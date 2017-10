SABOR IZGLASAO POVJERENSTVO O AGROKORU I NOVE SUCE USTAVNOG SUDA: U burnoj raspravi Bulj potpuno izgubio živce…

Hrvatski sabor danas je osnovao deveteročlano istražno povjerenstvo za Agrokor, predsjednik mu je Orsat Miljenić, nekadašnji SDP-ov ministar pravosuđa, tajnica HDZ-ova Marija Jelkovac, a Most je ustrajao u tvrdnji da u povjerenstvo nisu trebali ući bivši ministri i visoki dužnosnici u policiji. Pojedinačnim glasovanjem zastupnika potvrđena su i tri nova ustavna suca: Miroslav Šeparović, Mato Arlović i Goran Selanec. Usred glasovanja o ustavnim sucima, svi mostovci, osim Mire Bulja, napustili su sabornicu.

Iz oporbenih redova u Povjerenstvu su i SDP-ov Gordan Maras, nekadašnji ministar poduzetništva, Mostov Nikola Grmoja, te Ivan Lovrinović (PH), iz saborske većine HDZ-ovi Milijan Brkić, Ante Babić i Josip Borić, te Stjepan Ćuraj (HNS).

Povjerenstvo do 30. listopada treba odraditi tehničke poslove, a onda početi sa sadržajnim dijelom rada. Svoj posao mora završiti u šest mjeseci. Koga će sve pozvati da svjedoči i kojim redom, odlučuje samo povjerenstvo.

O osnivanju povjerenstva Sabor je odlučio većinom glasova, sa 113 za, 13 suzdržanih i 11 protiv.



Izglasavanju odluke prethodila je jednoipolsatna žustra rasprava o amandmanima SDP-a koji se tiču sastava i početka rada povjerenstva, u kojoj su se zastupnici međusobno prozivali, a manji klubovi prosvjedovali što su zaobiđeni u sastavljanju povjerenstva.

Bulj: Bivši ministri nisu trebali biti u povjerenstvu

Most je ustrajao u tvrdnji da u to tijelo nisu trebali ući bivši ministri i dužnosnici u MUP-u, odnosno policiji.

Nelogično je, kaže Miro Bulj (Most), da bivši ministri i dužnosnici u MUP-u i policiji budu u povjerenstvu. Oni koji su trebali odgovarati pred povjerenstvom bit će u njemu, konstatira Bulj koji smatra da bi to tijelo umjesto devet trebalo imati 15 članova.

Na istom je tragu i razmišljanje Ivana Vilibora Sinčića (ŽZ). U povjerenstvu vidimo ljude koji su znali ili su morali znati, kaže Sinčić i smatra da se, kad se već išlo na devet članova, trebalo držati načela proporcionalnosti, a o članovima je trebalo odlučivati na saborskom Odboru za izbor, jer ovako se radi o “parlamentarnom teroru” dviju najvećih stranaka.

“One se dogovaraju, a nama mrvice koje ostaju”, zaključio je Sinčić podsjetivši na istražno povjerenstvo osnovano prije 20-ak godina koje se također ticalo Agrokora, odnosno ukradene pšenice. U spisima o njegovu radu uopće nema fonograma, zapisnici su nesuvisli. Ako će se tako raditi i sada, bolje da se povjerenstvo i ne osniva, poručio je Sinčić ustvrdivši da je povjerenstvo za Agrokor kompromitirano kao i arbitraža sa Slovenijom.

Ovo povjerenstvo ima za svrhu umiriti savjest političara pred javnošću, ne utvrditi istinu, tvrdi i Branimir Bunjac (ŽZ), a Ivan Pernar (ŽZ) osnovano tijelo smatra “besmislenom farsom” jer 80 posto članova čine zastupnici HDZ-a i SDP-a koji “ovaj cirkus” predvode godinama.

