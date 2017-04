ROŠADA NA JAVNOJ TELEVIZIJI: Bruno Kovačević novi šef HTV-a 1, Štengl uređuje HTV 2

Vodstvo HRT-a u četvrtak je izvijestilo kako je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić, a na prijedlog ravnatelja programa HRT-a Renata Kunića, imenovao Brunu Kovačevića vršiteljem dužnosti glavnoga urednika Prvoga programa Hrvatske televizije ( HTV 1) nakon što je dosadašnji vršitelj dužnosti glavnoga urednika HTV-a 1 Miro Branković podnio osobni pismeni zahtjev za razrješenjem s te dužnosti.

Bruno Kovačević diplomirao je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Sportskom programu Hrvatske televizije zaposlen je od 1992.. Bio je stalnim suradnikom CNN-a u emisiji “World Report” od 1992. do 1994. a potom urednikom Sportskoga programa Hrvatske televizije od 2002. do 2004. i od 2007. do 2011. Bruno Kovačević bio je i glavnim urednikom HTV-a od 2011. do 2012. te potom do 2016. rukovoditeljem Produkcijskog odjela Sport Hrvatske radiotelevizije.

Kao nositelj organizacije velikih sportskih projekata Hrvatske radiotelevizije sudjelovao je među ostalim u prijenosima Olimpijskih igara iz Nagana, Sidneyja, Salt Lake Cityja, Atene, Torina te Pekinga i Vancouvera. Bio je i glavnim urednikom projekata na svjetskim prvenstvima u skijanju u St. Moritzu, Bormiu, Val d’ Isereu, Garmisch Partenkirchenu i Schladmingu, na svjetskim nogometnim prvenstvima u Japanu, Koreji i u Južnoafričkoj Republici te na Europskome nogometnom prvenstvu u Austriji i Švicarskoj, ističe se u priopćenju HRT-a.

No, osim imenovanja novog ravnatelja HTV 1, glavni ravnatelj HRT-a Bačić imenovao je Tomislava Štengla vršiteljem dužnosti glavnoga urednika Drugoga programa Hrvatske televizije (HTV 2) nakon što je vršitelj dužnosti glavnoga urednika HTV 2 Bruno Kovačević razriješen na osobni pismeni zahtjev zbog imenovanja na novu dužnost.



Na mjesto vršitelja dužnosti glavnoga urednika HTV2 Štengl dolazi s mjesta privremenog rukovoditelja glazbenih sadržaja Hrvatske radiotelevizije.