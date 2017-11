NAKON MARATONSKE SJEDNICE PREPUNE VRIJEĐANJA I GALAME: Oporba nije srušila Vladu, ministrica Murganić također spašena

Raspravom o SDP-ovoj inicijativi za pokretanje pitanja povjerenja Vladi zbog slučaja Agrokor danas je nastavljena sjednica Sabora. Izlaganje predsjednika SDP-a Davora Bernardića popraćeno je burnim reakcijama vladajućih, a padale su i međusobne uvrede, prozivke i optužbe. Rasprava traje već satima, a glasovanje se očekuje tek kasno večeras.

NOVO 00:09 Nakon cjelodnevne sjednice Sabora, zastupnici su glasali o prijedlogu izglasavanja nepovjerenja Vladi RH. Glasovalo je 137 zastupnika – njih 59 je bilo za opoziv Vlade, dok ih je protiv bilo 78.

Glasalo se i o izglasavanju nepovjerenja ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nadi Murganić. 49 zastupnika bilo je za, dok ih je 78 glasalo protiv.

22:50 Nakon što je završena rasprava Klubova zastupnika, započela je pojedinačna rasprava.

Za riječ se prvi javio SDP-ov Gordan Maras koji se obrušio na izlaganje HNS-ovog Milorada Batinića koji je rekao da će ta stranka podržati Vladu s kojom su u koaliciji.

Predsjedavajući Jandroković je SDP-ove zastupnike u međuvremenu ukorio zbog mobitela jer su puštali pjesmu Celine Dion, jer kako tvrde, Plenkovićeva vlada je Titanik vlada

“Bilo je lijepo slušati govor gospodina Batinića (HNS) uz naslovnu pjesmu iz Titanika. To je da vidite koliko ste vi dosljedni. Vi sjedite u Titanik Vladi. Vi ste poput scene iz Titanika, brod tone a vi se držite kao Leonardo di Caprio za ogradu tonućeg Titanika i držat ćete se dok vas god more ne usisa jer vi s Titanika ne idete. Najljepši brod, najluksuzniji, a to je za vas vlast. Držat ćete se bez obzira što napravi Plenković, bez obzira na simbole i ono za što ste se borilli”.

21:50 Salve smijeha u Saboru je izazvao Ivan Pernar svojim osvrtom na Agrokor.

‘Ovoliko demagogije nisam čuo ni od premijera Plenkovića. Svaki profitabilan segment Agrokora nastavio bi raditi i dalje, pitanje je samo tko bi bio vlasnik Jamnice. Evo primjer firme Kiseljak, Sberbanka ju je uzela jer gazda nije mogao vratiti pare. Demagoška priča o tome da je Ivica Todorić istisnut iz vlasti jer bi 40.000 ljudi ostalo bez posla je jedna crna propaganda. Ono što će se dogoditi nakon 15 mjeseci je isto što će se dogoditi u početku. Oni segmenti Agrokora koji nisu profitabilni će se svejedno zatvoriti. A što se tiče seljaka, kad ste se zadnji put prošetali hrvatskim selom i vidjeli da je svaka druga kuća prazna. Vi pričate ovdje da je Vlada tobože spasila selo i seljaka. Vi pričate da je Vlada spriječila propast seljaka? Pa tko je dozvolio da Todorić ne plati seljaka godinu dana? Pa HDZ skupa s SDP-om! HDZ ih je upropastio kao i ostatak Hrvatske. Da, nije ih Ivica Kičmanović upropastio nego vi dame i gospodo – galamio je Ivan Pernar na zastupnike. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković mu je poručio kako ne mora galamiti jer ima mikrofon i svi ga dobro čuju.’

21:35 Za riječ se javio Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid).

“Nije slučajno došlo do toga da su banke rekle Todoriću ne damo ti više kredite prezadužen si nećeš to nikada vratiti, ova vlada ne bi prstom mrdnula da pokuša riješiti nepravilnosti u Agrokoru već bi se kao i sve ostale vlade klanjala Todoriću. Slušamo cijeli dan prepucavanja lijeve i desne strane, odgovorne su sve vlade i svi zastupnici koji su držali većinu vladama koje su dozvolile nepravilnosti oko Agrokora. Nikada ne bih mogao biti u vladi koja dozvoljava tolike nepravilnosti. Kako vas nije sram biti član vlade koja trpi ovakvo bezakonje? Da je jedna od Vlada valjala išta davno bi se Ivicu Todoriću stalno na kraj! Bi li se u jednoj zapadnoj zemlji ovo toleriralo i pet minuta? Nema šanse.

20.45 “Moram ukazati na sramotni istup u kojem je ministrica Dalić rekla da je potpuno nebitno tko je radio lex Agrokor. Postavio sam pitanje tko su famozni stručnjaci koji su na njemu radili, odgovorili su mi da Vlada nema evidenciju. Dalić očito nije primijetila da je budući povjerenik Ramljak radio na ovom Zakonu, ne zna, zaboravila je. Ministrica Dalić se trenutno nalazi u nekoliko postupaka povjerenstva u odlučivanju za sukob interesa. Što se događa, predsjednik Vlade je poziva na sastanak o nacionalizaciji Ine. Gospođa Dalić zaboravlja prijaviti da njezin suprug od Ine dobiva bonuse koji se mjere u više od stotinu tisuća kuna. Plenković s ove govornice govorio je o promjenama o zakonu koji se trebao regulirati broj dužnosnika, a što smo dobili 151 dužnosnik u Vladi RH”, kazao je Peđa Grbin.

20:40 Premijer Plenković se vratio u Sabor

20:33 Rasprava u Saboru traje već više od deset sati, a očekuje se da će se o povjerenju Vlade glasovati prije ponoći. HRT neslužbeno doznaje da su se predsjednici klubova zastupnika HDZ-a i SDP-a Branko Bačić i Arsen Bauk dogovorili da, nakon što završi izlaganje i zadnji, 11. klub zastupnika, onda bi zastupnici tih dviju stranaka prijavljeni za pojedinačnu raspravu odustali od nje. To bi značilo da bi rasprava mogla završiti oko 22 sata, a onda bi se glasovalo i prije ponoći.

