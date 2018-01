RUŽNA PRIČA S VIRA PRED SRETNIM SVRŠETKOM: Deložiranim Nijemcima unuk bivšeg vlasnika daruje građevinsko zemljište

Nakon što je kuća njemačkog bračnog para na Viru bez njihove krivnje završila na dražbi i dobila novog vlasnika, javio se unuk čovjeka koji je deložiranim Nijemcima prodao kuću te im odlučio pokloniti vrijedno građevinsko zemljište na otoku

Tužna i ružna priča o njemačkom bračnom paru Schumacher, koji su prošloga tjedna deložirani iz kuće na Viru, na koncu bi imap mogla imati sretan svršetak.

Erna i Ernst Schumacher iz Ulma kupili su 2006. godine kuću od pedesetak četvornih metara na Viru od Josipa Gržete za 47 tisuća eura. No, kada su podnijeli zahtjev za upis u zemljišne knjige, doživjeli su šok. Naime, nad Gržetom koji im je prodao kuću bila je pokrenuta ovrha zbog dugova i on je, što se suda tiče, i dalje bio vlasnik kuće. Štoviše, sud je na dražbi prodao kuću Branimiru Petraviću iz Kutine za 10 tisuća eura. Kada su Schumacheri Petraviću ponudili 20 tisuća eura da kuća ostane njihova, on je od njih zatražio 47 tisuća eura. I tu završava prvi dio ove tipično domaće priče.

NJEMAČKI PAR GRUBO PREVAREN U HRVATSKOJ: Sud ih istjerao iz kuće zbog dugova bivših vlasnika: ‘Naš hrvatski san je gotov’



Zemljištem ponudio novom vlasniku kuće, no ovaj odbio

Slijedi drugi, ljepši dio. Naime, nakon što je kuća njemačkog bračnog para s osmero djece završila na dražbi na kojoj je njezin novi vlasnik postao Petravić, javio se Dino Bašić, unuk Jose Gržetića koji im je prodao kuću iz koje su potom deložirani. Unuk želi Schumacherovima pokloniti građevinsko zemljište na Viru, piše Slobodna Dalmacija.

“Moj prvi susret s tim slučajem dogodio se lani, kada sam u medijima vidio da se govori o ovrsi nad obitelji Schumacher. Pitao sam djeda o čemu se radi, ali mi je on rekao da se ništa ne brinem, da su mu ti ljudi uredno platili za kuću, te da je sve u redu. Najavio mi je da će to posvjedočiti na sudu i tako je i napravio. Nakon toga više nisam obraćao pozornost na tu priču, sve dok mi prošle srijede supruga nije poslala link na tekst u Slobodnoj Dalmaciji o deložaciji”, kazao je Dino Bašić.

Potom je, kaže, uspostavio kontakt s Petravićem, novim vlasnikom kuće, te njemačkim parom. petraviću je ponudio građevinsko zemljište na Viru u zamjenu za kuću koju su od njegovog djeda kupili Schumacherovi. No, Petravić je odbio ponudu. Tada je Bašić nazvao Schumacherove.

“Na njima je da odluče, ne postavljam im nikakav uvjet”

“Došli su oboje, u pratnji troje drugih ljudi. Ostali su iznenađeni, zatečeni, djelovali su mi ganuto, ali to je, s ljudske strane gledano, najmanje što sam mogao napraviti, tako sam odgojen. Zato sam odlučio Schumacherovima pokloniti to zemljište jer je stvarno tragedija to što im se ni krivima ni dužnima dogodilo. Ne znam kroz kakvu su dramu prolazili, teško se staviti u njihovu kožu nekome tko to nije doživio, ali bio sam potresen do te mjere da sam morao odmah reagirati. Jedino mi je žao što nisam prije za sve znao da obitelj Schumacher ne prolazi sve ono što je morala proći”, ispričao je Bašić za Slobodnu Dalmaciju.

Sada od Schumacherovih očekuje konačni odgovor. Zemljište od 434 četvorna metra koje im želi pokloniti dvjestotinak je metara zračne linije od virske plaže Jadro, a vrijednost mu je veća od 50.000 eura.

“Rekao sam im da je na njima da odluče hoće li na tom zemljištu sebi izgraditi novu kuću ili će ga prodati, ja pred te ljude nisam mogao postaviti bilo kakav uvjet. Sretno im bilo, što god da odluče”, kazao je velikodušni Bašić.

BESKRAJNA HRVATSKA PRAVNA BITKA: Njemački bračni par kupio kuću na Viru, a sada su iz nje izbačeni zbog sudske zavrzlame