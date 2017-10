RIMAC OTVORENO O NAJTEŽEM RAZDOBLJU U ŽIVOTU, HAMMONDOVOJ NESREĆI, ALI I SVOM NOVOM AUTOMOBILU: ‘C2 će biti još luđi od Concepta One’

Rimac nije otkrio detalje o C2, osim da će biti predstavljen u Ženevi i daleko napredniji od Concept One, a prisjetio se i dramatične nesreće na snimanju Grand Toura: ‘Iskreno, bilo je jako za*ebano.’

Mate Rimac otkrio je kako će novac kineskih ulagača iskoristiti za “milijun stavaka” ali i kako će se početi baviti i većim serijama. “Do sada smo mi radili male serije, bilo vlastitih automobila, bilo dijelova za aute drugih proizvođača, kao što su Aston Martin Valkyrie ili Koenigsegg Regera, a sada ćemo ići na veće serije za velike proizvođače. To je užasno velik korak”, pojasnio je u intervjuu za Jutarnji.

Novi model bit će puno napredniji

“Naš vlastiti automobil, sljedeći model, bit će proizveden u većim količinama. Mogu i reći, dakle, model C2, sljedeći koji izlazi i bit će predstavljen na sajmu u Ženevi, bit će limitiran na 150 komada”, rekao je, ne želeći otkriti detalje. “Očekujte nešto što će biti iznad ovoga što smo radili dosad, još luđe, ali isto tako očekujte tehnički puno napredniji proizvod, dorađeniji. Planiramo ga homologirati za tržišta Sjedinjenih Država, Europe, Bliskog istoka…



Kada smo radili prvi Concept_One, bilo nas je pet. Sada je tu 250 ljudi koji su radili hrpu projekata, stekli ogromno iskustvo. Bit će to poseban auto, radili smo na njemu godinama na vrlo profesionalan način. Ljudi koji rade na C2 donijeli su iskustvo i iz drugih velikih firmi, imamo sada ljude iz Tesle, BMW-a, Ferrarija… Imamo 15 nacionalnosti, Nijemaca, Austrijanaca, Iraca, Španjolaca, Indijaca, Pakistanaca, cijeli svijet nam dolazi tu, veliki broj ljudi koje zapošljavamo dolazi izvana. Naravno, većinom je to i dalje hrvatski tim”, raspričao se Rimac.

Isporučuje brojnim divovima

Kada govori o projektima koje radi za druge, kaže da ima i više nego dovoljno posla.

“Mi smo sada u situaciji da biramo projekte. Stalno nam dolaze šefovi velikih automobilskih tvrtki i svima im iskreno kažemo da možemo hendlati tri ili četiri projekta u sljedeće tri godine, to je to.”, kaže, dodajući da trenutno radimo sa sedam velikih proizvođača.

O imenima tvrtki radije ne govori (obzirom da se ne smije), ali je okrio kako im Rimac uglavnom isporučuje “pogonske komponente, znači baterije u gotovo svakom projektu, zatim pogonski sustav koji se sastoji od motora, prijenosnika – znači getribe – i invertera. Infotainment sustav, connectivity sustav, hardver i softver, spajanje automobila na internet i pregled svih informacija. I razvoj svih sustava”.

Najavljuje i nove invensticije. “Imamo puno kandidata i tu smo pod velikom dilemom, pustiti unutra proizvođače automobila ili ne, što nam donosi puno benefita s jedne strane, ali s druge strane oni koji su u direktnoj konkurenciji možda neće htjeti raditi s nama. Imamo svega; zainteresirane su naftne kompanije, proizvođači automobila, velike banke, financijske institucije, venture capital fondovi…”, kaže Rimac

Postoje dva scenarija, IPO je jedan od njih

Govoreći u IPO-u (inicijalnoj javnoj ponudi), ističe da “investitori očekuju nekakav ‘exit’ na kraju, povrat ulaganja.” Kaže kako mu nije važno koliki dio frime on drži dokle god firma ide naprijed, a IPO naziva “nužnim zlom”.

“Dva su scenarija za ovakve tvrtke – IPO ili da te netko kupi. Mi smo već imali jako puno ponuda da prodamo firmu, ali to mi je zadnja opcija.”, zaključuje

Početak svega je bio težak, a kaže da je sigurno bolje da nije znao u što se upuštao.

