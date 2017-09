BURAN DAN U SABORU: MARTINA DALIĆ IZGUBILA ŽIVCE, NAPALA MIRU BULJA, MORAO JE SMIRIVATI JANDROKOVIĆ: ‘Ne možete to raditi’

Hrvatski sabor je u petak, nakon dvomjesečne stanke, aktualnim prijepodnevom počeo novu, petu sjednicu i redovno jesensko zasjedanje. Izuzetak je to ovaj put, jer obično počinje srijedom, međutim premijer Andrej Plenković je idući tjedan na Općoj skupštini UN-a, a sjednica mora početi aktualnim prijepodnevom. Upravo to aktualno prijepodne bilo je vrlo žestoko. Premijer se od zastupnika branio i riječima “mogu što hoću”, a ministrica Dalić imala je dosad rijetko viđen ispad u kojem se okomila na mostovca Miru Bulja.

NOVO 14:05 Predsjednik Sabora odredio je stanku kojom je završilo aktualno prijepodne.

13:54 Zlatko Hasanbegović podsjetio je na prosvjedni skup organizacija civilnog društva zbog preimenovanja Trga maršala Tita na Trgu žrtava fašizma na kojem su se, kako je istaknuo, vijorile zastave SR Hrvatske i stilizirane zastave SSSR-a, a na kojem je govorio i Ivica Buljan, ravnatelj Drame HNK. Također je naveo da je Vlada u polutajnosti odlučila da se Dubravka Vrgoč ponovno imenuje na dužnost intendanta HNK. Stoga je pitao ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek hoće li članovi vijeća dati suglasnost na ponovni izbor Ivice Buljana.

Njegovo pitanje začudilo je ministricu s obzirom na to da je, rekla je, ranije izjavio da je aktualno prijepodne besplodno političko nadmetanje u kojem se ne mogu dokučiti suštinska pitanja i problemi. Istaknula je da je Drama HNK vrlo uspješna, da je kazalište popunjeno, da ima brojna gostovanja u inozemstvu. “To su teme i to su pitanja na temelju kojih predlažemo i imenujemo osobe koje će voditi kulturne institucije, rekla je Obuljen Koržinek.

Priznala je da joj je neshvatljivo da 2017. netko može prosvjedovati koristeći boljševičke simbole, ali da ne misli da je uloga ministra kulture da promatra tko je bio na kojem prosvjedu bilo koje orijentacije u demokratskoj državi.

13:30 “Štetni projekt na termoelektarni na Perući je pogodovanje starnim investitorima, a dim iz dimnjaka će zaraziti Cetinsku krajinu”, poručio je mostovac Miro Bulj govoreći kako će dati fotografije o gradnji termoelektrane. Pritom je ustvrdio da se time i dalje provodi agresija. “Taj nasrtaj koji se provodi je nimalo gori nego što je bio od Ratka Mladića“, rekao je. Na to je žestoko reagirala ministrica gospodarstva kojoj je Bulj pokušao uručiti fotografije Perućkog jezera.

“Moja je djedovina ispod Perućkog jezera. Sram vas može biti što stopirate razvoj kraja koji je iseljen”, vikala je Martina Dalić koja se digla iz klupa za ministre. I predsjednik Sabora Jandroković upozorio je ministricu da se ne smije tako ponašati.

Bulj je kazao kako će i premijerov Hvar zbog te termoelektrane ostati bez pitke vode kao i cijela Dalmacija. Potom je nastavljena prepirka između Bulja i Dalić koji su uglas vikali sve dok predsjednik Sabora opet nije intervenirao i kazao da prekinu raspravu koja je neprimjerena.

13:28 Bulj je kazao kako četnički spomenici i dalje stoje u Hrvatskoj dok se “bavimo onima koji su dali život za Hrvatsku”.

13:26 “Našli smo rješenje da ploča više ne bude u Jasenovcu bez konflkata. To je umijeće i vještina. Kad je riječ o dugoročnom uređenju korištenju znakovlja i simbola totalitarnih simbola, namjerno smo osnovali Vijeće da riješimo problem koji nijedna Vlada nije riješila. Zamolili smo članove Vijeća da nam daju jasne preporuke za rješavanje tog pitanja, a sada ćemo stvoriti pretpostavke za zakonsko rješenje”, kazao je Plenković.

13:23 “Što se tiče časti hrvatskih branitelja i odnosa prema Domovinskom ratu, mislim da je ponašanje ove Vlade egzemplarno. Naša Vlada je uoči obljetnice Oluje odlučila održati sjednicu Vlade u Kninu. Na njoj smo usvojili nacrt prijedloga novog cjelovitog Zakona o hrvatskim braniteljima. Mislim da smo time poslali poruku”, kazao je Plenković.

