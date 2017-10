RIMAC SE NA FACEBOOKU OBRUŠIO NA STANKOVIĆA: ‘Jeb*te! Jeb*te! Je’l vam ljudi kradu? Što mislite o Agrokoru?’

Ponukan današnjom emisijom ‘Nedjeljom u dva’, inovator i vlasnik tvrtke Rimac Automobili Mate Rimac na svom se Facebooku profilu žestoko obrušio na voditelja HTV-ove emisije Aleksandra Stankovića.

Stankovićev gost bio je iznimno uspješan slovenski poduzetnik Igor Akrapovič, čija tvrtka proizvodi ponajbolje ispušne sustave na svijetu. Mate Rimac pritom je otkrio kako ga je Stanković nedavno zvao u emisiju, no da ga je odbio te iznio što ga je najviše iživciralo u današnjoj emisiji.

“Nedavno me Stanković zvao u emisiju i naravno da sam odbio kao i sve ostale domaće medije u posljednjih godinu-dvije. Inače ne gledam TV, pogotovo domaće emisije, ali me baš zanimala emisija s Akrapovičem danas. Dobio je jako zanimljivog gosta kojem sigurno nije lako izdvojiti vrijeme. Zanimalo me što bi me čekalo da sam prihvatio poziv. I što napravi Stanković? Školski primjer socijalizma: Koliko dana godišnjeg vam ljudi imaju? Kolike su plaće? Puštate ih na prvi dan vrtića djece doma? Čuo sam da kod vas ima ljudi koji imaju 6000 € plaću…? Je’l vam ljudi kradu? Što mislite o Agrokoru? Koliko Hrvata radi kod vas? Koliko ste danas stajali na granici? Imate li jahte? Imate li stan u Monte Carlu?”, napisao je Rimac i nastavio:





“J***! J***! Pa imaš takvog gosta u emisiji – jednu sekundu nisi potrošio na razgovor izvan granica ograničenog mikrolokalnog uma, niste se dotakli budućnosti industrije, novih ideja, novih razmišljanja… Ja ne znam ove naše fore – tko je “komunjara”, tko je ovo, tko je ono – ali vidim tko ima kakav mindset. Možda je to samo refleksija stanja uma društva. Stoga vjerojatno većina neće vidjeti ništa pogrešno u njegovim pitanjima i stavovima.

I kako da onda dajem izjave za domaće medije kad ne mogu niti pojmiti poslovanje tehnoloških firmi, izazova, high-tech industrije, budućnosti… Kad je ovo doseg konverzacije. Kad mediji ne mogu niti početi pojmiti motivaciju modernog poduzetnika, tehnologije, globalnog okruženja… Takvi ne mogu pojmiti da postoje poduzetnici koje boli dupe za jahte i stanove.

P.S. Igora Akrapoviča poznajem i jako cijenim. On mi je jedan od uzora u smislu građenja tehnološkog lidera iz ničega u ovoj regiji – što je vrlo rijetko”, napisao je Rimac na Facebooku.