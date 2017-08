ROJS NAKON PROSLAVE OLUJE I GOSPE IDE U ZATVOR: ‘Nisam plačko da tražim pomoć. Neću guliti krumpire’

Ljubo Ćesić Rojs proglašen je na sudu krivim jer je kao pomoćnik ministra obrane i načelnik Sektora za gospodarenje MORH-a otpisao Hrvatskom dragovoljcu tri milijuna kuna duga, dok je klubovima iz Hrvatske i BiH omogućio besplatno korištenje ugostiteljskih objekata MORH-a.

Rojs bi se u ponedjeljak trebao javiti na izdržavanje kazne, no tražio je odgovdu.

‘Legalist sam koji poštuje sud i ustavnu poredak RH, za to sam se i borio. Javio sam se Ministarstvu pravosuđa 31. srpnja i tražio sam odgodu izvršavanja zatvorske kazne do 17. kolovoza, što mi je i odobreno’, rekao je Rojs za Večernji.

Ne želi guliti krumpir

Rojs je nedavno odlučio da će radije godinu dana ležati u zatvoru nego kaznu zamijeniti dobrotvornim radom i guliti krumpir.



‘Ta odgoda ustvari podrazumijeva da mi je omogućeno da mogu ići u Knin na 22. obljetnicu obilježavanja Oluje, i hvala im na tome. Obavit ću to sve i blagdan Velike Gospe u miru. U Zagreb ću se vratiti 16. srpnja, a 17. ću se u 10 sati javiti u istražni zatvor na izdržavanje kazne.

Ja sam vama rekao i stojim kod svog stava. O svojoj odluci obavijestio sam i sudstvo, ali i cijelu hrvatsku javnost. Hoće li se u međuvremenu sastati sudsko vijeće i razmatrati moj zahtjev za obnovu postupka ili neće, ja to ne znam’, rekao je Rojs.

On tvrdi kako se odugovlači s postupkom. No, kako kaže, on nema pravo ulaziti u sudske postupke.

‘Dostavio sam nove dokaze’

‘Vojnik sam i poštujem svaku odluku koju sud donese. Bez obzira na to bila to odluka o obnavljanju postupka ili ipak zatvorska kazna. Ali guliti krumpir sigurno neću jer to bi za mene bilo veliko poniženje. Očekujem da bi se to vijeće moglo sastati u ovih 15-16 dana i kada pročitaju sve nove dokaze koje sam dostavio u spis tražeći zahtjev za obnovu postupka, vjerujem u neovisno sudstvo i pravedne suce koji će uistinu vidjeti da su njihovi kolege koji su prije bili u postupku pogriješili. Sve činjenice idu u moju korist’, rekao je Rojs te naglasio kako uživa veliku podršku Hrvatskog generalskog zbora.

‘Svi se zgražaju’

‘Zovu me ljudi svakodnevno i zgražaju se svi. Čak su mi moje pojedini kolege poručili da se prema Zakonu o pristupu informacija izvidi sve od 1991. godine do danas tko je sve potpisivao i besplatno koristio vojne objekte. Ne znam odakle su izvukli da nisam smio razvojačene branitelje smjestiti u prazne objekte, pa to je bilo u opisu mog posla. Pa nitko drugi nije mogao potpisati nego ja’, rekao je Rojs.

Kaže kako neće tražiti pomoć predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Plenkovića.

‘Ništa im neću govoriti o svom slučaju jer bi ispalo da se izvršna vlast petlja u zakonodavnu. To nema govora. Time bih ponizio sebe i ispao neki plačko. Želim da Hrvatska sazri kao pravna država i pravnim sredstvima se borim i svima ću dokazati’, zaključio je Rojs.