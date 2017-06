S OLTARA SE OPET UHVATIO POLITIKE: Biskup koji je pisao Plenkoviću odgovorio na kritike kojima su ga jučer rešetali

Biskup Vlado Košić, koji se našao na meti kritika nakon što je pisao premijeru Plenkoviću zbog koalicije s HNS-om i danas se vjernicima s oltara obratio s političkim porukama.

Povodom blagdana Tijelova, biskup koji je jednom prilikom s oltara pozvao na lustraciju i davao upute za galsovanje na izborima, biskup koji je napao Božu Petrova nazvavši ga naivčinom i izdajicom, biskup koji je blagoslovio ministarstvo ekspresno smijenjenog Mile Crnoje, biskup koji je banalizirao zločine Darija Kordića – ponovno je održao političku propovijed.

‘Pitamo se kuda to smijemo sve doći, gdje je ta granica koja predstavlja našu ovlast i granicu dobivenu od Krista. Nekada se, a čini se i danas, u čitavim gradovima i selima, s pjesmama i molitvama, prolazilo noseći pokaznicu i u njoj kruh života. Jesmo li se mi to uplašili da smijemo predaleko pa obiđemo samo crkvu i u nju se vratimo? Hoćemo li tako reći da mislimo da nije prikladno da se mi kršćani previše miješamo u društveni život našega grada, naše domovine, našega svjetovnog života? Imamo li mi tu neku bojazan koja je ostala još iz doba kada je totalitarni bezbožni sustav zabranjivao Crkvi miješanje u svjetovne stvari? Ili smo podložni medijima i onima u javnom životu koji danas ne vole Crkvu pa na svaki njezin iskaz brige za opće dobro zajednice društva prišivaju nedozvoljeno miješanje u društvena i politička pitanja?’, pitao se Košić, prenosi N1.

‘Na to je pitanje teško odgovoriti, gdje je ta granica, do koje mjere smo svjedoci Krista i njegovih vrijednosti koje smo dužni živjeti i svima svjedočiti. Ipak, ako u dobrom duhu željni pomoći, željni prožeti naše društvo Evanđeljem, ulazimo u svjetovna područja onda to nije samo nama dopušteno, nego naša obveza. Dakako, s blagošću i sviješću služenja’, dodao je.