‘Samo za svjetla su tražili između 2 i 15 milijuna eura’

“Svjetla na našem autu. Radili smo ih sami, naravno. Ali isprva nisam bio siguran hoćemo li raditi sami ili ćemo autsorsati. Znači, ponude su bile ovakve: da dobijemo prvo svjetlo, bilo je između 2 milijuna i 15 milijuna eura. Da dođemo do isporuke prvog svjetla! Siguran sam da veliki proizvođači plaćaju i po 30, 40 milijuna eura za razvoj farova za svoje modele. Za razvoj retrovizora po 5 milijuna, za bravu još 5… Mi smo krenuli bez ičega. Nismo imali novaca, nismo imali iskustva ni znanja, što je zapravo dobro. Jer, da sam radio u BMW-u i bio svjestan toga koliko ljudi radi samo na retrovizoru, ne bih mislio da je moguće napraviti ovo. Jednostavno smo morali sve sami. I spavati na podu, i biti ovdje dan i noć, i subotu i nedjelju, i Božić i Uskrs, i ne ići doma po tri dana. Nije bilo drugog načina. Napravili smo greške. Ako pogledaš svjetla na prvom autu i svjetla sada, vidjet ćeš kolika je ogromna razlika. I sve to će se najviše vidjeti na novom autu, koliko će biti iznad Concept_Onea.” prisjeća se Rimac.

To mi je uzelo 10 godina života

Za proteklu godinu kaže da mu je bila najteža. A svakako jedan od razloga bila je i nesreća na snimanju Amazonove emisije “The Grand Tour” kada je Ricard Hammond u Švicarskoj slupao Concept_One.

“To mi je oduzelo deset godina života… Bili smo cijelo vrijeme nervozni oko cijele te priče s Grand Tourom, taman smo zatvarali rundu financiranja, pregovarali o ugovorima, osjetljivo razdoblje, ako se nešto dogodi, cijela firma može otići kvragu. Mnogi su bili jako protiv toga da im dajemo auto, puno smo se natezali oko toga. Jer što: svih osam primjeraka auta je rasprodano, nećemo ga više proizvoditi, za B2B, dakle za ugovore za druge proizvođače, smo puni i pucamo sa svih strana, imamo investitore, što će nam uopće Grand Tour? Ali, oni su toliko inzistirali. “Mislim, dali bismo im mi auto uvijek, ali ne u toj osjetljivoj fazi u kojoj smo bili tada” opisuje čitavu pozadinu. Sve je krenulo sjajno, a onda…

‘I’m such an idiot, I’m so, so sorry Mate’

“Mi imamo live telemetriju i točno pratimo što se događa, imali smo dečke gore koji su im bili na raspolaganju. Sve je bilo super, slali su nam snimke kako smo brži od Lamborghinija Aventador i Honde NSX koje su vozili Jeremy Clarkson i James May, sve pet. Imali su vožnje po brdima, pa drugi dan po Luzernu ili gdje su već bili, pa su onda imali drag racing. Uglavnom, subota je bila zadnji dan. … I ono najgore što smo mislili da bi se moglo dogoditi se i dogodilo. Uglavnom, ja vidim da mi zvoni mobitel, zovu dečki od gore. Meni se noge odrezale. Ni pet, ni šest, nego kaže: “Sletio je s ceste, živ je, izvukli su ga iz auta”. Bilo nas je tu troje, četvero, poslije su mi rekli da sam problijedio. Ja dva sata nisam znao što je bilo, što se dogodilo njemu, nisam htio gnjaviti Richarda jer ne znam ništa. I onda me nazvao. Prvo je rekao “I’m such an idiot, I’m so, so sorry Mate, I can’t believe what I’ve done”.

‘Iskreno, bilo je jako za*ebano’

Klijenti su naravano, navalili… Oni koji od njih kupuju aute su, kako kaže Rimac “bili okej s tim”.

“Ekipi iz prodaje telefoni su se užarili, svi su htjeli kupiti aute. Inače, mi smo poslije doznali da je prije slijetanja Hammond išao 212 na sat. Kad netko takvom brzinom sleti u ogromnu provaliju i preživi samo s ozljedom koljena, nije mala stvar. A B2B klijenti, dakle proizvođači s kojima radimo i koji su nam najveći dio poslovanja, svi su bili jako zabrinuti, svi su tražili izvješća o tome što se dogodilo. Je li bio problem u nekom sustavu koji isporučujemo njima, to ih je ponajprije zanimalo. Investitori su se također jako zabrinuli. Iskreno, bilo je jako zajebano. A meni je najgore bilo što ne smijem ništa reći. Ja se jesam odmah čuo s Hammondom, ali ne mogu biti papak i odmah izaći i pričati da mi je rekao da je on zeznuo”, u jednom dahu priča Rimac i zaključuje: “Eto, to je bila samo jedna javna drama koja se dogodila, a takvih stvari je bilo mali milijun”.