Beljak: SDP nas zvao, HDZ nije bio za to

Mostov Nikola Grmoja kaže da je Most prosvjedovao jer dio zastupnika nije bio uključen u konzultacije i jer nije bilo predstavnika HSS-a, žali što konzultacije nisu bile transparentnije i što su dvije velike stranke zaobišle manje.

Zastupnicima koji nemaju predstavnike u povjerenstvu stavljam se na raspolaganje, rekao je Grmoja, opetujući kako je Most govorio o Agrokoru dok su drugi šutjeli, podizao kaznene prijave protiv Todorića, Hanfe…

SDP nas je zvao, ali dobio sam informacije da HDZ nije bio za to da netko iz HSS-a bude u povjerenstvu, uzvratio je Krešo Beljak (HSS) navodeći da mu je jasno zašto osobno nije prihvatljiv. Jasno mi je da u 27 godina postoji sprega politike i velikog kapitalističkog koncerna stvorenog na pljački hrvatske imovine, izjavio je Beljak.

HDZ-ov Branko Bačić ga demantira. “Dajući sebi na važnosti Beljak insinuira da je Klub HDZ-a izričito tražio da on ne bude član. To nije točno, mi smo samo tvrdili da će bivši ministri, uđu li u povjerenstvo, biti u potencijalnom sukobu interesa”, rekao je Bačić poručivši Beljaku kako mu je žao što neće biti član povjerenstva, pa da ga svojim znanjem “povuče”.

Ne moram imati znanje, vi ste bili glavni tajnik Ive Sanadera, uzvratio mu je Beljak.

Hasanbegović: Predsjednik povjerenstva predlagatelj “lex Perkovića”

Zlatko Hasanbegović (NZH) naglašava da sastav povjerenstva nije rezultat konzultacija svih klubova, nego obiteljsko-stranačkog dogovora SDP-a i HDZ-a, odnosno Arsena Bauka i Branka Bačića.

Zbog političke i društvene važnosti predlaže da u povjerenstvo uđu predstavnci svih zainteresiranih klubova, razmjerno broju zastupnika, u protivnom će ga, kaže, držati “obiteljskom farsom”.

Hasanbegović je upro prstom u činjenicu da će dogovorom HDZ-a i SDP-a povjerenstvo voditi Orsat Miljenić, ministar iz vlade Zorana Milanovića, zapamćen kao predlagatelj “zloglasnog lex Perkovića”. Sastav povjerenstva predstavlja udžbenički primjer višestrukog sukoba interesa, ocijenio je Hasanbegović, ironično za vanjske članove predlažući Todorića, Perkovića i Mustača. Budući predsjednik povjerenstva znat će pronaći rješenje i za to, zaključio je zastupnik.

Razmišljali smo da i vi budete u Povjerenstvu, no kako je Agrokor osnovan 1976., a ne ’41, zaključili smo da vas neće zanimati, uzvratio mu je Arsen Bauk (SDP).

Pupovac: Neće biti vremena da povjerenstvo obavi posao

Milorad Pupovac (SDSS) poručio je da njegov klub nije iskazao interes za sudjelovanje u povjerenstvu, jer smatra da neće biti dovoljno vremena da obavi svoj posao, a i nema pretpostavki da ga obavi kako treba.

Zaiskrilo je i između Hasanbegovića i Bulja koji je zastupnika stranke Neovisni za Hrvatsku prozvao da je održao “K plus Vladu” i dao potpis da se Božo Petrov smijeni s mjesta predsjednika Sabora. “Vaš je potpis bio ispod potpisa Milorada Pupovca, vi ste jedan od glavnih stupova današnje Vlade”, uzvratio mu je Bulj.

Moj potpis nije bio ispod, nego iznad Pupovčeva, odvratio mu je Hasanbegović.

Ivan Lovrinović (PH) prozvao je Most da je dva puta podržao HDZ, dva puta bio u “K plus Vladi”. Imali ste ministre policije i pravosuđa, što ste radili, upitao je kolege i poručio da je on u povjerenstvo nominiran “regularno i časno”. Oni koji misle da će mojim izborom meni začepiti usta, grdno se varaju, poručio je.

