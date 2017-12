RIJEČANKA U ŠOPING CENTRU IZGUBILA KĆER KOJA NE GOVORI: Tražila je pomoć na info pultu, ali reakcija ju je sablaznila

Molila je da se putem razglasa da opis njezine djevojčice kako bi je netko prepoznao i doveo majci, no njezine molbe nisu uslišane.

U šoping centrima ovih dana vladaju nesnosne gužve i u takvim okolnostima nikako nije nemoguće izgubiti vlastito dijete, a to je upravo ono što se dogodilo majci jedne djevojčice s poteškoćama u razvoju tijekom kupovine u riječkom trgovačkom centru.

Kako je sama napisala na stranici ZTC-a, dok je sa djetetom obilazila centar, izgubila ju je. Pomoć je potražila na info pultu, tražeći da se razglasa da opis njezine kćeri kako bi je netko prepoznao i doveo majci. Na info pultu joj je, kako tvrdi, rečeno da oni to ne rade. Naposljetku je sama pronašla djevojčicu.

‘U subotu sam imala situaciju u kojoj sam razočarana reakcijom od strane ZTC-a. Imam djevojčicu s poteškoćama u razvoju koja ne govori. Došla sam reći vašoj djelatnici na info pultu da mi je nestala i zamolila da preko razglasa kaže da je nestala neverbalna djevojčica, dala opis i da ako je netko nađe da je dovede do info pulta. Ali dobila sam odgovor da se to ne smije po vašim pravilima preko razglasa. Vrijeme teče, a iako sam pitala da ja tražim da stavi na razglas djelatnica mi odgovara da ne može. Ovo nije uobičajena situacija ali meni je svaka sekunda bitna jer mogla je ući u lift i izletjeti pod auto u garaži ili pasti po pokretnim stepenicama ili nešto treće. Srećom našla sam je (cijela drama je trajala manje od 10 minuta) i dolazim do info pulta reći to, a tek tada uopće dolazi zaštitar koji ju je valjda trebao tražiti. Znam da sam ja odgovorna što mi je nestala ali vaša politika da tako nešto ne može preko razglasa je poražavajuća’, objavila je majka na Facebooku.