OČAJNI RODITELJI ZBOG MATURE GRCAJU U MINUSIMA: Maturanti iskreno priznali koliko će potrošiti

Maturantima se uskoro bliži kraj srednjoškolskog obrazovanja, a to se tradicionalno proslavi, između ostalog, i maturalnom večerom. Haljine i odijela, cipele, šminka, frizure, dodaci… Sve su to stvari bez kojega gotovo da ne ide, a roditelji većinom svojoj djeci žele priuštiti ono što žele i sanjaju, zadnje što žele jest da se njihovo dijete izdvaja. No, činjenica je da nemaju svi jednake mogućnosti.

Maturalna večer događaj je koji se pamti cijelog života te zbog toga mnogi izdvajaju velike svote novca. Dok neku kupuju u obližnjim buticima i trgovačkim centrima, pojedincima nije problem otići čak u Beč ili Graz kako bi pronašli ono što njihovo dijete najviše želi.

Cijene maturalnih haljina u popularnim trgovinama kreću se od 500 do tisuću kuna, dok bi šivanje otprilike stajalo oko 200 do 300 kuna, istražio je Glas Slavonije. No, za dizajnerske komade roditelji će morati izdvojiti mnogo više. Unikatne haljine u modnim kućama poput Lukabua, Greya ili Yuniku koštaju od tisuću do tri tisuće kuna. Uz haljinu su potrebne i cipele ili sandale, za koje treba izdvojiti 200 do 700 kuna, a naravno da može i skuplje, sve ovisi o preferencijama.

Ne ide bez modnih detalja

Tu su i modni detalji poput torbice, nakita i šminke, bez kojih se niti jedna djevojke ne pojavljuje na maturalnoj zabavi.



Mnoge djevojke odlučuju se na profesionalno šminkanje i friziranje, za što izdvajaju ukupno 400 kuna. Umjetni nokti koštaju 150 kuna, dok se neke odlučuju i na sunčanje u solariju, koje također nije besplatno.

Što se tiče mladića, njima je nešto jednostavnije jer su im potrebni tek odijelo i cipele.

Maturalna večera od 200 do 500 kuna

Sama proslava stoji od otprilike 200 do 500 kuna, ovisno o restoranu i lokaciji.

Neki od maturanata otkrili su koliko će njihove roditelje koštati jedna od najvažnijih večeri njihovih života.

‘“Za mjesta i pratnju već smo platili 600 kuna, haljinu sam kupila u Elfsu, u Zagrebu, za 2000 kuna, čekaju me još cipele, torbica, nakit, frizura, šminkanje’, rekla je maturantica III. gimnazije Osijek Andrea Ivančić.

Marko Knežević, maturant Ugostiteljsko-turističke škole Osijek rekao je kako će njegove roditelje maturalna zabava dosta stajati, oko 2500 kuna.

‘Samo za proslavu mature u dvorani Kristal platili smo 250 kuna po osobi, plus dodatno za profesore, što u konačnici iziđe 350 kuna po osobi. Tu je još i odijelo, koje planiram kupiti u Galileu, već sam pronašao model koji mi se sviđa’, rekao je Tomislav Špoljarić te dodao kako će cijela graderoba, uključujući odijelo, košulju, kravatu i cipele koštati oko 2000 kuna.

‘To se slavi jednom u životu’

‘Roditeljima je to, dakako, veliki izdatak, ali to je nešto što se događa jednom u životu, pa im nije žao. A i ja imam svoju ušteđevinu, pa ću im tako bar malo olakšati’, kaže Špoljarić.

Dunja Sauer svoju haljinu nije kupovala, već ju je dala sašiti.

‘Haljinu sam šivala zato što nisam nigdje mogla pronaći onakvu kakvu sam zamislila, ni jedna me nije oduševila. U konačnici haljinu sam platila 600 kuna, što je jeftinije nego u nekom butiku, a savršeno mi pristaje’, rekla je Sauer.

Modna dizajnerica Marina Jerant potvrdila je da djevojke najčešće priželjuju glamurozne i unikatne haljine.

‘Djevojke još uvijek preferiraju dugačke haljine, a najtraženije su one pastelnih tonova. Pokušala sam raditi malo kraće i retromodele, međutim, one su i dalje za dugačke, elegantne i glamurozne haljine. Čak sam napravila kolekciju namijenjenu baš maturanticama’, rekla je Jerant.

Cijene po stavkama

Haljina: od 200 do 3000 kuna

Odijelo: od 500 do 1500 kuna

Cipele: od 200 do 700 kuna

Torbice: od 150 do 300 kuna

Frizura: od 80 do 200 kuna; ekstenzije od 2000 do

3000 kuna

Šminka: od 120 do 200 kuna

Nokti: manikura s geliranjemod 100 do 150 kuna, pedikura do 100 kuna

Solarij: od 2 do 6 kuna po minuti

Obrve: uređivanje od 20 do 35 kuna

Depilacija: od 40 do 100 kuna

Maturantska zabava: od 245 do 300 kuna po osobi

Cijene prikupila: Dora Jurić