Kazao je i kako se ploča HOS-a u Jasenovcu našla sedam dana nakon prve sjednice njegove Vlade, a statut je registriran mnogo prije.

13:15 Miro Bulj (Most) pitao je premijera kada će se ukloniti spomen-ploče i spomenike četničkim agresorima.

13:02 “Ovo što se događa s otokom Smokvica vela za mene je prava znanstvena fantastika”, kazao je zastupnik Kažimir Varda (Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske) opisujući kako se prebacivala koncesija i kako naknada nije plaćena. Pritom je, dodao je, u zastaru otišlo 200 milijuna kuna, dok je 35 milijuna kuna s kamatom stiglo na naplatu, ali nije naplaćeno.

“Pa se ja pitam koliko građana ne bi bilo u ovrhama da se s njima tako radilo i kako je moguće da se to dogodilo”, pitao je.

“Nažalost, priča o Smokvici je realna, to je priča o tipičnom licu suvremene Hrvatske koja nije dobra i to nije dobar glas za Hrvatsku”, kazao je ministar Goran Marić, dodajući da je država uložila svoju žalbu zbog ugovora, no da je na presudu suda o ništavnosti ugovora čekala 12 godina. Potom, kaže, nije se događalo ništa.

“Sada je naknada za zakup tih 35 milijuna kuna, odnosno to je ono što u međuvremenu nije otišlo u zastaru”, kazao je Marić dodajući da je država za ta potraživanja podigla tužbu.

“Dugo nije ništa poduzimano, ali sada je zakazano ročište za 27. rujna i tada bi se Smokvica trebala vratiti Republici Hrvatskoj”, kazao je Marić.

“Nadam se da u ovom slučaju država neće dobiti smokvu ili šipak”, zaključio je Varda.

12:41 Premijer se osvrnuo na svoju izjavu kako “može što god hoće” i kazao kako je želio poručiti da “može reći što hoće” te da je teško replicirati svima u dvije minute.

12:34 Stevo Culej (HDZ) ministra branitelja Tomu Medveda pitao je koji su najznačajniji rezultati ostvareni u traženju nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu.

Ministar Medved je kazao kako je rasvjetljavanje sudbina nestalih i zatočenih jedna od najvećih zadaća njegova ministarstva.

“Tragamo za 1533 nestale osobe te za posmrtnim ostacima 419 osoba. Osnažili smo suradnju s obiteljima i udrugama te smo osnažili međuresornu suradnju”, kazao je Medved.

12:21 Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida nakon stanke se osvrnuo na porez na nekretnine. Kazao je kako je taj porez atak na vlasništvo građana, te teret koji građani ne mogu podnijeti.

“Prvo ste dali zakon u proceduru, sada ga odgađate. Kakvi su vaši sljedeći potezi, hoćete li te stavke ugraditi u drugi zakon pod drugim imenom i kakva je politika vaše Vlade prema tome”, pitao je Sinčić.

“Ovo je tema koja je izazvala buru u javnosti, mnogo reakcija i mnogo živahne komunikacije na društvenim mrežama te mnogo angažmana. Nismo htjeli uvesti vrijednosni porez na nekretnine kao druge zemlje. Namjera zakona koji ćemo staviti izvan snage je bila provesti načelo pravdenosti. Smatramo da u idućih godinu do godinu i pol treba pristupiti na jedan poseban način”, kazao je premijer dodajući kako postoji mogućnost da se on riješi kroz Zakon o komunalnom gospodarstvu.

Sinčić mu je na to odgovorio da može reći da je zadovoljan odgovorom i da ga je očekivao.

“Nije šija nego vrat, nije zakon o lokalnim porezima nego će biti nešto drugo u drugom zakonu u neko drugo vrijeme, vjerojatno skoro. Vi napravite potez, mi vam odgovorimo. Vi opet sad napravite potez, mi ćemo napraviti protupotez. Možda je ovo pitanje koje smo formulirali sada referendumom beskorisno, ali nema veze, postavit ćemo novo. Pratit ćemo što radite i bit ćemo uvijek korak ispred vas i otpor neće odustati”, poručio je Sinčić.

11:50 Određena je stanka.

11:48 “Je li Ivica Todorić sam mogao od Agrokora napraviti toliku kompaniju i njome ugroziti gospodarstvo bez pomoći institucija”, pitao je Božo Petrov.

