ROHATINSKI DAO ISKAZ: ‘Todorić mi je ponudio dvostruko veću plaću, a Karamarko i Kujundžić su me nagovarali na politički angažman’

Na sjednici Istražnog povjerenstva za Agrokor danas je iskaz dao bivši guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski.

“Za koncern sam počeo raditi 1. travnja 2000. i radio sam do 12. srpnja 2000. A nakon mandata 2012. sam se vratio u tvrtku, a sukladno dogovoru s predsjednikom tvrtke još iz 2000. kad sam prvi put otišao iz tvrtke. Obavljao sam funkciju savjetnika za makroekonomske analize. Pratio sam makroekonomska kretanja u Hrvatskoj i šire od toga. Moj posao nije bio da na bilo koji način analiziram rad koncerna”, rekao je Rohatinski o svojim počecima rada za Agrokor te funkcijama na kojima je bio u tom koncernu, prenosi N1.

Povjerenstvu je rekao da su u Agrokoru jedno vrijeme bili zaposleni i njegova kći i sin.



Na pitanje Ivana Lovrinovića o tome koji je bio strateški razlog Agrokora da otkupi špedicijsku tvrtku njegove supruge, Rohatinski je odgovorio:

“Ja ne mogu govoriti u ime Agrokora, a tvrtka je kupljena za neto iznos od jedne kune. Zašto je Agrokor to učinio, to morate pitati njih”, rekao je.

Tvrdi i da taj otkup obiteljske tvrtke nema nikakve veze s njegovim angažmanom u Agrokoru.

Nikola Grmoja ga je pak pitao je li u vrijeme prije nego što se zaposlio u Agrokoru bio član Nadzornog odbora Agrokora?

“Nisam bio član Nadzornog odbora, osim ova tri mjeseca kad sam radio 2000. godine. Iz PBZ-a sam u Agrokor otišao jer mi je ponuđena dvostruka veća plaća”, odgovorio je Rohatinski i dodao da je odbio raditi za međunarodne banke zbog njihove uloge u izazivanju svjetske krize.

“Odbio sam raditi za takve institucije, u zemlji je ponuda poslova bilo jako mala, a ova s Agrokorom se mogla realizirati u roku od nekoliko dana”, ispričao je.

No, Grmoja je nastavio pa ga je izravno upitao je li Todorić imao ikakve koristi od njegova prihvaćanja manadata guvernera Hrvatske narodne banke.

“Ne da o tome nije bilo govora kada sam odlazio iz Agrokora, nego me u 12 godina koliko sam bio u HNB-u Ivica Todorić niti itko od njegovih suradnika nikad nije nazvao da bi sugerirao nešto što bi koristilo Agrokoru.”

SDP-ova Orsata Miljenića je pak zanimalo što se na kraju dogodilo s kućom koju je Agrokor također kupio u paketu s tvrtkom njegove supruge, a Rohatinski je odgovorio da oni danas žive u njoj.

“Kuća je u posjedu moje supruge i naša obitelj živi u njoj. Zbog zdravstvenih razloga moje supruge tvrtka više nije mogla poslovati. Zbog poslovnih veza te tvrtke i nekih tvrtki iz sastava Agrokora, da bi se to saldiralo, kupljena je tvrtka moje supruge za iznos vrijednosti kuće. Onda je moja supruga kao fizička osoba otkupila tu kuću od tvrtke za isti iznos. Novčani tok je bio praktički bila nula”, rekao je.

Maras ga je upitao je li za vrijeme rada u Agrokoru upoznao sadašnjeg ministra financija Zdravka Marića. Rohatinski je kazao da ga je upoznao, ali da nisu zajedno radili.

“Općenito način funkcioniranja koncerna je bio takav da nitko ne treba znati ono što nije neophodni za njegovo obavljanje posla. Za vrijeme mog obavljanja posla kontakata s Marićem nije bilo. Moje spoznaje onoga što je on radio su bile čiste kuloarske ili s hodnika. Po tim informacijama on je bio zadužen za trgovanje na tržištu kapitala. Posao kojeg je, vjerujem, dobro naučio, još dok je radio u Ministarstvu financija kao državni tajnik”, rekao je Rohatinski.

Kazao je da je Marić bio zadužen za vanjsko financiranje i kreditiranje koncerna.

Znači li to da je Marić bio uključen u projekt financiranja od strane Sberbanke.

“Ne mogu znati, ali pretpostavljam da je”, rekao je Rohatinski.

“Moj je dojam, a ne dokaz, s obzirom na načina na koji je koncern funkcionirao, da su poslovi računovodstva, bili na neki način izdvojeni od drugih poslova”, rekao je.

Grmoja je podsjetio Rohatinskog na njegovu inicijativu da HNB pusti 6,5 milijardi kuna bankama kojim bi one kreditirale domaće gospodarstvenika, a koja je stopirana 2011. godine.

“Obično neki misle da je centralna banka svijet za sebe, da je njena fuknkcija isključivo stabilnost tečaja. To nema veze sa stvarnošću. Monetarna politika je snažna poluga ekonomske politike. U tom smislu niz godina u kontaktima HNB-a i hrvatskih vlada bili su iznošeni stavovi o potrebi koordiniranog djelovanja. HNB je trebao emitirati novac ili osloboditi dio imobiliziranog novca. Stvar je vlasti, poslodavaca i banaka da se dogovore gdje će se novac usmjeriti. To je nekoliko puta urađeno, zadnji pokušaj je bio 2012. godine. 2011. je bio jedan takav pokušaj i to za iznos od deset milijardi kuna. Poslodavci i banke su u tome našli svoj interes, bili su u intenzivnim kontaktima s vladom i onda iz nekog razloga kojeg ja ne znam se vlada distancirala od svega. Na jednom sastanku su bila tri državna tajnika, nakon toga premijer izlazi s izjavom da je to igra guvernera zbog njegovih navodno političkih ambicija. Vrši pritisak na poslodavce da odustanu”, ispričao je Rohatinski.

Na pitanje koji su to državni tajnici bili, Rohatinski nije želio odgovoriti jer na sastanku nisu bili kao predstavnici Vlade, nego kao slobodni strijelci, no da su neki bili pozvani da svjedoče na Povjerenstvu. Na inzistiranje predsjednika Miljenića i opomenu da krši zakon ako zna imena, rekao je da HNB nije bio prisutan na sastancima i da nije bio neposredni svjedok.

“Kako je meni preneseno, jedan od državnih tajnika je bio Zdravko Marić”, rekao je Rohatinski i nastavio:

“Nije moguće da su državni tajnici djelovali na svoju ruku. Oni su poslani na sastanke kao predstavnici Vlade, a premijerka je za to znala. Pozvala me dan nakon i razgovarali smo o tome. Bitno je da se ideja o zajedničkom poslovnom djelovanju nije ostvarila.”

Grmoja ga je upitao je li upoznat s informacijom da je Todorić naručio istraživanje njegove popularnosti kao političkog projekta?

“Ne znam, ali vjerujem da nije 2012. gospodin Todorić zatražio takvo istraživanje”, rekao je Rohatinski.

Na Grmojino inzistiranje, zatim je pojasnio da je točno da je bio na sastanku na kojem su bili Tomislav Karamarko, Milan Kujundžić i Ivica Todorić koji su ga nagovarali na politički angažman, ali je odbio.

“Nakon toga počele su se događati čudne stvari. Jedan medij je objavio priču o poduzeću moje supruge i njenoj kući, dva dana nakon što sam na sastanku rekao definitivno ne”, nastavio je i podsjetio da su prve inicijative da se politički angažira došle iz nekih drugih stranaka i krugova.