Puni naziv povjerenstva, čije je osnivanje predložio Klub SDP-a, je Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastavka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano uz Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti hrvatske Vlade prema Agrokoru.

Sabor izabrao tri suca Ustavnog suda

Hrvatski sabor na današnjoj je sjednici izabrao trojicu sudaca Ustavnog suda – Miroslava Šeparovića, Matu Arlovića i Gorana Selanca.

Suce Sabor bira dvotrećinskom većinom. Dosadašnji predsjednik Ustavnog suda Šeparović dobio je 118, Arlović koji je i do sada bio ustavni sudac 116 , a zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Selanec 118 glasova.

Sukladno međustranačkom dogovoru, o ustavnim sucima zastupnici su glasovali svaki pojedinačno o svakom pojedinom sucu, na prozivku tajnika plenarne sjednice.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković novoizabrnim sucima poželio je mnogo uspjeha u radu kao i da odgovorno i časno obavljaju tu dužnost.

Protiv predloženih sudaca su bili Živi zid i Neovisni za Hrvatsku. Zastupnici Mosta, s iznimkom Mire Bulja koji je bio protiv, uoči glasovanja napustili su sabornicu. HDSSB-ovac Branimir Glavaš i predstavnik talijanske manjine Furio Radin glasovali su za Šeparovića i Selanca, ali protiv Arlovića.

Današnjem glasovanju o ustavnim sucima prethodilo je višemjesečno odgađanje i prepucavanje dviju najvećih stranaka – vladajućeg HDZ-a i oporbenog SDP-a zbog istražnog povjerenstva za Agrokor.

NOVO, 12:18 – Sa 118 glasova za, 7 protiv i nula suzdržanih, Miroslav Šeparović izabran je za suca Ustavnog suda RH.

Sa 116 glasova za, 9 protiv i nula suzdržanih, Mato Arlović je izabran za suca Ustavnog suda RH.

Sa 118 glasova za, 7 protiv i nula suzdržanih, Goran Selanec izabran je za ustavnog suca.

11:51 – Glasuje se o izboru ustavnih sudaca. Glasovat će se poimenično. Potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika (101 zastupnik). Tajnik proziva zastupnike, a oni posebno glasuju za svakog pojedinačnog kandidata.

11:50 – Sabor glasuje o amandmanima.

Prvi amandman je većinom glasova, 118 glasova za i 13 glasova protiv, prihvaćen.

Drugi amandman je sa 118 glasova za i 13 protiv također prihvaćen.

11:47 – Mostov Vlaho Orepić rekao je da se izbor ustavnih sudaca zasniva na trgovini, a ne na izvrsnosti.

‘Forma je zadovoljena, sve se zasniva na trgovini, a ne na izvrsnosti. Neki ne bi smjeli biti izabrani niti u jednu strukturu, a kamoli u Ustavni sud’, rekao je Orepić.

11:45 – ‘Ustavni sud je u nesrazmjeru s ugledom kakav bi trebao imati zbog načina rada, zbog životopisa ustavnih sudaca, afera ustavnih sudaca. Ovo je dobra prilika i ja ću podržati inicijativu da se u razdoblju od sedam godina izmijene neka pravila i da se u Ustavni sud izaberu najizvrsniji ljudi koji će imati ugled u hrvatskoj javnosti’, rekao je Željko Jovanović.

Prije toga je Arsen Bauk (SDP) rekao da je zadovoljan činjenicom da će mandat ustavnih sudaca trajati 7,5 godina.

11:40 – Željko Glasnović govori o kandidatima za ustavne suce.

‘Neki od njih su prijetnja nacionalnoj sigurnosti. A ovo saborsko povjerenstvo, to je kao da sicilijanska mafija surađuje sa sicilijanskom mafijom’, kaže.

11:30 – Robert Podolnjak najavio je da Most neće glasovati po točki izbora ustavnih sudaca.

