolegu Grbina se danas zbog toga cijeli dan proziva. Amandmane Mosta ne možemo prihvatiti”, rekao je on, dodavši da Ovršni zakon mora biti socijalno osjetljiv, ali i svim stranama nuditi pravnu sigurnost.

Ivan Lovrinović iz Promijenimo Hrvatsku je pak ustvrdio da je Hrvatska “zemlja ovrha”.

“U Hrvatskoj je 330.000 ovršenika, do sada je provedeno više od sedam milijuna ovrha – ovo je zemlja ovrha”, rekao je Lovrinović te pozvao oporbu da bojkotira rad Sabora ako amandmani oporbe ne budu prihvaćeni.

“Kolege, to što vi radite je demagogija. Zakon smo podržali na svim tijelima Sabora i kada su došli amandmani koji su usuglašeni s Vladom. Ovaj zakon se radi devet mjeseci i on je u 99 posto proizvod Mosta. Ovo što vi sada radite je pokušaj sabotaže svega onoga što smo se dogovorili.”

SDP-ov Peđa Grbin je naveo kako se u Mostovim amandmanima kriju brojni skriveni rizici o kojima nije bilo vremena promisliti, na što je javno negodovao Nikola Grmoja.

Peđa Grbin mu je samo kratko odbrusio da se smiri te da ga u posljednje vrijeme stalno spominje.

“Dajte, kolega Grmoja, smirite se. Spominjete me toliko u zadnja 24 sata da se brinem”, zaključio je Grbin.

