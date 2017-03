ROMANO IZ ZEMLJE SUNCA I TUGE OTIŠAO U ZEMLJU LEDA I SREĆE: ‘Ovo mjesto je raj u kojem jedva čekam novi dan’

38-godišnji Romano Jurić iz Primoštena odlučio je napustiti Hrvatsku i svoju sreću potražiti drugdje, u ‘zemlji leda i sreće’. Hrvatsku naziva zemljom ‘sunca i tuge’, a na mjestu koje se nalazi na pola puta između Norveške i Sjevernog pola, Romano se smije i sretan je, piše Šibenski.

Norveška je prema nedavno objavljenom indeksu sreće Ujedinjenih naroda prva na ljestvici, dok je Hrvatska na 77. mjestu, a pada prema dolje.

‘Iako su temperature niske, ovdje druge stvari griju čovjeka’

Da je ostao u Hrvatskoj, radio bi kao konobar, baš kao i sada u norveškom Longyearbyenu. Mjesto u kojem živi nije puno veće od njegovog Primoštena, a iako je tamo minus trideset stupnjeva celzijevih, Romano kaže da se, osim niskih temperatura, tamo može naći sve drugo potrebno za sreću. Primjerice, ‘ferie penge’, što je novac kojeg svaki radnik prije ljeta dobije za godišnji odmor, a iznos ne ovisi o plaći koju radnik inače prima. Taj se novac dobiva u pravilnim razmacima jednom godišnje.

Romano tvrdi da Norvežane dobre plaće čine sretnima, a osim njih, imaju i druga dobra socijalna prava, kvalitetnu zdravstvenu skrb, a zbog mirovine se ne brinu.



‘A na to se nadovezuju zdrava prehrana, bavljenje sportom, jer tamo se svi bave nekim sportom, i obavezna putovanja. Putovanja su za Norvežane stil života’, kaže Romano.

‘Prilagodba je bila teška ali sada uživam u svakoj minuti ovdje’

Odlazak u Svalbard i Longyearbyen Romanu je najprije bio izazov, a zatim se vrlo brzo zaljubio u taj kraj. Iako je planirao ostati samo koju godinu, sada je siguran da se ne želi više seliti.

‘Svi moji planovi trenutačno su vezani za Svalbard, uživam u svakoj minuti koju provodim ovdje’, rekao je Romano koji je Hrvatsku napustio prije tri godine, a u domovini je neprestano radio, a i dalje je imao dugove. Osim toga, ističe da je kod kuće u Primoštenu stalno bio izložen velikom stresu, što sada nije slučaj.

‘Prilagodba je bila teška, priznajem. Mjesecima nisam spavao, što zbog polarne noći, što zbog polarnog dana. Tijelo mi se borilo s vrtoglavicama, nesanicom i umorom. No, niti jednoga se trenutka nisam pokajao. Danas je sve to iza mene, a ovo mjesto, slobodno to mogu reći, raj je na zemlji u kojemu jedva čekam novi dan. Ili polarnu noć, ona mi je ipak malo draža’, rekao je.

Ima život na sjeveru i svojih nedostataka, popu polarne noći koja traje od kraja listopada do sredine veljače. Polarni dan pak traje od sredine travnja do sredine kolovoza. Tu su i polarni medvjedi, zbog kojih je dozvoljeno nošenje vatrenog oružja.

Prognoza za vikend je, kaže Romano, dobra: bit će tek minus deset stupnjeva i nekoliko centimetara snijega, dok je u Primoštenu plus 18. Ipak kaže da je nemoguće ne voljeti taj otok, divljinu i snijeg.