20.16 “Mi nećemo podržati zahtjev za opoziv Vlade iako se stvarno ne bi imalo o čemu baš puno raspravljati, ali s obzirom da se Vlada očitovala na 16 stranica može govoriti o ozbiljnosti vlade i na neozbiljno iznesene zahtjeve oporbe. Nije mi jasno čemu ovi igrokazi, zašto se ovo uopće događa. Zašto mislimo da zabavljamo hrvatske građane. Svi znamo da ovo nije zabavno hrvatskim građanima. Sabornica postaje sve neozbiljnija”, kazao je HSS-ovac Branko Hrg.

“Za sve ove godine iza nas najedanput je kriv premijer Plenković. Zar stvarno netko misli da je Plenković u ovih godinu dana imao što dobiti ili dati Agrokoru. Svima je jasno da je ovo premijer i Vlada koja je odlučila stati na kraj Agrokoru i gledati kroz prste”, branio je Hrg premijera dok su mu u riječ upadali Maras, Bulj i Pusić.

19.37 Tomislav Panenić iz Mosta kazao je kako je svima u interesu da se Agrokor oporavi.

“Premijer je prouzrokovao ozbiljnu političku nestabilnost kada je do zadnjeg atoma štitio svoga ministra koji je tvrdio da nema nikakvih saznanja o sustavu u kojem je radio. Ne pružate našem narodu nadu da će biti značajnih promjena, od riječi ne može opstajati. Nemojte zamjeriti nama kao oporbi što pokušavamo svaki dan nametnuti neku novu temu. Najlakše je protiv nas se braniti djelima, poslušajte one koji vam govore što treba učiniti. Kad narod pogleda javnu upravu, državnu administraciju, političke strukture i kaže želimo reformu, svatko bi rekao da, nešto treba napraviti”, rekao je Panenić.

Na Panenićevo izlaganje javio se Ivan Pernar (poručivši mu kako “nije ništa izvukao iz njegovog govora ili je sjedio na ušima” “Vi ste isto bili u Vladi, što ste napravili, ukinuli ste pečat za odlazak u banku. I sami ste rekli da vam je Plenković rekao da se ne smije Todorić sada ukinuti, zašto ste mu to dopustili?”, rekao je Pernar.

18:49 Nakon izlaganja SDP-ovog zastupnika Peđe Grbina, jednu od replika uputio mu je i HDZ-ov zastupnik Božo Ljubić. SDP-ov zahtjev za opozivom Vlade, Ljubić je nazvao interpelacijom, što mu Grbin kasnije nije zaboravio istaknuti kao dokaz nerazumijevanja trenutne rasprave u Saboru, no Ljubić je Grbina, a i SDP, bocnuo podacima o rejtingu stranaka.

“Čak kad bi i hipotetički to bilo i moguće (srušiti trenutnu Vladu), zar Vi mislite da bi vi bili u stanju sastaviti novu Vladu? Ako to ne bi bilo moguće, onda bi naravno ishod bili novi izbori. Zar Vi zapravo na osnovu svog malog i slabog rejtinga u javnosti mislite da bi mogli pobijediti na tim izborima. Pa čak ako bi mogli pobijediti, što je puno manje vjerojatno nego da Grčka da pet golova Hrvatskoj, a Hrvatska nijedan, zar mislite da bi u tom interregnumu bila bolja klima za rješenje problema oko Agrokora i svih drugih problema u državi? Onda se ja pitam i pitam Vas, koja je logika vaše interpelacije?”, replicirao je Ljubić.

18:47 Peđa Grbin (SDP) naveo je i neke druge razloge zbog kojih smatra da ova Vlada mora otići. Rekao je da je ministrica Gabrijela Žalac dala 10 milijuna kuna “svojem pajdašu” bez postupka javne nabave. Kritizirao je i ministra zdravstva Milana Kujundžića zbog duga u zdravstvu i predlaganja poskupljenja participacije i uvođenja obveznog dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića te ministra državne imovine Gorana Marića.

18:27 Branimir Bunjac (Živi zid) postavio je pitanje zašto Vlada nije donosila takve zakone za blokirane, da se spriječi odlazak stotina tvornica u stečaj. “Vi ste ovim zakonom legalizirali ono što već znamo, da su tajkuni i kriminalci zaštićeni od strane HDZ-a”, rekao je Bunjac, nazvavši to desnim populizmom.

18:12 “Dopustili ste Amerikancima da preuzmu sudbinu naših radnika u ruke”, kazao je Maras replicirajući Bačiću na što mu je Bačić odgovorio da ili ne zna ili namjerno obmanjuje javnost.

Ivan Pernar iz Živog zida kazao je da roll-up kredit sam po sebi govori da su neosigurani vjerovnici izvisili, te da je takvih 90 posto. “Roll-up kredit govori da će netko s 30 kuna, recimo, zaraditi 100 kuna plus kamate, a netko tko je bio pošten vjerovnik, on će od 100 kuna izgubiti 70. A vi u tome ne vidite nikakav problem. Hoće li stečaj biti izbjegnut kada prođe 15 mjeseci? To je suštinsko pitanje, gospodine Bačiću. Naravno da neće. Na kraju ćemo opet doći do stečaja”, kazao je Pernar.

Željko Jovanović (SDP) rekao je da je jedan od ključnih elemenata u njihovom zahtjevu gubitak povjerenja te je postavio pitanje zašto Vlada taji tko je napisao Lex Agrokor. “To rađa sumnju da je riječ o ortačkom ugovoru iz kojeg će netko profitirati, a netko će to sve platiti”, kazao je Jovanović na što mu je Bačić kazao kako je Martina Dalić izjavila kako je zakon pisalo Ministartsvo gospodarstva.