“Slučaj Agrokor je simbol hrvatske ekonomske tranzicije. Što će na kraju biti, meni kao premijeru je jako teško spekulirati. Ono što želimo je da se proces rasvijetli do kraja, da se rasvijetli kako je došlo do određenih poslovnih praksi koje su rezultirale stanjem kojeg smo postali svjesni nešto iza nove godine te da sačuvamo radna mjesta”, kazao je Plenković.

“Je li netko to mogao stvoriti sam. Veliki broj sudjelovao je u stvaranju tvrtke, a što se tiče odgovornosti, to ću prepustiti pravosuđu, policiji i državnom odvjetništvu”, kazao je Plenković.

“Evo, iskreno, moram reći da nisam impresioniran odgovorom. Koristite minutažu za vlastiti marketing, a ne dajete jasan odgovor. Vi znate ili barem sumnjate da je netko trebao odgovarati. Legalist, kakvim se nazivate, ne skriva kriminal pod tepih. Sad mi je jasno zašto ne želite Istražno povjerenstvo. Vi ste se odlučili za taktiku ne talasaj. Vi ste na samom početku rekli da možete što hoćete. Vidite, i Ivo Sanader je radio što hoće, ali ni sam nije nikada to javno rekao”, kazao je Petrov.

11: 22 Željko Jovanović (SDP) premijeru je kazao kako se pred Saborom održava prosvjed HTV-a protiv ukidanja emisije ‘Hrvatska uživo’ te je upitao hoće li utjecati da se ta emisija vrati. Također je upozorio da je HDZ-ovac Lucić na svim svojim funkcijama bez obzira na to što je pokušao podmititi novinara Dragu Hedla.

Plenković je potom kazao kako nema utjecaj na politiku HRT-a niti na njihovu programsku shemu.

“Što se tiče insinuacija na neke članove HDZ-a. Ono što znam jest da je kolega Lucić ponudio ostavku u Županijskom odboru, no vidjet ćemo hoće li doći do njegove realizacije”, kazao je Plenković dodajući da je Jovanović pobrojio neke ofsajde koji su se u posljednje vrijeme HDZ-ovcima dogodili.

“To nisu bili ofsajdi, to je za crveni karton”, kazao je Jovanović.

11:07 “Gospodine Plenkoviću, jeste li vi zadovoljni? Putem kojim idemo?”, pitala je Anka Mrak Taritaš na što je Plenković odgovorio da se, s obzirom na izazove, svaki dan to pita. Pritom je naznačio da nema problema koji se nije u posljednje vrijeme aktualizirao.

“Jesam li zadovoljan ozračjem u društvu?” Prije otprilike godinu dana bilo je jako podijeljeno. Dio aktera i dalje želi zadržati teme iz tog vremena kako bi odvukli s važne teme. Iz svog kuta gledanja, 2016. je bila godina blic pobjede. Ovu godinu ne mogu drukčije nazvati nego godinom stabilnosti. A transformiran je i HDZ, da budem otvoren. Treba i vratiti neke duhove u boce što nije lak proces. ali imamo snage to sve izdržati i oduprijeti se, učiniti, pa i uz vašu potporu, od Hrvatske jednu modernu, europsku i dobronamjernu zemlju, ne zemlju koja će sebe vući natrag”, kazao je Plenković dodajući kako je zadovoljan i da će biti još zadovoljniji ako uspije još nešto napraviti.

Nakon toga mu je Anka Mrak-Taritaš kazala kako joj je drago što je rekao da je zadovoljan, ali da njih dvoje vjerojatno žive u različitim državama. Potom je upozorila da je duhove teško vratiti u njihovu bocu kad jednom izađu.

11:03 Domagoj Hajduković (SDP) upozorio je premijera da još uvijek nema ništa od otkupa Ine i upitao je hoće li se to dogoditi, odnosno ide li se u privatizaciju 25 posto HEP-a i je li pritom uključeno i sedam posto od branitelja.

“Točno je da smo se odlučili na preuzimanje udjela MOL-a u Ini. Donijeli smo da ministarstvo financija i energetike pronađe savjetnika za važne parametre u kojima smo raspravljali, a da naš potez ne dovede do javnog duga. Jedna od opcija je i privatizacija HEP-a, međutim želim da konačnu odluku o tome donesemo uz sve aspekte vezane uz ovaj projekt”, kazao je Plenković upozoravajući da ima još čitav niz otvorenih pitanja uz to ističući i sisačku rafineriju. Također je kazao kako ih čeka mnogo dijaloga s Mađarima s kojima je popravljena kultura dijaloga.

“Mi ćemo uskoro raspisati natječaj i nakon preporuka međunarodnih savjetnika donositi daljnje odluke”, zaključio je. Nakon toga je Hajduković zatražio i pismeni odgovor i projekciju koliko će savjetnici za Inu stajati hrvatske građane.

