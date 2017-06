RODITELJ RAVNATELJA ŠKOLE ZASUO PIROTEHNIKOM, ON ZAVAPIO: ‘Na nas je bacio i topovski udar. Pomozite nam, živimo u strahu’

Po završetku školske godine ravnatelj iz jakšićke osnovne škole odlučio je progovoriti o zlostavljanjima jednog roditelja kojeg je trpio, kako kaže, i njegov prethodnik, a kojeg njegove kolege u školi trpe godinama.

Nakon što se javnosti obratio Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod koji je upozorio na veliki pritisak roditelja na nastavnike pri kraju školske godine kada se zaključuju ocjene javio se i jedan ravnatelj iz Slavonije koji je opisao žestok napad koji u toj školi doživljavaju od jednog roditelja. Boško Obradović inače je na čelu Osnovne škole “Mladost” u Jakšiću a opisao je kako se već godinama bore s jednim roditeljem zbog kojeg su pozivali i policiju.

DRAMATIČNO U ŠKOLAMA: ‘Roditelji masovno pohode škole i pritišću učitelje zbog zaključivanja loših ocjena svoje djece’

“Jedan od roditelja, susjed ove škole, na školske djelatnike vrši višegodišnji pritisak. Za to postoje dokazi i zapisi, gdje je na sastancima prijetio učiteljima i ravnatelju. Policija je u nekoliko navrata dolazila, no nikada se ništa nije dogodilo. Kao profesor i pedagoški djelatnik uvijek sam svima izlazio u susret i prihvaćao razgovor, no ne pristajem na fizičke obračune, prijetnje i takvu razinu komunikacije. Od susjeda naše škole doživljavamo prijetnje, a danas je za mnom kada sam s posla išao kući bacio i dvije pirotehničke naprave ‘topovski udar’. Za mnom je više puta i vikao preko ceste s komentarima kako će zapaliti školu ili kako će mene ošišati, a kada sam ga zvao na razgovore, nije se odazivao na službene pozive”, opisuje za Glas Slavonije ravnatelj dodajući kako želi zaštititi svoje kolege.



“Susjed nam često šalje različite inspekcije, fotografira nas pri dolasku i odlasku s posla, i mi živimo u svakodnevnom strahu i nelagodi razmišljajući što će se sljedeće dogoditi”, dodao je pozivajući sve koji mogu da im pomognu.