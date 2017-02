RUSKI VELEPOSLANIK PORUČIO TODORIĆU: ‘Dali smo vam puno kredita, ali više ne planiramo pomagati Agrokoru!’

Povodom Dana ruske diplomacije, veleposlanik Ruske Federacije u Hrvatskoj, Anvar Azimov, održao je konferenciju za novinare s koje je poslao neobično oštru poruku vodstvu Agrokora.

“Ne poznajem predsjednika Agrokora. On smatra da je suvišno nalaziti se s veleposlanikom Rusije. Brojne kompanije stoje u redu za sastanak, a Agrokora nigdje. Sukladno tome bit će posljedica”, prenosi hrvatsko izdanje stranice Russia Behind the Headlines (RBTH) izjavu Azimova adresiranu Ivici Todoriću.

“Rusija ne pretendira ni na jedan dio Agrokora”

“Mi smo puno puta davali kredit Agrokoru jer smo htjeli stabilizirati tvrtku. Više nećemo davati kredite. Nadam se da će Agrokor vratiti sve svoje obveze i kredite. Sberbank kreditira različite gospodarske subjekte. Ako će se Agrokor ponovno obratiti, dakako da ćemo razmotriti to pitanje, ali isključivo u svjetlu svih financijskih poteškoća u kojima se nalaze”, izjavio je Azimov.

Dodao je da će Agrokor, ako ne vrati novac, morati tu situaciju rješavati sa Sberbankom. “No Rusija ne pretendira ni na jedan dio Agrokora”, kazao je ruski veleposlanik.



“Nama je u interesu pomagati tvrtkama koje žele aktivno surađivati s Rusijom. Postoji oko deset kompanija koje još surađuju s RF. One isporučuju robu u iznosu od 300 milijuna eura, a prije sankcija je ta brojka iznosila oko 600 milijuna. Agrokor ne ulazi u tih deset kompanija”, jasno je poručio Azimov napomenuvši kako je spreman “aktivno podupirati kozmetičke tvrtke, Podravku, Adriaplastiku i brodograditeljke firme”.

“Bez obzira na sankcije mi smo nastavili poslovati s brodograditeljskim kompanijama. Prošle se godine radilo o suradnji od 100 milijuna dolara. Nastavit ćemo suradnju s hrvatskim brodograditeljskim kompanijama jer su one iznimno kvalitetne”, rekao je.

Bolji odnosi s SAD zatoplit će i odnose s Hrvatskom

Osim o Agrokoru i poslovnim vezama Hrvatske i Ruske Federacije, Azimov se osvrnuo i na ne baš blistave političke odnose dviju zemalja. Kako prenosi RBTH, on je ponudio hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova ponudio da počne obilježavati Dan diplomata, a s minsitrom vanjskih poslova Davorom Ivom Stierom razgovarao je o mogućoj organizaciji mjesečne konferencije za diplomate i novinare.

“Ja smatram da kad diplomati šute – govore puške. Zato ne želim da diplomati prestanu govoriti”, rekao je Azimov koji nje pred novinare došao ‘okićen’ odlikovanjima.

S optimizmom, kaže, gleda na poboljšanje odnosa Rusije i SAD-a koji će, uvjeren je, neizbježno se dobro odraziti na poboljšanje odnosa Rusije s Europskom unijom, ali i s Hrvatskom.

“Ova godina je posebno značajna za rusko-hrvatske odnose. Sljedeći tjedan ćemo proslaviti 25. obljetnicu ruskog priznanja Hrvatske. Treba reći da je RF prva priznala Hrvatsku kada je Gorbačov u listopadu sazvao sastanak Tuđmana i Miloševića i pokušao pomiriti strane. Bili su to jako komplicirani pregovori. Gorbačov je tada rekao: ‘Neovisnost Republike Hrvatske je realna i s time se treba pomiriti'”, podsjetio je Azimov.

Potencijal robne razmjene – 3 milijarde dolara

Azimov je, međutim, nezadovoljan ekonomskom suradnjom Hrvatske i Ruske Federacije.

“Imamo ogroman potencijal. Polazim od toga da će se nakon ukidanja sankcija EU prema RF pojaviti nove mogućnosti poboljšanja trgovinske suradnje. Sada je naša razmjena pala za 50 posto i 2016. je iznosila manje od jedne milijarde dolara, a naš potencijal iznosi oko 3 milijarde dolara.”

Veleposlanik je najavio da će u ožujku hrvatski predstavnici Ministarstva vanjskih poslova doći u Moskvu kako bi nastavili razgovore.

“Namjeravamo potpisati program kulturne suradnje dviju država. Također, moja osnovna zadaća je stvaranje najpovoljnijih uvjeta za pokretanje znanstveno-tehničke suradnje. Mi ćemo u najskorije vrijeme organizirati plenarnu sjednicu. S poštovanjem pratimo vanjsku politiku Hrvatske. I, vjerujte, u najskorije vrijeme ćemo biti svjedoci odličnih odnosa”, optimistično je zaključio Azimov kazavši da je u ruskom interesu da Hrvatska riješi sve probleme sa susjednim zemljama.