Orsat Miljenić (SDP) rekao je da je situacija bila takva da je trebalo intervenirati te da je to u redu, ali da je problem načinu intervencije i provedbe. “Isti efekt zakona mogao se postići promjenama u Stečajnom zakonu”, rekao je Miljenić dodajući kako bi tvrtka u tom slučaju stala.

Davor Ivo Stier (HDZ) rekao je da izgleda da je Bačić uznemirio SDP-ovce kada je rekao da ne zna lijeva što radi desna, ali da je pokazano da od lijeve strane nismo čuli nikakvih novih argumenata. Upitao se, s obzirom na to da je, kako je rekao, očito da opoziv Vlade neće biti izglasan, je li svrha ove inicijative da se osramoti Bernardića i da se zapravo njemu izglasa nepovjerenje. Bačić je rekao da se napadom na Vladu pokušavaju sakriti sukobi u SDP-u.

Nikola Grmoja (Most) rekao je da znamo da je glavni branitelj ove Vlade Tomislav Saucha, da znamo način na koji je HNS ušao u Vladu. “Tražili smo odgovore. Što smo dobili? Dobili smo to da premijer šuti. A to su prava pitanja koja pokazuju spregu politike HDZ-a, ako hoćete SDP-a, pa čak i HSS-a. Upravo je to glavni dokaz da je Todorić bio politički zaštićen u RH, a ne da kao vi ponavljamo teze obrane Ivice Todorića, što ste danas ovdje činili, umjesto da kažete svojim dužnosnicima vaše stranke da kažu istinu o tome kakav je tretman Todorić uživao u RH”, kazao je Grmoja nakon čega mu je Jandroković oduzeo pravo rasprave.

17.30 “Ostat ćemo mi i do iza šest ujutro”, komentirao je predsjedavajući Željko Reiner.

17.30 Branko Bačić, šef Kluba HDZ-a, rekao je da je “skromni uradak” SDP-a nastao kao rezultat njihovog nezadovoljstva što Plenković nakon obznane roll-upa nije odmah došao u Sabor. Napomenuo je da je u osam mjeseci zastupanja Plenković u Saboru bio 17 puta, dok je Zoran Milanović u svom mandatu bio 32 puta u četiri godine.

“Čini mi se da u SDP-u ne zna lijeva što radi desna. U ovom uratku SDP kaže da je Vlada imala na raspolaganju nekoliko načina kako riješiti krizu u koncernu Agrokor. Između ostalog, sami tvrdite da postoji mogućnost državnog intervencionizma. Prije ovog uratka Grbin podnosi Ustavnom sudu ustavnu tužbu kako je to upravo državni intervencionizam koji grubo narušava prava vlasništva i kako država na taj način nije smjela intervenirati. Ja tvrdim da ovo nije državni intervencionizam jer je nadležnost i dalje u rukama suda i vjerovnika i da to je jedna vrsta stečajnog zakona”, rekao je Bačić.

17.14 SDP-ovac Boris Lalovac rekao je da je regulator trebao reagirati prije lex Agrokora i zaustaviti trgovanje dionicama.

17.07 Gordan Maras nasmijao je zastupnike jer se nije mogao sjetiti svih članova vjerovničkog vijeća u Agrokoru. “Fali peti…”, rekao je Maras, na što su zastupnici, a i predsjedavajući Reiner, reagirali smijehom.

16.59 Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a izrazio je žaljenje što “njegovo veličanstvo”, misleći na Plenkovića, nije u sabornici, što se nije svidjelo predsjedavajućem Željku Reineru koji je kazao da “ne treba baš tako”.

“Razumijem da čovjek ima potrebe”, odgovorio je Hajdaš Dončić koji je potom kazao kako da je fond Knighthead poznat po kupovini duga Argentine.

“Kako je to završilo? Da je trenutno još u tužbi, tužio je Argentinu”, rekao je dodajući da su moguće tužbe jer je zakonom omogućeno povjereniku da gradira vjerovnike.

16:27 Mrak Taritaš (GLAS) je rekla da je Agrokor nastao zahvaljujući rođačkom kapitalizmu. “Apsolutno je bilo jasno da je Agrokor davno prije izmakao kontroli”, kazala je dodajući da bi iz ovog trebalo izvući poduku da se to više nikad ne ponovi.

“Hrvatska to zaista nije zaslužila. Za sve to, hajdemo biti pošteni, nije kriva ova Vlada. Agrokor je nastao kao dijete HDZ-a. Ova Vlada je došla s lex Agrokorom. Jedna odgovorna Vlada i premijer bi u tom slučaju rekao: “Ljudi moji, za ovako nešto nam treba konsenzus”. Našem premijeru Plenkoviću to nije palo na pamet”, rekla je Mrak Taritaš te povukla paralelu s jedrenjem: “Bez obzira na to koju regatu vozite i kakve brodove imate, znate tko dolazi prvi na cilj? Ne onaj koji je najopremljeniji, već onaj koji ima najboljeg taktičara.”

16:17 Počela je rasprava po klubovima, a prva na red je došla u ime kluba Glas i HSU, Anka Mrak Taritaš. Odmah na početku je poručila da njezin klub neće dati povjerenje Vladi Andreja Plenkovića.

15:45 – Glasni tonovi pali su u prepirci HDZ-ovog Ivana Šukera i SDP-ovog Gordana Marasa kojeg je Šuker upitao ‘gdje je kraj bezobrazluku?’, nakon čega je Milijan Brkić obojici izrekao opomene.

‘Kolega Maras nemojte upadati, ako ste nervozni ja ću vam platiti kavu, a i vi kolega Šuker, nemojte se živcirati’, rekao je Brkić.

