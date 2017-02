RONČEVIĆ NA SUDU: ‘Sanader mi je samo jednom proslijedio e-mail nekog izraelskog proizvođača oružja…’

Bivši HDZ-ov ministar obrane i unutarnjih poslova Berislav Rončević kazao je da od premijera Ive Sanadera nikada nije dobio nalog da s nekom tvrtkom poslovno surađuje pa tako ni s marketinškom agencijom Fimi medijom preko koje se, prema tvrdnjama USKOK-a, punio HDZ-ov “crni fond”.

Svjedočeći na ponovljenom suđenju za izvlačenje novca iz državnih institucija i tvrtki Rončević je na zagrebačkom Županijskom sudu kazao da mu je Sanader samo jednom proslijedio e-mail jednog izraelskog proizvođača naoružanja i rekao da “vidi ako nam nešto od njih treba”. No, poslovna suradnja s njima nikada nije ostvarena, kazao je Rončević.

Kada je iz Ministarstva obrane 2008. došao u Ministarstvo unutarnjih poslova Rončević je “zatekao suradnju s Fimi medijom iz proteklog razdoblja”. Ta je marketinška agencija, kazao je, radila nekoliko medijskih kampanja vezanih uz sigurnost prometa na cestama, no ona nije imala monopol jer je MUP surađivao i s drugim agencijama.

Na pitanje sjeća li se naputka sa sjednice predsjedništva HDZ-a tko i kako može prikupljati donacije za stranku Rončević je kazao da je “jednom prilikom na kraju jedne sjednice glavni tajnik rekao da ima sastanak s predsjednicima županijskih odbora jer ih mora izvijestiti o novim odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka prema kojem sve donacije moraju bti prijavljene i sve se moraju registrirati putem glavnog tajništva stranke”.

Bivši predsjednik uprave ACI-ja Ante Violić potvrdio je da je javna tvrtka koju je vodio od 2005. do 2013. surađivala s Fimi medijom, ali o detaljima nije želio govoriti jer se zbog toga i on našao pod istragom. Kazao je i da iz stranačkih krugova poznaje bivšeg HDZ-ova rizničara Mladena Barišića, no nije se mogao sjetiti jesu li se upoznali prije ili nakon sklapanja ugovora s Fimi medijom.

Ipak, dodao je da s Barišićem nikada nije bio nasamo ili razgovarao o Fimi mediji. No, kada su mu USKOK-ove tužiteljice predočile raniji iskaz u kojem je ustvrdio da se s Barišićem našao 2009. u jednom restoranu te da su razgovarali o Fimi mediji, Violić je kazao kako o tome ne želi govoriti.

Uz Sanadera, Barišića i HDZ na optuženičkoj klupi u ovom slučaju su i bivša HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak te bivši glasnogovornik Sanaderove Vlade i HDZ-a Ratko Maček.

Svi su na početku ponovljenog suđenja, za razliku od prvog postupka, odbacili optužbe za izvlačenje novca i punjenje “crnog stranačkog fonda” preko marketinške agencije Fimi media po kojoj je slučaj postao poznat u javnosti. Suđenje je lani u lipnju krenulo iznova pred izmijenjenim vijećem zagrebačkog Županijskog suda nakon što je Vrhovni sud 2015. srušio nepravomoćnu presudu kojom je Sanader bio osuđen na devet godina zatvora i povrat nezakonito stečenih 15,27 milijuna kuna.

HDZ je u prvostupanjskom postupku bio kažnjen s pet milijuna kuna i oduzimanjem nezakonite koristi od 24,2 milijuna kuna. Unatoč priznanjima u prvom postupku Barišić je kažnjen s tri godine zatvora, Branka Pavošević s godinu i pol, a Nevenka Jurak s dvije godine zatvora i oduzimanjem 2,5 milijuna kuna koristi. Uvjetnu kaznu dobio je jedino Maček koji se nije žalio na presudu.