‘Mi u Mostu smatramo da nije dobro da je do konsenzusa došlo na temelju najnižeg zajedničkog nazivnika, a to je da će biti izabrani kandidati koji po mnogu čemu ne ispunjavaju temeljne kriterije izvrsnosti koji bi trebali biti karakteristika svakog izabranog suca Ustavnog suda. Sada svjedočimo da je dio sudaca ponovno biran i da ćemo imati četiri reizabrana suca od njih 13, ali nije nemoguće izmijeniti odredbu da suci Ustavnog suda imaju jedan mandat kako bi se jamčila njihova neovisnost’, rekao je Podolnjak.

11:20 – ‘Oni koji su doveli do problema, ne mogu problem riješiti, dame i gospodo iz HDZ-a i SDP-a. O kojim vi rješenjima pričate?’, upitao je Pernar.

‘Žalostan je onaj koji vam vjeruje jer ćete ga razočarati, tužan je onaj koji vam je vjerovao jer ste ga razočarali’, dodaje.

‘Gazda Ivica Todorić je uhljebljivao vaše žene, ljubavnice a možda i ljubavnike, ne znam. Jedan vaš kolega mi je rekao da su svi pomoćnici ministra bili nakon mandata zaposleni u Agrokoru, samo on nije jer kako je rekao nije radio što je gazda htio’, rekao je Pernar.

11:10 – ‘Problem nije Ivica Todorić nego vi iz SDP-a i HDZ-a. Svaljivanjem krivnje na Todorića pokušavate maknuti krivnju sa sebe’, rekao je Ivan Pernar, no Jandroković ga je upozorio da je promijenjena točka dnevnog reda i da se sada ne raspravlja o Agrokoru već o izboru ustavnih sudaca.

‘Cijeneći vas i vaš intelekt, žao mi je da ne primjećujete da bez osnivanja povjerenstva, druge točke dnevnog reda ne bi bilo’, uzvratio mu je Pernar.

‘Nije mi jasno zbog čega ste mi upali u riječ tijekom mog govora’, rekao je Pernar.

‘Cijeneći vaš intelekt, slažem se s vama’, kaže Jandroković.

11:08 – Sabor će glasovati i o izboru ustavnih sudaca, a predloženi su Miroslav Šeparović, Mato Arlović i Goran Selanec. Provest će se rasprava o amandmanima Odbora za Ustav. Željko Reiner obrazlaže amandmane.

11:07 – Sa 113 glasova za, 13 suzdržanih i 11 protiv, donijeta je odluka o osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor.

11:06 – Završena je rasprava i počinje glasovanje.

Prvi amandman dobio je 117 glasova za, 8 protiv i 2 suzdržana. Amandman je usvojen.

Drugi amandman je sa 114 za, 3 suzdržana i 10 protiv prihvaćen.

Glasuje se o osnivanju istražnog povjerenstva.

11:02 – Miro Kovač kaže da se očekuje da će ljudi u Povjerenstvu ozbiljno raditi i iskoristiti priliku za borbu protiv estradizacije.

‘Da uredimo mnogo efikasnije rad Hrvatskoga sabora i istražnih povjerenstava u budućnosti; da se dobije oprema, da se odobre sredstva’, rekao je Kovač.

10:55 – U jeku burne rasprave Miro Bulj je povisio glas na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, a on ga je opomenuo zbog povrede poslovnika. Bulj je nakon toga izgubio živce.

‘Ti mi pričaš o povredi poslovnika! Ti mene komentiraš maloprije, nisi ništa rekao. Ti!’, rekao je Bulj i otišao iz sabornice.

10:52 – Nikola Grmoja uvrijedio se Lovrinovićevim komentarom o njemu. Zbog upornih pokušaja replike, predsjednik Sabora Jandroković izrekao mu je opomenu i mjeru zabrane govora.

‘Ali ja sam se ispričao gospodinu Lovrinoviću ako me je pogrešno shvatio. On je opet rekao da bockam i koristim se malomišćanskim metodama. Neka mi objasni kako sam ga uvrijedio. Inače mi podmeće’, kaže Grmoja.