10:59 Zastupnik Vedran Babić premijeru je postavio pitanje koliki je točno broj zaposlenih u RH i da ga usporedi s bilo kojom godinom u novijoj Hrvatskoj.

Premijer je opet podsjetio kako je Državni zavod za statistiku pogriješio.

“Uglavnom je riječ o više od milijun i pol zaposlenih”, kazao je premijer pozivajući se na podatke Zavoda za zapošljavanje. Pritom je naglasio kako je Vlada morala i povećati kvote za uvoz stranih radnika kad je riječ o građevinarstvu, turizmu i još nekim djelatnostima. “Bilo ih je čak i u Konzumu i u Agrokoru, tražila su se nova radna mjesta”, kazao je Plenković, dodajući da se situacija ne smije gledati katastrofično.

S iseljavanjem, kaže, nisu ni u Vladi oduševljeni ali da dio ljudi traži veća primanja za ono što rade, a da Vlada želi generirati ukupnu gospodarsku aktivnost i radna mjesta.

Babić je potom kazao kako su radno sposobni građani otišli iz Hrvatske i da to potvrđuje podatak da se mora uvesti više radnika.

10:52 Boris Miletić (IDS) je upitao zašto stoje natječaji vezani uz državnu imovinu u Istri, odnosno vojnu imovinu, posebice kad je riječ o Muzilu. Pritom je kazao da su neki natječaji raspisani još u 2015. i kako se nakon toga ništa ne poduzima, posebice jer je zanimanja bilo. Pritom je naznačio da nema niti jednog racionalnog razloga zašto to stoji.

Plenković je kazao kako ministar Marić prikuplja podatke o neaktivnoj imovini države kako bi se ona stavila u funkciju te kazao Miletiću da ima njegovu podršku i da se nada kako će zajednički iznaći rješenje.

10:35 Sabina Glasovac iz SDP-a upitala je premijera je li mu poznato da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja rekorder po broju pomoćnika i zamjenika, da postoji čak deset pomoćnika ministara i što oni točno rade. Primijetila je da je opseg posla isti, a prije je bilo petero tih pomoćnika. Također je upitala koliko rad tih ljudi košta jer se u tom ministarstvu nije napravilo mnogo unatrag godinu dana.

Plenković je pobrojio četvero zamjenika i petero pomoćnika.

“Znate da je to veliki i važan resor. Ako znate da postoje tri velika područja, osnovno školstvo, srednje i zanost, a dodamo li tome i želju ministrice Divjak koja je željela ravnatelja Instituta za privlačenje sredstava iz EU-a jer je tu vješt, onda znate zašto imamo više zamjenika. Pomoćnika nema ništa više danas nego prije”, kazao je Plenković dodajući da su njihove plaće poznate.

“Pomoćnika je šest, a ne pet”, ispravila je Plenkovića Glasovac potom dodajući da državni dužnosnici građane mjesečno koštaju 300 tisuća kuna.

Pritom je dodala da moraju građani plaćati to što u Ministarstvu Plenković mora pomiriti dvije strane, one koje je ondje morao ostaviti, a da im ministrica ne vjeruje, te one koji su ondje došli, a da su ljudi od njezina povjerenja.

“Tako građani sada plaćaju dvorske spletke”, rekla je Glasovac.

10:20 Mato Čičak iz HDZ-a upitao je ministra financija kakvi su učinci porezne reforme. Marić mu je odgovorio kako je Vladi bilo važno porezno rasteretiti gospodarstvo i građane te da njih treba pitati osjećaju li efekte porezne reforme. On, pak, smatra, da se to rasterećenje vidi i da su građani i ulagači nakon njega dobili “veći apetit za zapošljavanje”. “Prvih šest mjeseci imamo povijesne rezultate, deficit proračuna je za 800 milijuna kuna manji nego prošle”, kazao je Marić.

10:10 Siniša Hajdaš Dončić pitao je potom premijera gdje vidi Hrvatsku u vanjskoj politici.

“Budući da ću ja još tri godine biti premijer kao i ovi ljudi ministri, odgovorit ću vam gdje vidim Hrvatsku. Mislim da će se tek nakon ovog mandata vidjeti puni efekti ovog što radim. Hrvatska vlada želi da budemo dio centra Europske unije”, kazao je Plenković.

“Vi ste europski političar, ali vi i predsjednica, koja je u zadnje vrijeme i Orbanova glasnogovornica, gurate Hrvatsku prema rubu Europe. Bojim se kako će Hrvati od toga imati na kraju jednu uspravnicu. Znate na što mislim”, rekao je Hajdaš Dončić.