‘Ak’ imate kaj za reći javite se, nemojte mi uletavati u riječ’, poručio je Šuker Marasu te dodao da se ‘u ovom Saboru nekad treba i povisiti ton da bi se došlo do riječi’.

15:35 – Ponovno se za riječ javio predsjednik oporbenog SDP-a, Davor Bernardić koji je izrekao nove optužbe na račun premijera.

‘Gospodine premijeru, mene možete vrijeđati koliko želite, ali nemojte vrijeđati hrvatske poljoprivrednike, sprdati se s njima kao što ste sa zeljem. Širite laži! Rekli ste da je zakon napisan, ali da niste znali da će se aktivirati, a aktivirao ga sam Todorić. Ma dajte, molim vas! Nemojte više vrijeđati hrvatske poljoprivrednike’, rekao je Bernardić na što mu je predsjedavajući Milijan Brkić izrekao opomenu.

15:30 – Komentirajući navode da se izvanredni povjerenik u Agrokoru sastajao s nizom ljudi u proljeće, među kojima i s predstavnicima Knightheada, kako bi se oni informirali o događajima, Plenković je rekao da je za to saznao prije sedam, osam tjedana.

‘Kako je Ramljak mogao znati da će biti to što je sada, kako smo mogli znati tada da će se zakon aktivirati. Bilo bi čudno da ja znam tko se, kada i s kim sastaje i za to ne mogu odgovarati. On je odabran na temelju stručnih kvalifikacija koje ima’, rekao je.

15:20 – Predsjednik Mosta Božo Petrov kazao je premjeru da kleveće oporbu te da će Most današnju raspravu iskoristiti za nastavak rada Povjerenstva. Dodao je kako ne zna zbog čega ga stranački kolege iz HDZ-a štite te mu ne dopuštaju dolazak pred Povjerenstvo. Kazao je kako se nada da ća premijer danas odgovoriti na neka ključna pitanja koja su Povjerenstvu od interesa.

‘Ne znam znate li da neki fondovi otkupljuju potraživanja banaka prema Agrokoru’, pitao je Plenkovića Petrov.

Plenković je kratko komentirao pokušaj Mosta da današnju saborsku raspravu pretvori u raspravu za rad Povjerenstva.

‘Što se tiče Povjerenstva, naveli ste taksativno točke kojima se treba baviti. Svako povjerenstvo do sada išlo je kronološkim redom, bilo bi dobro da Most objasni javnosti da Povjerenstvo radi upravo tim redoslijedom koji ste vi predložili. To što vi sad skačete s početka 90-ih na 2017. to je vaš problem. A da smo mi doveli povjerenika da mora sklapati ugovor… to je bila vaša odluka i potez i to je ono što je bitno. Ne možete biti u vladi i biti istovremeno oporba’, rekao je Plenković.

Zastupnik Miro Bulj kazao je da pomalo žali premijera jer on nije pravi premijer, već je to Šeks, a njegovi su pomoćnici Gregurić i Valentić.

14:30 – ‘Prije dva dana ovdje imao sam priliku čuti dvojbu o mojoj seksualnoj orentaciji, a sada vašu formulaciju da Plenković pljačka. Možete vi ovo sugerirati, ali nećete naći niti lipu korupcije u mom životu, zato ću se opirati stavu vaše stranke da mi radimo nešto protuzakonito. Borit ću se cijeli svoj politčki život da to otklonim od sebe i od stranke’, odgovorio je premijer Andrej Plenković SDP-ovu zastupniku Nenadu Staziću.

‘To se događa u kapitalizmu. Kad je Todorić potpisao aktivaciju lex Agrokora, ja sam vam vjerovao jer sam mislio da ste pronašli rješenje, ali situacija se izmijenila. Todorić tvrdi da ga se danas pljačka, da ga pljačka Ramljak, Vlada… Kad čujem da HDZ nekog pljačka, ja se naježim. Morate shvatiti našu bojazan, Hrvatska ne pripada samo vama – nego svim njezinim građanima. I kad netko tko poznaje stanje, a Todorić poznaje, kaže da ga se pljačka, mi strahujemo’, kazao je prije toga Nenad Stazić.

14:15 – Predrag Matić (SDP) kazao je kako je premijer ‘pametan, civiliziran i dobar čovjek’ te mu je ponudio, ako će mu faliti, i svoj glas.

‘Zbog ekipe u kojoj se nalazite, morate se ponašati kao bahati HDZ-ovac i docirati. Ako će vam faliti glasova, ja ću vam dati svoj glas jer se u mene možete više pouzdati od onih čije ste glasove kupili. Ako bude problema s glasanjem, možete računati na mene. Ja bih iskrenije glasao nego oni koji ste kupili na akciji ‘3 za 5”, kazao je Matić, a Plenković mu se zahvalio na glasu

Potom je zbog neprimerenog govora Stevo Culej zadobio opomenu na što je Predrag Matić kazao predsjedniku Sabora nek i njemu da opomenu jer je on bio ‘puno gori’, a nakon govora HDZ-ovog Ivice Mišića koji je kazao je premijeru kako ima njegovu podršku te se ponovno u sabornici pohvalio kako je on uspješan poduzetnik, reagirao je SDP-ov Arsen Bauk.

‘Ako Mišić još jednom ponovi da je gospodarstvenik, najbolje bilo da se njega postavi na Ramljakovo mjesto. A sad si sam izričem opomenu da vi ne biste morali’, kazao je Bauk Jandrokoviću nakon čega mu je izrečena opomena.

14:00 – Za repliku premijeru javio se Branimir Bunjac iz Kluba zastupnika Živi zid i SNAGA koji je premijeru rekao kako je očito da se premijer u ovoj ulozi nije snašao i da ovo zanimanje nije za njega. Dodao je kako njegova vlada ‘životari’.

‘Ja sam vas slušao u Saboru prije godinu dana i pitao sam se otkud ste vi došli. Mene brinu oni koji glasaju za vas’, odgovorio mu je premijer.

