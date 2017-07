SABOR IZABRAO NOVOG ŠEFA VRHOVNOG SUDA, I ZADNJI DAN ZASJEDANJA OBILJEŽILE SVAĐE: ‘Bernardiću su se pomiješali crtići i Game of Thrones’

Iako je zadnji dan zasjedanja Sabora prije odlaska zastupnika na ljetnu stanku, dosadašnju raspravu obilježila su žustra prepucavanja i podbadanja vladajućih i oporbe. Sabor je danas potvrdio Đuru Sessu za predsjednika Vrhovnog suda te smijenio Nadzorni odbor HRT-a, što je naišlo na žestoke reakcije oporbe. Za novog predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, glasalo je 84 zastupnika dok je 14 bilo suzdržanih i 33 protiv. Za razrješenje članova NO HRT-a glasalo je 78 zastupnika , a razriješeni su Anja Šovagović Despot, Katarina Bakija, Miroslav Grgić i Šenol Selimović.

Danas su na sjednici Sabora razriješene i predsjednica Vijeća Mirjana Rakić te članica Vijeća Vesna Roller, a za novog predsjednika VEM-a izabran je sa 113 glasova Damir Hajduk. Anita Malenica, koja je bila sporna SDP-u, izglasana je sa 85 glasova ‘za’, 19 ‘suzdržanih’ i 30 ‘protiv’ za članicu VEM-a, a članovima su većinom glasova postali i Davor Marić te Vanja Gavran.

No, jutro u Saboru, prije prepucavanja zastupnika, ipak su najprije obilježili zahtjevi za stankom, njih čak sedam.

Prvi je stanku zatražio nezavisni zastupnik Željko Glasnović kako bi dao svoje viđenje situacije s ustavnim sucima i to dan nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio da će Sabor glasovanje o imenovanju tri suca Ustavnog suda odgoditi za jesen s obzirom na to da je SDP glasovanje o sucima uvjetovao dogovorom o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, a iz istog je razloga za jesen pomaknuto i glasovanje o SDP-ovom zahtjevu za osnivanje povjerenstva.



‘Ljudi čudnih i kodnih imena i biografija’

“Koji su to ljudi čudnih, kodnih imena i čudnih biografija koji kroje sudove u Hrvatskoj?”, rekao je Glasnović pa dodao: “Nedavno je izašao izvještaj da ima 20-tak sudaca koji su prijetnja nacionalnoj sigurnosti. A kako i ne bi bili kad su im dosjei u Beogradu. Predložio sam da se napravi obrazac gdje bi se pitalo: jeste li bili član Komunističke partije, jeste li radili u poduzećima koja su opljačkana, imate li dosje u Beogradu … No, rekli su mi da to nije moj posao, kako se radi lustracija u sudstvu”, piše N1.

GLASANJE O USTAVNIM SUCIMA ODGOĐENO ZA JESEN: SDP odbio glasati dok se ne osnuje istražno povjerenstvo za Agrokor

Glasnović je obznanio i da su, prema njegovim saznanjima, neki kandidati frizirali svoje biografije pa je poručio da bi do jeseni trebalo obaviti provjere tih ljudi.

‘Kriminal na HRT-u u maniri američkih krimića’

Osvrt na smjenu Nadzornog odbora HRT-a danas je u Saboru dao šef SDP-a, Davor Bernardić, koji je HDZ u kombinaciji s vodećim kadrom na HRT-u optužio za “korupcijsku hobotnicu koja se kreće prisavskim hodnicima”.

“Želimo upozoriti na izvješće NO HRT-a koji je nedvosmisleno upozorio na spletke, moguću korupciju i sve stvari koje se događaju za novce građana. Sada se ti ljudi, u režiji HDZ-a, žele smijeniti jer su ukazali na korupciju. To je ne-do-pu-sti-vo! Korupcija očito nema boju. Javnim novcem, s novcem hrvatske sirotinje vi ćete kroz smjenu NO-a nastaviti hraniti korupcijsku hobotnicu koja hoda po prisavskim hodnicima”, prenosi N1.

NOVE SMJENE U HRT-U I VIJEĆU ZA MEDIJE: Oporba bijesni, optužuju da se želi zaštiti kriminal na Prisavlju

“Danas imate priliku pokazati da bez obzira koliko vas gurali u lanac potencijalnog sukoba interesa i korupcije možete glasati za ostanak NO-a koji je ukazao na korupciju. Koja je poruka? Bit ćete strijeljani ako ukažete na korupciju”, nastavio je Bernardić, čijoj kritici nije izmaknuo ni premijer Plenković.

“Plenković djeluje sedativno, čak i anemično, a ispod se događa krimić kakvog se ne bi posramili ni najveći američki režiseri. No, nećete uspavati ljude koji na ovo upozoravaju. Pozivam vas da budete razumni”, zaključio je.

Na njegovo izlaganje, žestoko je replicirao HDZ-ov Jasen Mesić koji je rekao: “Bernardić kao da je pao s kruške. Toliko ga HRT zanima da se ne pojavljuje na Odboru za medije”, dodavši kako je SDP 2015. katapultirao Nadzorni odbor.

“Vi nama govorite o HRT-u? Mijenjali ste sve zakone da bi instalirali svoje ljude. Radmana, koji je zaboravio prijaviti hotel u svojoj kartici, štitili ste godinama. Vi nama? Kako vas nije stid”, rekao je Mesić upitavši Bernardića je li moguće da on jednostavno gleda previše televiziju pa su mu se pomiješali crtići i Game of Thrones.