10:02 “Kada vas čovjek sluša, pita se gdje vi to živite? Rekao bi čovjek da gledate na život ružičastim naočalama. Ljudi odlaze iz Hrvatske, ne zato što im je dobro. Vrlo malo ljudi odlazi zbog karijere, pogledajte malo, i vašim je zastupnicima neugodno gledati dok vi odgovarate. Ova Vlada je lošija i od Karamarkove vlade, i vi ste lošiji od Karamarka, rezultati su vam lošiji, nemojte se smijati, ljudima je dosta… Mislim da biste svojim potezom da što prije date ostavku, da bi bilo bolje. I ja ću se boriti da mojim sinovima Bujanec i Skejo ne budu uzori, neka budu uzori vašim sinovima”, kazao je Maras potom dodajući da premijer ne radi ništa i da bi trebao podnijeti ostavku.

9:58 “Mogu ja što god hoću”, kazao je Plenković ne odgovarajući i dalje na pitanja Bernardića, a potom i Marasa ističući kako su se njih dvojica očito zabavljala ovog ljeta i da se vidi da nisu ništa radili jer politika SDP-a nikad nije bila neprepoznatljivija.

Potom ga je Gordan Jandroković upozorio da ne može baš što želi i da je dužan odgovarati zastupnicima.

Plenković je potom kazao kako će odgovoriti Bernardiću, a da sluša i Maras. Rekao je da je došao na vlast iz EU parlamenta, a ne da sadašnji položaj koristi za odlazak tamo. Onda je nabrojio neke od poteza koje je povukao.

9:48 Davor Bernardić kazao je kako ga čudi skrivanje istine od Agrokora, o njegovu zaduživanju, te je pitao premijera Andreja Plenković dobiva li izvješća o Agrokoru ili zašto skriva stanje i zašto ga je strah istražnog povjerenstva. Pritom je upozorio premijera da je država lex Agrokorom sav teret te tvrtke preuzela na sebe i porezne obveznike.

Premijer ga je potom upitao je li svjestan što bi se dogodilo s turističkom sezonom da nije s Agrokorom učinjeno to što je učinjeno.

“Započeli smo restrukturiranje, angažirali svjetske poznate konzultante i revizorske kuće”, rekao je premijer. Kazao je kako se na stranicama Ministarstva gospodarstva nalaze izvješća koje Ramljak mjesečno podnosi ministrici Dalić.

“Ono što očekujemo je da dođe do restrukturiranja kompanije, zadržavanja radnih mjesta i rješavanje pitanja te tvrtke u okolnim zemljama. Pitam vas da smo krenuli drugim putem gdje bismo bili danas i gdje bi bilo hrvatsko gospodarstvo”, kazao je Plenković dodajući kako je Hrvatska u suficitu i da je financijsko izvješće za prvih šest mjeseci države odlično.

Bernardić je potom kazao da mu premijer nije odgovorio ni na jedno pitanje, a da se u pozadini svega odvija privatizacija tvrtke. Također je premijera podsjetio na sve poteze koje je najavio, a nije ispunio kao što je otkup Ine. Nije spriječeno ni iseljavanje, kazao je, dodajući da Vlada ne radi ništa.

“Vaša je politika – politika odgađanja. Vaša je politika čuvanje položaja za Europski parlament”, kazao je.

Potom je Plenkovića napao i Gordan Maras koji je kazao kako su mu u politici partneri Skejo i Bujanec.

9:37 Počelo je zasjedanje Hrvatskog sabora. U dnevni red predsjednik Sabora je dodao pet dodatnih točaka pa ih sada ima više od stotinu. Zakonu o potrošačkim kreditima na prijedlog Gorana Aleksića, inače predlagatelja, ići će u dva čitanja

Peta sjednica Sabora trajat će do kraja listopada, a na dnevnom redu je za sada više od sto točaka. S posebnim se zanimanjem čeka prvo izvješće premijera o stanju nacije, vjerojatno potkraj rujna. Ocjenu Sabora čekaju, uz ostalo, izvješća predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti i o radu DORH-a za prošlu i pretprošlu godinu. Zastupnici će tijekom jeseni dati svoja mišljenja i o brojnim zakonskim prijedlozima, među njima i o novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te prijedlogu da se odgodi primjena poreza na nekretnine. Trebali bi kompletirati sastav Ustavnog suda, odnosno izabrati troje sudaca, što nisu učinili ljetos kada je oporbeni SDP s HDZ-om već usuglašeni izbor uvjetovao osnivanjem saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor.