GRAD KOJI JE PRVI U HRVATSKOJ ZABRANIO SKUPLJANJE BOCA: ‘To je jadno, za mene je to novac kojim ću sutra kupiti kruh!’

Rovinjsko Gradsko vijeće odlučilo je zabraniti skupljanje boca iz kanti, ali i ostalog komunalnog otpada, prenosi Dnevnik.hr.

Po novom – kazneno djelo

Naime, skupljanje boca i komunalnog otpada u Rovinju će se klasificirati kao kazneno djelo. Komunalni redari kažnjavat će sve osobe koje iz kante vade plastične boce. Iako još uvijek nije poznato kolike će biti kazne zasigurno će biti višestruko veće od 50 lipa koliko sakupljači dobiju za bocu.





Građani osuđuju ovakvu odluku Gradske odluke.

Burne reakcije zgroženih građana

“Život je težak, a bocu ću uzeti to mi neće nitko zabraniti. To je jadno, ali mene neće ja ću svom silom otići, glavu ću da zavučem dolje pa ću da izvučem jer to je novac, to je za mene novac da kupim sutra kruh”, kaže Dragica, koja svaki dan obilazi Rovinj u potrazi za odbačenim bocama.

Složni su i drugi građani. Skupljačima boce, znaju, puno znače.

“Meni je žao da uopće postoje takvi ljudi. Mislim da bi trebalo da grad ili država daju dovoljno novaca da mogu ti ljudi živjeti i bez da boce sakupljaju”, kaže Fumica iz Rovinja.