10:51 – U tijeku je prepucavanje Ivana Lovrinovića i Mosta.

‘Potpuno je jasno da je stranka Promijenimo Hrvatsku oporbena stranka’, rekao je Lovrinović na Buljevu konstataciju da je Lovrinović sada u Vladi.

‘Imali ste vremena i mogli ste puno toga napraviti, ali ja znam vaše kapacitete i neću dalje o tome’, rekao je Lovrinović Mostu.

‘Kolega Lovrinović je mislio da imate velike kapacitete. Ja ne znam zašto ste se uvrijedili, on je vas pohvalio’, rekao je Jandroković.

‘Gospodine predsjedniče, niste trebali prevoditi, ljudi su tako i shvatili’, odgovara Lovrinović.

10:41 – ‘Da Todorić nije u ovakvoj situaciji, vi biste i dalje njemu držali ljestve i gostili se skupa s njim’, poručio je zastupnicima Ivan Pernar.

‘Sjećam se kad je Grčić iz SDP-a rekao da mi ne smijemo govoriti o tome da je stanje u Agrokoru loše. Iste su se poruke slale iz HDZ-a’, kaže Pernar.

Grčić je prijavio povredu Poslovnika.

10:35 – Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) rekao je da u Povjerenstvu ne bi trebali biti neki ljudi koji su obnašali izvršnu vlast.

‘Ovdje pojedinci, kao i inače kad se nešto zagužva, žele iz 16-erca zabiti gol ne gledajući kome će gurnuti lakat u rebra kao što to danas radi Nikola Grmoja. Vi ste dvaput podržali HDZ, dvaput ste bili u toj vladi, ali drago mi je da ste u Povjerenstvu, ali molim vas, nemojte insinuirati. S druge strane, vi ste ovdje moje ime dovodili u pitanje i ja pred javnošću želim reći da je proces nominiranja mene protekao regularno i časno’, rekao je Lovrinović.

10:32 – Oglasio se i Milorad Pupovac rekavši da neki kolege ne znaju, ali njegov klub nije iskazao nikakav interes za sudjelovanje u radu Povjerenstva.

10:29 – Miro Bulj se obratio Hasanbegoviću.

‘Mi nismo statisti jer znate da je Božo Petrov prvi podigao kaznenu prijavu protiv Todorića, a ja protiv Hanfe i HNB-a i nećete mi vi govoriti kako ću glasovati i razmišljati’, rekao je Bulj.

‘Kako ste se baš vi našli da spašavate ministra Marića? Da niste, ne bi bilo ove K plus vlade. Potpisali ste se točno ispod g. Pupovca da se smijeni Božo Petrov kao predsjednik Sabora. Vi ste jedan od glavnih stupova današnje K-plus vlade’, rekao je Bulj Hasanbegoviću.

Hasanbegović mu je odgovorio rekavši da u potpisima njegov potpis nije bio ispod onog Milorada Pupovca, već iznad njega.

10:28 – Vlaho Orepić je također rekao da nije zadovoljan neuvrštavanjem manjih klubova u Povjerenstvo.

‘Agrokor kao jedan paralelni gospodarski i politički sustav, jedna paralelna parapolitička država, jasno se zrcali u ovom Povjerenstvu. Ovo Povjerenstvo trebalo bi se baviti postupcima Vlade i vlada i njihovih tijela. Trebamo definirati postupke svih vlada do sada i njenih tijela u razvoj Agrokora i do kulminacije kakva je sada’, rekao je Orepić.

10:26 – Stevo Culej obrušio se na Željka Jovanovića.

10:23 – Peđa Grbin (SDP) prijavio je povredu Poslovnika.

‘Uvaženi kolega Hasanbegović je uvrijedio sve zastupnike. Povjerenstvo bi moralo imati najmanje 50 članova da vi budete zastupljeni u njemu s obzirom na to koliko je vaš klub velik i značajan’, rekao je Grbin.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je rekao da je on prekršio Poslovnik, a ne Hasanbegović. Zaprijetio je dijeljenjem opomena.