13:30 – ‘Mene zanima, odnosno ono što tražim od vas je da kažete da se u Agrokoru neće izgubiti niti jedno radno mjesto, da kompanije Agrokora neće biti prodavane po svijetu od strane strvinarskih, lešinasrkih fondova. Hajdemo malo o budućnosti’, reagirao je Gordan Mars na premijerovo izlaganje na što mu je premijer kazao kako je imao prije dva dana priliku svjedočiti ‘punoj širini znanja kojeg Maras posjeduje’.

‘Vi ste gospodine Maras, prije dva dana pokazali svu širinu, europsku orjentaciju, stil i sadržaj, to je bilo na takvoj razini da ja još i nakon dva dana ne mogu doći sebi od vašeg izlaganja. To ću zapamtiti kao doprinos 9. sazivu Sabora, o tome ću pričati svojoj djeci’, uzvratio je Plenković Marasu koji se potom javio za povredu Poslovnika.

‘Uvrijedio me njegov ekspoze da će svojoj djeci pričati o meni, a ja svojoj djeci neću pričati o njemu, molim da me zaštitite od ovakvog omalovažavanja’, rekao je potom Gordan Maras Jandrokoviću koju mu je rekao da ga činjenica da će netko pričati o njemu nekoj drugoj djeci treba radovati i da je treba prihvatiti kao kompliment.

13:15 – Nakon završetka govora premijera za govornicu je stala potpredsjednica Vlade Martina Dalić koja je nastavila govoriti o tome što je sve aktiviranjem lex Agrokora Vlada spriječila. Poručila je kako zbog donošenja lex Agrokor i izvanredne uprave u Agrokoru ’27 tisuća zaposlenika koncerna danas radi i prima plaću’, te da je to bilo upitno u danima prije Uskrsa, prije nego što je u Agrokor došao vladin izvanredni povjerenik Ante Ramljak. Baš kao i premijer naglasila je da je na taj način Vlada spriječila gospodarski tsunami.

13:00 – Nakon što je izrečeno svih 41 replika na izlaganje šefa SDP-a Davora Bernardića, slijedio je govor predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića.

Plenković je kazao kako ta inicijativa neće proći jer je Vlada poduzela sve što je mogla da spriječi negativne učinke slučaja Agrokor. Na početku govora predsjednik Vlade ponovio je kako je Vlada morala reagirati na krizu Agrokora, da se ponašala odgovorno i na vrijeme, i da je tako spriječila gospodarski tsunami. Kazao je kako dosadašnji proces izvanredne uprave i uključivanje lex Agrokor građane nije koštalo niti jednu kunu.

‘To javnost mora znati’, naglasio je Plenković.

Oporbi je poručio da je jedina alternativa donošenju lex Agrokor i izvanrednoj upravi u Agrokoru bila nekontroliran stečaj koncerna, gubitak tisuće radnih mjesta i ugrožavanje turističke sezone.

‘Također, pitajte male dobavljače kojima smo osigurali podmirenje dugova bi li oni danas bili zadovoljni da je bilo po vašem, da li bi oni uopće dobili svoj novac koji im je Agrokor dugovao?’, poručio je Plenković.

‘U procesu izvanredne uprave izuzetno je važna uloga privremenog vjerovničkog vijeća. Nikakva aluzija na državni intervencionizam ili nacionalizaciju ne stoji. Zakon je aktiviran na zahtjev vlasnika i bivše uprave’, kazao je premijer i dodao da bi alternativa bio val stečaja i kaos u gospodarstvu.

‘Izabrali smo opciju koja je jedina bila moguća – pristupili smo donošenju zakona kojim smo predlaganjem izvanrednog povjerenika zaustavili proces koji bi rezultirao ogromnim troškovima za proračun’, kazao je Plenković.

12:50 – Saborska rasprava u kojoj se prstom upiralo i prozivalo iznervirala je predsjedika Sabora, Gordana Jandrokovića koji se pitao što se to događa u sabornici.

‘Gospodo iz SDP-a, vi stalno prozivate,a kad se vas proziva odmah skačete na noge’, rekao je Jandroković.

‘Kolega Đujiću, ako još jednom dignete ton, dat ću vam drugu opomenu i više nećete moći sudjelovati u raspravi”, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković kojeg je iznervirao Saša Đujić (SDP).

11:50 – Za povredu poslovnika se javio zastupnik Ivan Pernar koji se osvrnuo na govor Miroslava Tuđmana. Pernar je kazao da je Tuđman u svojem govoru ‘vrijeđao komuniste, a njegov je otac bio komunist’.

Zbog ovog nepravilnog javljanja za povredu poslovnika, predsjednik Sabora Pernaru je izrekao opomenu te ga podsjetio kako nakon dvije opomene slijedi oduzimanje riječi.

11:45 – HDZ-ov zastupnik Miroslav Tuđman kritizirao je Bernardića da u 20-minutnom izlaganju nije uspio obrazložiti SDP-ov zahtjev za opozivom Vlade.

“Shvatio sam vašu diskusiju tek kada ste rekli da Sabor doživjavate kao političku sudnicu, a ne želite priznati ni elemetrane činjenice da je privatizacija počela s Antom Markovićem i njegovom zakonom. Spominjete zakon o 200 obitelji, a ako mi cirate da je to itko spomenuo iz redova HDZ-a, ja svima u oporbi plaćem ručak. Ako to ne citirate, onda vi ovoj strani plaćate ručak’, kazao je Tuđman.

11:40 – ‘Gospodine Bernardiću, “dno dna”, tim je riječima preključer premijer okarakterizirao razinu rasprave u Saboru i bio je u pravu. Mi danas gledamo kako na vašu raspravu nisu replicirale one kolege koje nešto znaju o ovom, gledali smo kako vam repliciraju oni koji se služe populizmom koji je gori od onog koji je neki dan razljutio premijera’, kazao je Bojan Glavašević (SDP).

