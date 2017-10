RJEŠENJE NISU IMALE NI NJEMAČKA NI IZRAEL PA SU USKOČILI HRVATI: U Zagrebu operirano dijete iz Rusije

U Specijalnoj bolnici Sveta Katarina izveden je u subotu jedan od najsloženijih ortopedskih zahvata na nogama djeteta koje boluje od bolesti krhkih kostiju, a operaciju, koja se prenosila uživo, pratilo je 60-ak liječnika i studenata iz 10 država svijeta, priopćeno je u subotu iz Bolnice.

Operacija je obavljena pod vodstvom prof.dr. Darka Antičevića i dr.sc. Željka Jeleča.

Majka djeteta podvrgnutog kompleksnom operativnom zahvatu, Alla Rotar iz Rusije, rekla je da je s punim povjerenjem nakon određenih poteškoća u liječenju Njemačkoj i Izraelu povjerila dijete liječnicima Specijalne bolnice Sv. Katarina. Zahvalila je svima u Hrvatskoj, a posebno prof.dr. Darku Antičeviću, dr.sc. Željku Jeleču i prof.dr. Draganu Primorcu i zdravstvenom osoblju Specijalne bolnice Sv. Katarina, navodi se u priopćenju.

Kod njenog djeteta, zbog deformacije desne potkoljenice nastale nakon prijašnje operacije bilo je potrebno izvaditi postojeće implantate, učiniti korekciju deformacije i prirediti kost za implantaciju prikladnog teleskopskog čavla koji stabilizira kost te ju fiksira na krajnjim dijelovima.



Inače, tijekom cijelog dana u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina trajao je „St. Catherine’s Hospital Symposium on Advanced Orthopedic Treatment of Osteogenesis Imperfecta“. Osteogenesis Imperfecta genetska je bolest povezana s učestalim koštanim prijelomima, niskim rastom, poremećajem i sluha te brojnim komplikacijama koje mogu zahvatiti gotovo sve organske sustave.

Prof. dr. Darko Antičević, jedan od najpoznatijih europskih dječjih ortopeda i predsjednik Europskog dječjeg ortopedskog društva, najavio je nove mogućnosti u liječenju oboljelih.

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina (www.svkatarina.hr), članica je obitelji The Leading Hospitals of The World.