10:18 – Zlatko Hasanbegović sa saborske se govornice obratio zastupnicima.

‘Gospodine Bauk, rezultat ovog povjerenstva nije rezultat konzultacija svih klubova već obiteljskog dogovora vas i g. Bačića. Pozvali ste nas minutu do 12. U ime kluba Neovisni za Hrvatsku još jednom pozivam predlagatelje da dopune prijedlog da u Povjerenstvo uđu predstavnici svih zastupničkih klubova razmjerno broju zastupnika. U protivnom, ovo ćemo povjerenstvo smatrati obiteljskom farsom, eksperimentalnom koalicijom dvojice statista koji su prihvatili imati tu ulogu statista’, rekao je Hasanbegović i poručio Bulju da glasuje protiv ako se, kako je rekao, ne slaže sa sastavom Povjerenstva.

‘A povjerenstvom će predsjedati ministar iz Milanovićeve vlade i predlagatelj lex Perkovića. Ovo je višestruki primjer sukoba interesa i u toj farsi nećemo sudjelovati’, poručio je Hasanbegović.

‘Predlažem da angažirate i gospodu Todorića, Perkovića i Mustača’, kaže Hasanbegović i još jednom ističe da će njegov klub glasovati protiv ovog Povjerenstva, koje je nazvao ‘Konzum istražnim povjerenstvom’.

10:08 – Anka Mrak Taritaš rekla je da je ovo Povjerenstvo pretvoreno u sapunicu između dva najjača kluba u Saboru.

‘Nije bilo nijednog razloga da ono ne počne s radom već početkom rujna mjeseca. Nitko me ne može uvjeriti da je to slučajnost. Namjerno to povjerenstvo ne počinje s radom. Ja sam kao saborska zastupnica sastav povjerenstva čula na televiziji’, rekla je Mrak Taritaš i dodala da su manji klubovi bili uključeni prekasno.

‘Bili smo uključeni pred gotov čin’, rekla je Mrak Taritaš.

‘Moj prijedlog je da povjerenstvo počne s radom, a sumnje ćemo ostaviti za dalje i vidjeti što će se zapravo dogoditi’, rekla je Mrak Taritaš.

Grmoja joj je rekao da se slaže s njom, no da će Povjerenstvo bez obzira na to podržati.

‘I da su uključeni manji klubovi, opet bi SDP i HDZ bili većina i mogli bi donijeti zaključke kakve bi htjeli. Sve pogreške koje su bile u prošlosti sada imamo priliku ispraviti, vidjeti koje su institucije zakazale, što možemo promijeniti kako se ne bi opet dogodila ovakva ugroza’, rekao je Grmoja i dodao da se stavlja na raspolaganje.

10:06 – ‘Ovdje su trebali biti ljudi koji nisu bili na visokim dužnostima, i da budu zastupljene sve političke opcije bez obzira na većinu u Parlamentu. Ovo je gospodarski krah i očekujemo novi početak’, rekao je Miro Bulj.

Odgovorio mu je Nikola Grmoja rekavši da je činjenica da su neki bili uključeni prekasno.

‘Svi su pratili što će se dogovoriti SDP i HDZ. Manje klubove nitko nije pitao, pa tako i nas’, rekao je Grmoja.

10:03 – ‘Dio medija koji je bio na platnom spisku Ivice Todorića, sada je na platnom spisku nekog drugoga. Ja se sada uzdam u te medije’, poručio je Grmoja.

‘Ovo je rat do istrebljenja. Nije se moguće obračunati s Todorićem bez da se zna tko mu je pomogao da napravi ovo što je napravio. Ramljak i Dalić imaju neprijatelja Ivicu Todorića, no ne mogu ga uništiti bez da se zna tko mu je pomagao’, dodaje Grmoja.

09:58 – Krešo Beljak replicirao je rekavši da je čuo kako HDZ nije bio za to da netko iz HSS-a bude uključen u rad Povjerenstva.