11:35 – Branimir Bunjac (Živi zid/SNAGA) nastavio se na izlaganje predsjednika SDP-a o razlozima za pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja Vladi te je kazao kako je slučaju Agrokor prethodio slučaj Jadranske banke i HBOR-a.

‘Jadranska banka je protuzakonito davala kredite Agrokoru u iznosu većem od kapitala banke 2015. i 2016, godine. Kako je moguće da se lešinarski fondovi naplaćuju prije hrvatske države, a ministar Marić i dalje je ministar bez odgovornosti’, kazao je Bunjac.

‘Meni netko fali ovdje, netko od ministara u Vladi, nema gospodina ministra financija kada se priča o Agrokoru, nema čovjeka koji je bio direktor u Agrokoru, o tome se radi’, reagirao je Bernardić na izlaganje Branimira Bunjaca.

Bernardiću je odgovorila Grozdana Perić (HDZ) kritizirajući ga da Vladi zamjera što u Saboru danas nema Marića, a nema ni svih SDP-ovaca dok se o njihovom zahtjevu raspravlja.

11:20 – HDZ-ov Petar Škorić u svojoj je replici kazao kako u Bernardićevom izlaganju nije bilo ničega osim optužbi.

‘Iz petnih žila se napinjete da pokažete da je Agrokor dijete HDZ-a. Vi ste mladi, ali trebali biste znati da su otac i majka Agrokora CK SKH odnosno SDP koji je donio zakon o privatizaciji na temlju čega je nastao Agrokor’, kazao je Škorić te dodao kako ‘iznosi optužbe koje čita na Todorićevom blogu’.

Ivan Lovrinović u svojem se izlaganju osvrnuo na sam problem – krizu u Agrokoro i prijetnjama po gospodarstvo.

‘Od ovog će najviše profitirati strvinarski fondovi koji se bogate. Da ovo nije tužno, bilo bi smiješno. Sve će se otkriti i zato ne srljate u prevaru i takve poslove’, rekao je Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku).

11:00 – ‘Plenković mora znati da u Vladi ima ministra koji je bio Todorićev direktor, mora znati da je nakon noćnog sastanka u Vladi, pod okriljem noći i još ne znam čega, napisan lex Agrokor. Napisan je u 5 do 12, a mi smo pozvani u 1:15 . Plenković je preuzeo odgovornost za sve što se nakon toga događa u Agrokoru’ , kazao je Davor Bernardić.

10:55 – Saborski zastupnik Ante Babić (HDZ) upitao je Bernardića zastupa li on Todorića te naglasio da je za njega SDP jednako kao i Agrokor. Bernardić mu je odgovorio protupitanjem je li možda zaboravio da je Todorićev čovjek ministar u vladi Andreja Plenkovića.

‘Jeste li vi to zaboravili? Sinkopa?’, pitao je Bernardić.

Rasprava je potom ponovno skrenula s teme kada je HDZ-ov Ivan Ćelić Bernardića pitao zna li kolika cijena ogulinskog zelja.

‘E moj Ćeliću, vama je zelje glavni argument. Vi ste s Marsa pali’, odgovorio mu je Bernardić, a onda je Hrastov Hrvoje Zekanović kazao kako u Bernardićevom izlaganju nije bilo nikakvog sadržaja.

‘Uspjeli ste postati danas lider opozicije. Vaših kolega iz Mosta i Živog zida nema za čuti nigdje. Što vi gospodine Bernardiću želite? Stečaj Agrokora? Vi imate iste izjave kao Todorić’, kazao je Zekanović.

Na to mu je Bernardić odgovorio da očito nije bio u Hrvatskoj posljednjih devet mjeseci.

‘Vi za ništa niste čuli, ni za sastanke, ni za roll up. Brifirajte se pa ćemo razgovarati’, kazao je Bernardić.

10:40 – ‘Plenković i Saucha su jednako popularni u klubu zastupnika HDZ-a’, kazao je Gordan Maras koji je kritizirao Jandrokovića zbog načina na koji vodi sjednicu. Jandroković mu je uzvratio da mu on neće određivati kako će voditi sjednicu. Dodao je kako ovim odobravanjem Sauchinog ponašanja on se pokazao kao jedan od glavnih aktera HDZ-a.

‘Još uvijek sam pod dojmom promocije Sauche u jednog od lidera HDZ-a’, kazao je Maras.

‘Ljudi moji, prestanite ići na ljude. Ne ponašajmo se ovako, to ljudi gledaju’, kazao je Jandroković te zamolio zastupnike da povuku svoje povrede poslovnika kako bi nastavili raspravu. Upitao je zastupnike slažu li se s tim prijedologom na što su zastupnici odgovorili da neće povlačiti svoje povrede poslovnika.

10:35 – Predsjednik HSS-a Krešo Beljak stao je na stranu Bernardića te mu čestitao što ima hrabrosti govoriti u Saboru.

‘Zar vam nije neugodno da vam jedan Saucha drži većinu, premijeru Plenkoviću’, kazao je Beljak, a nakon što ga je Saucha prozvao za vrijeđanje Beljak mu je poručio kako ga nije sram uopće se javljati, a ‘prodao je svoj glas za slobodu’.

‘Da ste imali muda, stali bi za govornicu i rekli bi da vas se hapsi’, kazao je Beljak na što mu je Saucha odgovorio neka ga ‘više puste na miru’.

‘Pustite me na miru, kako vam nije nugodno’, uzvratio je Beljaku Saucha ističući da on nije ni za što osuđen.

10:25 – Nakon iznošenja prijedloga predsjednik Sabora kazao je kako su zabilježene 4 povrede poslovnika i 41 replika.

‘Mislim da je ovo rekord’, kazao je Jandroković.

Za povredu poslovnika javio se bivši član SDP-a, Tomislav Saucha koji se obrušio na svojeg bivšeg predsjednika Davora Bernardića poručivši mu kako ne može napadati bez ikakvih dokaza o onome što govori i što ga je prozvao za ortakluk i prodaju glasa. Rekao mu je i da ne mora izaći na izbore kako bi vidio kolika je truba.

‘Ako imate dokaze i činjenice, prijavite. Znate zašto sam onomad onako glasao. Rekli ste jednom da bi voljeli ići na izbore da vidite kolika ste truba. Ja ću vam reći kolika ste truba – velika ste truba. Uvijek kopirate. Kada ste radili za Bandića kopirali ste njega, sada kopirate Milanovića’, rekao je Saucha.

10:15 – Predsjednik SDP-a, u ime predlagatelja inicijative za pokretanje pitanja povjerenja Vladi, kazao je kako se inicijativa pokreće zbog ‘sumnje u kriminal epskih razmjera’.

‘Uz to što patite od anemije, očito patite i od amnezije’, kazao je Bernardić premijeru podsjetivši kako u Vladi sjedi ministar iz Agrokora.

Dodao je kako su Ante Ramljak i Martina Dalić sudjelovali u izradi lex Agrokora pa se postavlja pitanje jesu li djelovali s predumišljajem. Potom, kako je sam rekao, dolazi do suštine problema, a to je da u vjerovničkom vijeću sjedici Marica Vidaković, bivši poslodavac Ramljaka koji je vršio dužnost konzultanta Marici Vidaković za pronalaz strateškog partnera za Kraš’, kazao je Bernardić te dodao kako gospođa Vidaković sudjeuje u mnogim važnim procesima za hrvatsko gospodarstvo.

Osvrnuo se i na Ramljakovu plaću kazavši kako je imenovan političkim putem, no kada se radi o plaći tada je nezavisni stručnjak. Kazao je kako se u svim stečajnim procesima smanjena plaća povjerenicima za restrukturiranje osim o slučaju Agrokor. Osvrnuo se i na broj savjetnika koje ima Ramljak.

‘Ramljak, koji je toliko veliki stručnjak, ima više savjetnika od Trumpa, Putina i Merkel zajedno. Hrvatska je novcem koje je izdvojila za konzultatne mogla plaćati sve hrvatske vlade do 2085. godine’, kazao je Bernardić.’, rekao je te dodao kako će zbog ovih grešaka koje radi Plenkovićeva vlada patiti naša djeca.

Šef SDP-a poručio je predsjedniku Vlade i HDZ-a Andreju Plenkoviću da se spremi na cipelarenje. Rekao mu je da će ga cipelariti kao što je HDZ cipelario svoje bivše predsjednike stranke – Tomislava Karamarka, Jadranku kosor, Ivu Sanadera.

Kazao je i da je doznao kako ga je Ramljak tužio po građanskom postupku te dodao da će ta tužba će biti prilika za razgovor s Ramljakom oko Agrokora.

10:00 Prva točka devnog reda sjednice Sabora bila je prijedlog za opoziv Vlade koju je iniciralo 31 zastupnika uz potpis.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić kazao je kako je zadatak uvjeriti zastupnike u neodgovornost postupanja Vlade zbog činejnice ortačkog ponašanja u koejm postoji mogućnost počinjenja štete za sve građane Republike Hrvatske.

‘Osnovni razlog nepovjerenja je sumnja na trgovanje povlaštenim informacijama, postupanje u suprotnosti sa zakonima ove zemlje, izvlačenje novca iz posrnulog diva vjerojatno i izvan Hrvatske bijeg od Istražnog povjerensta i skrivanje istine o Agrokoru’, rekao je Benardić.

Plenkovića je potom upitao zbog čega Vlada skiva istinu o Povjerenstvu, zašto je zabranio dolazak na Povjerenstvo zastupnicima HDZ- a te tko će bit odgovoran kada se Agrokorove tvrtke prodaju u bescjenje te tko je lagao Marić ili Ramljak?

‘Agrokor je dijete HDZ-a, nastao je za odabrane, HDZ ga je odgajao i sad prijeti urušavanju hrvatskog gospodarstva. Da je tako proizlazi iz iskaza dvaju bivših premijera iz vaših redova’, naglasio je šef SDP-a ističući da odgovornost imaju i sve vlade, ali i HANF-a i Porezna uprava koje nisu radili nazdor Agrokora.

Zatražio je odgovornost svih koji su sudjelovali u tom precesu,a potom je pojasnio kako je tekao proces prije, za vrijeme pada Agrokora i nakon lex Agrokora.

9:45 – Na početku saborske sjednice četiri kluba zastupnika zatražila su stanku zbog čega je sjednica nastavljena u 9:45. Prvi je govorio Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e o bankama i kreditima u švicarskim francima navodeći kako su banke znale da će švicarski franak u odnosu na euro rasti. Dodao je kako su banke bile dužne upozoriti korisnike kredita o mogućim promjenama. Kazao je kako će Vrhovni sud donijeti presudu u korist dužnika.

Nikola Grmoja u ime kluba zastupnika MOSTa kazao je kako posljednjih nekoliko dana svjedočimo ‘omalovažavanju saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor’.

‘Zadnja dva dana obrana Ivice Todorića pokušava uvjeriti javnost da se radi o političkom progonu. Želim poručiti javnosti i onima koji žele srušiti Saborsko istražno povjerenstvo da je Povjerenstvo jedini alat koji će dokazati da ja Ivica Todorić imao potporu vlasti i da je imao političku zaštitu, a ne da je politički progonjen kako tvrdi njegova obrana’, istaknuo je Grmoja.

“Mi imamo cijelo vrijeme pokušaj omalovažavanja Povjerenstva ali i pokušaj od strane HDZ-a opstrukcije i zaustavljanja rada Povjerenstva,” rekao je Grmoja nakon stanke koju je zatražio na početku saborskog zasjedanja. Zadnja dva dana, kazao je, obrana Ivice Todorića kroz medije pokušavao progurati tezu da se u njegovom slučaju radi o političkom progonu, a Povjerenstvo je jedini alat kojim se mogu ruštiti teze obrane jer se nakon dvije sjednice pokazalo da je Todorić imao potporu s najviših razina vlasti, rekao je. On i Agrokor su bili politički zaštićeni, a ne politički progonjeni, poručio je Grmoja.

Vladajuće je prozvao i zbog toga što nisu dopustili da pred Povjerenstvo dođu premijer Andrej Plenković, Vladimir Šeks, Martina Dalić, Ante Ramljak.

‘Svi znaju što će biti oko glasovanja o opozivu’

Za raspravu o SDP-ovoj inicijativi za iskazivanje nepovjerenja Vladi zbog slučaja Agrokor, kojom se nastavlja današnja saborska sjedica, rekao je kako je “ovdje i danas bitan sadržaj, a ne konačni rezultat jer je rezultat izvjestan,…. svi znaju što će biti oko glasovanja o opozivu”.

“Očekujemo odgovore premjera Plenkovića na konkretna pitanja koja ćemo postaviti i dokazati da je Ivica Todorić imao političku zaštitu, a ne da je politički progonjen”, poručio je Grmoja.

Bačić se složio

HDZ-ov zastupnik Branko Bačić kazao je kako se slaže s Grmojom da je potrebnoponoviti kako se u slučaju gospodina Todorića ne radi o političkom progonu, istaknuvši kako to HDZ tvrdi od prvog dana.

Mi u Klubu HDZ-a želimo da se u radu Istražnog povjerenstva poštuje zakon na temelju kojeg je istražno povjerenstvo utvrđeno, rekao je. Prijedlog Mosta da se iz odluke o osnivanju istražnog povjerenstva izbaci određeno pitanje za nas je neprihvatljivo zato što je istraga tajna, ne znamo što je glavi državni odvjetnik u rješenju o otvaranju istrage napisao, koja je pitanja iz rada Agrokora utvrdio kao sporna, rekao je Bačić.

Bačić je odbacio optužbe da HDZ opstruira Povjerenstvo kako ne bi došli na njega pojedini dužnosnici te stranke. Povjerenstvo će u svome radu doći do “svih onih dužnosnika koji imaju što reći o Agrokoru, ukoliko od strane Županijskog suda u Zagrebu ne postane pravomoćno rješenje o otvaranju istrage,” rekao je.

“Nema govora o opstruiranju, zastupnici aktivno sudjeluju i tako ćemo sudjelovati dokle god Povjerenstvo bude radilo,” poručio je Bačić.

SDP pokrenuo prijedlog za opoziv Vlade

Podsjećamo, SDP je pokrenuo prijedlog za opoziv Vlade, skupivši 31 potpis oporbenih zastupnika (19 iz SDP-a i 12 iz ostalih oporbenih klubova stranaka, uz izuzetak Nezavisni za Hrvatsku). Nakon što su prošli četvrtak u saborsku proceduru predali prijedlog za opozivom Vlade, čelnik SDP-a Davor Bernardić poručio je da je potrebno “raščistiti korupcijsku hobotnicu, udruženi ortački pothvat i kaljužu u kojoj se našla Plenkovićeva Vlada zbog slučaja Agrokor”.

Vlada je u četvrtak na sjednici odbacila sve navode iz oporbenog prijedloga za pokretanjem pitanja njezinog povjerenja zbog djelovanja vezanih uz krizu koncerna Agrokor, a premijer Andrej Plenković poručio je da su djelovali preventivno, na vrijeme te izrazio nadu da će proces restrukturiranja kompanije nastaviti u najboljem interesu hrvatskog gospodarstva i radnih mjesta.

“Vrlo jasna poruka u našem opširnom i detaljno elaboriranom očitovanju je da odbijamo sve navode prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Vladi”, rekao je Plenković na sjednici.

Plenković uvjeren da ima 78 ruku

Premijer Andrej Plenković u petak je, neposredno pred saborsku raspravu o SDP-ovoj inicijativi da se Vladi iskaže nepovjerenje zbog slučaja Agrokor, opetovao kako ta inicijativa neće proći, te kako će Vlada tu raspravu iskoristiti da još jednom podsjeti na sve što je poduzela da spriječi negativne učinke slučaja Agrokor.

“Vjerujem da ćemo ovu raspravu iskoristiti da i kolegama iz oporbe, ali i hrvatskoj javnosti izložimo sve činjenice, sve argumente, sve što je prijetilo hrvatskom gospodarstvu, financijskom sustavu, da podcrtamo pravnu utemeljenost, ustavnost i zakonitost donošenja zakona o izvnarednoj upravi i svega što je taj potez spriječio u negativnom pogledu za hrvatsko gospodarstvo, za radna mjesta, dobavljače, turističku sezonu…”, izjavio je Plenković nakon sjednice HDZ-ova Kluba zastupnika.

“To je cilj današnje rasprave, s kuta gledanja Vlade i odgovorne politike u općem interesu hrvatskih građana”, rekao je premijer opetujući da će Sabor glasovima 78 zastupnika potvrditi da Vlada uživa njegovo povjerenje.

Na saborskoj raspravi koja će biti u petak, otvoreno i temeljito ćemo pojasniti Saboru i javnosti “sve što radimo i sve što se napravilo u cilju općeg interesa, bez populizma, vrlo odgovorno i vrlo jasno za zaštitu ekonomskih i financijskih interesa zemlja i za zaštitu radnih mjesta u Republici Hrvatskoj”. “To je bit ovog očitovanja”, kaže premijer.

Smatra da će ta rasprava i u sadržajnom smislu pokazati koliku je odgovornost Vlada pokazala u suočavanju s najvećom krizom u gospodarskom smislu u posljednjih niz godina.