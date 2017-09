MATE RIMAC NAKON KINESKE INVESTICIJE OD 30 MILIJUNA DOLARA: ‘Proizvodit ćemo skroz novi model automobila’

‘Kod nas rade ljudi iz 14 zemalja. a iz Hrvatske odlaze ljudi. Nama se vraćaju i Hrvati iz dijaspore’, ističe Rimac koji nakon invensticije planira proširenje i već je objavio natječaj za 100 novih radnih mjesta.

Najveći proizvođač baterija u Aziji, Camel Group, uložio je 30 milijuna eura u tvrtku Mate Rimca – Rimac Automobili.

“Mislim da smo dovoljno toga postigli, puno toga smo napravili. Najmanji rezultat u tome je investicija, to je samo transakcija – nekome nešto obećate i dobijete novce za to” rekao je Mate Rimac, gostujući u RTL Direktu, dodajući kako investiciju nije lako dobiti, osobito ovdje.



“Investicije u tehnološke tvrtke se događaju u drugim dijelovima svijeta, ali to je nužno zlo, sredstvo za cilj. Mi smo brzorastuća firma i trebamo kapital da bi rasli”, zaključio je Rimac, dodajući kako će i dalje nastaviti raditi sportske i snažne automobile.

“Za to smo se specijalizirali, to je naše tržište” kaže, pojašnjavajući kako se u autoindustriji teško nositi s velikim igračima.

“Proizvođači automobila su 50 do 100 godina stari. Recimo, Wolkswagen ima četiri puta više prihoda nego hrvatska BDP-a. To nije industrija u koju se može samo tako krenuti. U zadnjih 60 godina u Americi je tek jedan proizvođač automobila izašao na burzu, a to je Tesla Motors. I oni su na tržištu 14 godina, do danas su imali investicija u vrijednosti od preko 10 milijardi dolara, mislim da sad imaju 15 tisuća zaposlenih, i još uvijek rade skupe automobile. Nerealno je očekivati da će bilo koja tvrtka krenuti od nule, bez nekih ulaganja.”

Osim toga, glavni Rimčev proizvod je baterijski sustav.

“Naš glavni proizvod je tehnološko rješenje za druge proizvođače. On nama dođe s idejom projekta, s žele postojeći model napraviti potpuno na struju ili ga hibridizirati. Mi im razvijemo baterijski sustav, pogonski sustav, elektroniku u automobilu, sve”, ponosan je Rimac.

Kaže kako je glavni adut njegove tvrtke, zbog kojeg su Kinezi i odlučili ulagati, to što velik dio rade sami.

“Postoji dosta firmi u svijetu koji se bave time, SAD je prošle godine iz fondova da 28 milijardi dolara za takve firme. Mi smo dosta široko postavljeni, pokrivamo veliki dio lanca dodane vrijednosti u razvoju tih automobila. Možemo cijeli auto razviti u jednoj firmi” objašnjava Rimac.

Pojasnio je i kako točno misli uložiti dobiveni kapital.

“Nećemo proizvoditi mnogo automobila, ali raditi ćemo velike količine naše opreme i elektronike. Sad idemo na projekt od 10.000 komada, glavna investicija će nam biti izgradnja tvornice i zapošljavanje. Na našim stranicama je objavljen natječaj za 100 ljudi, većinom inžinjera, želimo se što prije povećati. Kod nas rade ljudi iz 14 različitih zemalja, a iz Hrvatske odlaze ljudi. Nama se vraćaju i Hrvati iz dijaspore. Tvornica će proizvoditi veliki broj opreme za druge proizvođače, proizvodit ćemo i novi model automobila, ali to nam je samo pokazatelj onoga što možemo.” objašnjava Rimac.