SBERBANKA AGROKORU ODOBRILA JOŠ 300 MILIJUNA EURA KREDITA: Postoji opcija da Rusi od Todorića kupe koncern za 1 kunu

Agrokor bi, kažu dobro upućeni izvori, do kraja tjedna trebao zatvoriti sve dugove prema državi i to zahvaljujući dogovoru sa Sberbankom, postignutom u posljednja dva tjedna, o dodatnih 300 milijuna eura kredita.

Taj bi iznos, kažu upućeni, trebao biti dovoljan za plaćanje svih dospjelih obveza prema dobavljačima, a i prema državi, piše Večernji list.

Todorić se odriče većinskog udjela i ostaje u koncernu

Ovih se dana nagađalo da Agrokor duguje državi čak šest milijardi kuna, no jučer je tu glasinu opovrgnuo ministar financija Zdravko Marić. Ipak, novodobivenim kreditom od Sberbanke, koncern Ivice Todorića samo je kupio vrijeme za predah i na neko vrijeme stao na kraj prognozama da ga čeka crna budućnost.



Vijest o postignutom dogovoru s ruskom bankom odrazila se i na tržište kapitala, pa je pad dionica tvrtki u sastavu Agrokora znatno usporen, a dionice Zvijezde i Belja čak su rasle. Večernji list piše kako izvori bliski kompaniji kažu da nema mjesta panici i da će se idućih dana rasplesti plan restrukturiranja tvrtke u kojem bi trebalo doći do vlasničkog preslaganja.

Obitelj Todorić, prema tim informacijama, ostat će u vlasništvu tvrtke, no još se ne zna u kojem omjeru. To govori da je Todorić spreman odreći se dijela Agrokora kako bi spasio kompaniju. Druga strana tvrdi da će biti postavljen novi Nadzorni odbor kompanije i da će u upravu ući stručnjak za financije koji bi vodio financijsko restrukturiranje.

Nova tranša smiruje dobavljače i vjerovnike

Sve to trebalo bi smiriti dobavljače, a i vjerovnike koji su početkom ovoga tjedna tražili Todorićevo potpuno povlačenje iz upravljanja kompanijom. Večernji list piše da Agrokor zasad uredno plaća kamate vezane uz obveznice i kredite, ali dugovanja uskoro stižu na naplatu, pa ni nova tranša novca dugoročno ne rješava problem.

Pravo rješenje bilo bi restrukturiranje i produljenje ročnosti kredita, a riječ je o više od 2,5 milijardi eura koje u roku od pet godina dolaze na naplatu. Najveći izazov je PIK kredit koji je Ivica Todorić ugovorio 2014. kao osobni dug od 485 milijuna eura jer ako Deutsche Bank i pomisli da kredit neće biti vraćen, može i prije lipnja 2018. naplatiti potraživanja preuzimanjem dionica raznih Agrokorovih tvrtki. No, čuje se da Deutsche Bank nema namjeru povlačiti nagle poteze već je spreman i sufinancirati oporavak Agrokora. No, i to pod uvjetom da se u njemu smanji utjecaj obitelji Todorić.

Moguće je i da ruske banke kupe Agrokor za jednu kunu

Uz Deutsche Bank u Agrokoru je i oko 1,3 milijarde eura ruskog državnog kapitala kroz kredite najvećeg bankovnog vjerovnika Sberbanke te druge ruske banke VTB. Zbog toga se nagađalo o mogućem ulasku Sberbanke u vlasništvo nekih od Agrokorovih tvrtki, no iz te su ruske banke više puta neslužbeno poručili da ih tvrtke ne zanimaju, već samo povrat duga i plaćanje kamata. Osim njih, u Agrokorovim je tvrtkama i mnogo kapitala privatnih ulagača te obveznih mirovinskih fondova.

Sve u svemu, situacija je mnogo mirnija nego ranije ovoga tjedna kada se čak govorilo da su neki dobavljači prestali Konzumu isporučivati robu. No, jučer su to demantirali i Atlantic grupa i Dukat i Podravka.

Slobodna Dalmacija piše pak, pozivajući se na sugovornike iz Vlade, da je pred Agrokorom ključnih 48 sati, a prema nekim informacijama, jedna od mogućih opcija za Agrokor je da koncern na kraju kupe ruske banke, Sberbanka i VTB, i to za jednu kunu, pa potom one isplate ostale kreditore. Tako bi Rusi mogli postati vlasnici 80 posto Agrokora, dok bi Todorić zadržao 20 posto i dobio mjesto člana Nadzornog odbora. Slovenski list Finance piše da to otprilike odgovara scenariju po kojem bi Todorić ostao u upravi “zbog straha da bi menadžeru koji bi preuzeo njegovo mjesto trebalo previše vremena da pohvata sve konce u koncernu”.

Novi list piše, pozivajući se na svoje sugovornike, da nije isključena ni prodaja dionica Agrokora putem inicijalne javne ponude, tzv. IPO jer investitorima, ponajprije iz bankaraskog sektora, nije interes biti dugoročnim vlasnicima Agrokora.

Coca Cola bacila oko na Jamnicu, a BAT na Tisak

No, postoje i drugi scenariji. Primjerice, da se prodaju dijelovi Agrokora, odnosno udjeli u Jamnici i Ledu koji bi, prema procjenama, mogli donijeti oko 470 milijuna eura, što bi olakšalo vraćanje problematičnih PIK kredita. Slobodna Dalmacija piše da se spominje i opcija prema kojoj bi se i taj kredit pretvorio u vlasnički dio.

“Kompanija ima brendove i tržište i zainteresirane kupce. Za Jamnicu je navodno zainteresirana Coca Cola, ali oni navodno nude 500 milijuna, a Todorić traži 800 ili 900 milijuna. Dakle, opstanak kompanije nije upitan, međutim, glavno je pitanje po kojoj je cijeni Todorić spreman prodavati kompanije i hoće li to biti dovoljno da Agrokor zatvori dugove”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju jedan bivši ministar dobro upoznat sa situacijom u Agrokoru.

Spominje se, recimo, da postoji interes i Podravke, Atlantica i Adrisa, a priča se da bi BAT kupio Tisak. Zajedničko svim scenarijima koji se “vrte” ovih dana jest da Todorić neminovno gubi glavnu ulogu u Agrokoru.

