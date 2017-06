RUSKI KOMIČARI POKUŠALI NASAMARITI PLENKOVIĆA: Ipak ih je razotkrio, evo kako je tekao razgovor

Ruski Komičari Aleksej Stoljarov i Vladimir Kuznjecov, poznati pod nazivom Vovan i Lexus, pokušali su premijer Andreja Plenkovića nasamariti telefonskim pozivom.

Vovan i Lexus rade za rusku državnu televiziju Rusija 24. Plenkoviću su se predstavili kao premijer Ukrajine Volodimir Grojman, a ispitivali su ga, među ostalim, i o odnosima NATO-a i Ukrajine.

Sljedećeg dana on je nazvao komičare kako bi provjerio s kim je zapravo razgovarao. Prokljuvio ih je kad ih je pitao u koji su restoran išli on i Grojsman kada je on bio u Kijevu. Shvatio je da ga zafrkavaju kad su mu odgovorili ‘Plava kamenica’, ime gay bara iz serije filmova ‘Policijska akademija’.

Transkript razgovora

Plenković: Ja sam mislio da, kada dođe gospodin premijer, da ga odvedem u neki jako dobar hrvatski restoran. Mislio sam da to bude poput onog gdje je on mene vodio kada sam bio zadnji put u Kijevu. Kako se točno zove taj restoran, ja se ne mogu sjetiti?



Komičari: Zove se Plava kamenica.

Plenković: Kako? Meni se nekako činilo da je bilo sa “K”

Komičari: Ne. To je bila Plava Kamenica, najpoznatiji gay bar u Kijevu.

Plenković: Mislite da je bio gay bar? Pa da, baš premijer voli tako ići u gay bar? Baš sam si mislio da je on tako zabavan.

Komičari: Mi smo europske sile. I Ukrajina i Hrvatska. U skladu s europskim vrijednostima i tolerancijom normalno je da šefovi država idu u gay barove.

Plenković: Samo što je problem što pravi premijer mene nije vodio tamo. Pravi premijer je mene vodio negdje drugdje. Ja vam čestitam. Pravi ste, ali nismo ni mi loši. Drago mi je da smo se čuli.