‘Jasno mi je zbog čega ja osobno nisam prihvatljiv, kao ni Živi zid ili Most, ali previše vas je da bi vas se zaobišlo. Jasno je da postoji sprega između politike HDZ-a i velikog koncerna stvorenog na pljački. Mi koji nismo ni na koji način umiješani u taj kriminal, nismo poželjni. Žalosno je što jedna politika koja je očito doživjela kraj, sada završava na ovakav tragikomični način’, rekao je Beljak.

09:55 – Mostov Nikola Grmoja kaže da bi možda bilo bolje da u Povjerenstvu sudjeluje veći broj ljudi.

‘U javnosti se budi određena sumnja da ne bi trebali biti oni koji su bili povezani s Agrokorom i to samo kompromitira ovo Povjerenstvo i njegov sastav’, kaže Grmoja i dodaje da je interes javnosti ogroman.

‘I na sebi osjećam ogromnu odgovornost. Nisam imao niti imam nikakve veze s Agrokorom. Bilo koju informaciju ako netko ima o Agrokoru ili o sprezi institucija, spreman sam iznijeti na Povjerenstvu. Podsjećam vas da porezni nadzor nije bio u Agrokoru punih 10 godina. Ja sam o tome govorio dok su drugi šutjeli, još u travnju. Mi smo podizali kaznene prijave. Spreman sam iznijeti bilo koju informaciju. Mi smo unutar Mosta oformili tim koji će raditi na ovome. Sigurno da mogu sve što naši ljudi pripreme iznijeti pred Povjerenstvo. Nemam nikakvog straha niti veze s Ivicom Todorićem ili Agrokorom. Svima vam se stavljam na raspolaganje’, rekao je Grmoja.

09:53 – ‘Ovo naše povjerenstvo je kompromitirano kao što je kompromitirana arbitraža sa Slovenijom’, rekao je Sinčić.

‘Zapitajmo se što će biti za 10, 20 godina, što će misliti neke nove generacije zastupnika o tome kako su njihovi preci obavili posao. Ja ću samo zaželjeti sreću članovima povjerenstva’, zaključio je Sinčić.

09:52 – Ivan Vilibor Sinčić tvrdi da je potrebno uključiti ljude koji će sve gledati na drugačiji način.

‘Netko tko nije bio na platnom spisku Todorića kao što je bio g. Marić. Htio sam samo da se dobro odradi posao, a to je i dalje moja želja. Ne vjerujem da će biti onako kako bi trebalo biti. Pokazalo se da tamo gdje nema kamera, nema ni interesa za politički rad. Pao mi je Hrvatski sabor i mnogi zastupnici u očima’, rekao je Sinčić.

Miro Bulj je rekao da su u povjerenstvu ministri koji bi trebali biti u svojstvu svjedoka.

‘U povjerenstvu bi trebali biti ljudi koji nisu bili u sastavu vlada kada je Agrokor radio što je htio. Slažem se da bi povjerenstvo trebalo imati 15 članova. Sramotno je da su oni koji su trebali štititi od kriminala, primjerice ministar MUP-a, sada u povjerenstvu’, kaže Bulj.

09:50 – Goran Aleksić iz Snage poručio je da bi u Povjerenstvo trebalo uključiti i forenzičare, pravnike i ekonomiste, jer bez takvih stručnjaka nije moguće dobro izvršiti posao.

09:40 – SDP-ov Arsen Bauk na početku saborske sjednice zastupnicima je pročitao prijedlog sastava istražnog Povjerenstva za Agrokor i najavio da bi ono trebalo početi s radom 30. listopada.

SDP-ov Orsat Miljenić bit će predsjednik Povjerenstva, a članovi HDZ-ovi Milijan Brkić, Josip Borić, Ante Babić i Marija Jelkovac te HNS-ov Stjepan Ćurej, SDP-ov Gordan Maras, Nikola Grmoja (Most) i Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku).