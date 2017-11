SA SEDAM GLASOVA ‘ZA’ ODBOR ZA USTAV UGASIO POVJERENSTVO: ‘Ne žele da javnost sazna što se događa u Agrokoru’

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak je većinom glasova vladajućih zaključio da je saborsko istražno povjerenstvo o Agrokoru prestalo s radom 20. studenoga 2017. godine s pravomoćnošću istrage.

Zaključak oporbe da povjerenstvo za Agrokor prestaje s radom po točki o kvaliteti računovodstvenih izvješća, za koju je u prošli ponedjeljak potvrđena pravomoćnost istrage, dok bi se po ostalih deset pitanja nastavilo raditi, nije prošao, odnosno, dobio je samo četiri opozicijska glasa.

“Povjerenstvo je prestalo s radom 20. studenoga, nije nestalo, samo je prestalo s radom zbog provođenja istrage”, zaključio je predsjednik Odbora Željko Reiner (HDZ).

Arsen Bauk (SDP) tražio je da se zaključak objavi u Narodnim novinama jer ima snagu da zaustavi rad istražnog povjerenstva, no vladajući su to odbili, uz obrazloženje da to ne može biti razlog.



Bauk je to predložio zato što je i odluka o osnivanju istražnog povjerensta bila objavljena u Narodnim novinama.

Odbor se u utorak sastao samo kako bi glasovao o zaključcima nakon prošlotjedne trosatne rasprave.

Miljenić: Pogrešno tumačenje zakona

Orsat Miljenić (SDP) nakon sjednice je poručio kako “i dalje smatra da se radi o pogrešnom tumačenju zakona koji je sasvim nelogičan”.

“Kada se vidi sve što znamo o tom rješenju o istrazi, jasno je da je ona vrlo uska i ograničena i da se bavi jednim malim segmentom. Međutim, vladajuća većina je odlučila tako tumačiti zakon i danas su donijeli odgovarajuću odluku”, rekao je Miljenić.

No, dodao je, pozdravlja to što su vladajući priznali svoju pogrešku. “Cijeli prošli tjedan tvrdili su da ne treba nikakva odluka, nego da povjerenstvo s radom prestaje ex lege i da mogu raditi što god hoće, a sada su ipak napravili korak nazad i formalizirali taj svoj pogrešan stav”, kaže Miljenić.

Ne zna ni što će biti s dokumentacijom iz Agrokora i državnih institucija koja je pristigla u povjerenstvo, već je uputio novinare da o tome pitaju vladajuće.

Na pitanje je li povjerenstvo prestalo s radom i je li mu još uvijek predsjednik kazao je da mu to baš nije jasno. “U zakonu stoji ‘prestaje s radom’, kao što stoji i ‘prestaje s radom nakon šest mjeseci’, dakle, tom analogijom ono je prestalo i više ne postoji. Tako ja to vidim, a kako oni vide, morate ih pitati”, rekao je Miljenić.

Po njegovu mišljenju, u ovom trenutku je kraj povjerenstva, a što će i kako će biti u budućnosti, vidjet će se.

Upitan za eventualni novi SDP-ov plan u vezi s Agrokorom, Miljenić je istaknuo da su “vladajući danas vrlo jasno rekli kako ne žele da se išta što se događa u Agrokoru odvija pred javnošću”.

“Jasno je da vladajući ne žele da se išta sazna o Agrokoru pa neće dopustiti nikakvo istraživanje, a naravno da mi možemo i hoćemo inzistirati na nekim pitanjima i otvarati ih, no u formi istražnog povjerenstva to više ne možemo raditi”, zaključio je Miljenić.