RIMAC O RASPUŠTANJU KNINSKOG OGRANKA HDZ-a: ‘Svaki put pred Oluju netko diže temperaturu u Kninu’

Županijski odbor šibensko-kninskog HDZ-a donio je odluku o raspuštanju svojih ogranaka u Kninu, Pirovcu, Tribunju, Tisnom i Primoštenu gdje je ta stranka na lokalnim izborima polučila loš rezultat, potvrdio je u ponedjeljak njihov predsjednik Nediljko Dujić.

“Odluku smo donijeli na sjednici u srijedu i to sukladno predizbornom dogovoru da ćemo raspustiti sve organizacije koje na lokalnim izborima ne poluče dobar rezultat. Ovih pet organizacija o kojima je riječ nisu još raspuštene nego je pokrenut proces razrješenja njihovih predsjednika i odbora kako bi na njihovo mjesto došli povjerenici i u roku od šest mjeseci pripremili sve za održavanje izbora za nova vodstva”, rekao je Dujić.

Šefovi tih pet ogranaka, dodao je, još su u izbornoj noći dali svoj mandat na raspolaganje stranci.

“Vrlo su svjesni situacije i nitko od njih, pa ni predsjednica kninskog HDZ-a Josipa Rimac, ne protivi se postupku razrješenja”, kazao je Dujić.



Predsjednica kninskog HDZ-a Josipa Rimac, koja je nakon izbornog poraza dala svoj mandat na raspolaganje kninskom HDZ-u, što oni nisu prihvatili, izjavila je u ponedjeljak da čeka sljedeće korake Županijskog odbora te stranke.

“Svaki put pred ‘Oluju’ netko diže temperaturu u Kninu, pa je tako i sada, no navikla sam već na to. Statut HDZ-a je jasan i Županijski odbor može raspuštati gradske i općinske organizacije, a vjerojatno će dati i kakvo obrazloženje zašto nas raspuštaju i kada će dovesti povjerenika. Kako bilo, mi smo na sjednici Gradskog odbora napravili detaljnu analizu i raspravili to, a onda sam tom tijelu dala svoj mandat na raspolaganje smatrajući to moralnim i korektnim. No, oni moju ostavku nisu prihvatili i sada čekamo daljnje korake Županijskog odbora”, rekla je Josipa Rimac.

Medijske napise o preseljenju u Zagreb nije htjela komentirati.

“Očito svi o meni znaju bolje nego ja sama, ali na to sam već navikla. Čula sam dosta varijanti o sebi i svojim životnim aktivnostima, a valjda ću na kraju odabrati ono što za mene bude najbolje. Blago meni kad svi misle o meni, no ja bih se najradije malo odmarala”, rekla je bivša kninska gradonačelnica i direktorica kampanje HDZ-a u doba predsjednika Tomislava Karamarka.

Na pitanje hoće li se opet kandidirati za šeficu stranke u Kninu nakon raspuštanja kninskog HDZ-a, Rimac je poručila “neka procedura ide svojim tijekom” i da ne misli “izlijetati s izjavama prije vremena”.

“Hipotetski, mogu se kandidirati opet, ali neka procedura ide svojim tijekom. Ne trčim pred rudo i ne pada mi na pamet izlijetati s izjavama prije vremena. Vidjet ćete. Sada je najvažnije da imamo sjednicu Vlade u Kninu”, rekla je Josipa Rimac nakon što je objavljeno da šibensko-kninski HDZ-a kreće u raspuštanje kninskog HDZ-a kojem je ona na čelu, ali i općinskih organizacija u Tisnom, Primoštenu, Pirovcu i Tribunju.