RIJEČANI ŽRTVE MASOVNE NOVČANE PRIJEVARE? ‘Rasplakala sam se od muke u Fini, od šoka sam pala na izlazu i slomila ruku’

Nedavno je u javnost izašla priča o Riječaninu kojemu je blokiran tekući račun zbog bjanko zadužnice koju nikad nije vidio. Ispostavilo se da je on bio žrtva prijevare u koju je upletena tvrtka Abisal faktor, a nakon njegova medijskog istupa, sada se javila još jedna žrtva. Žena kojoj su priopćili da joj je blokiran račun zbog nepostojećeg duga od šoka je na izlazu iz Fine pala i slomila ruku.

Nakon što je doznao da mu je blokiran tekući račun, muškarca iz Rijeke su u banci uputili u Finu, gdje je doznao da je njegov račun blokirala tvrtka Abisal faktor iz Zagreba, zbog bjanko zadužnice iz 2008. godine koju prevareni muškarac nikad nije vidio i o kojoj ne zna ništa.

PREVARENI RIJEČANIN UPOZORAVA GRAĐANE: Blokiran mu račun zbog bjanko zadužnice iz 2008. koju nikad nije vidio

Nakon toga je otišao javnom bilježniku, u čijem uredu su mu rekli da nisu ni na koji način povezani s tom bjanko zadužnicom kao i da ne čuvaju dokumentaciju stariju od tri godine. Firma kojoj je navodno dužan na internetu nema kontakt podatke, broj telefona ili nešto slično, a adresa je nekoliko puta mijenjana.



Poduzetnik iz Rijeke na kraju je angažirao i odvjetnicu, a slučaj se u međuvremenu dodatno zakomplicirao.

Naime, on je od Općinskog suda u Rijeci zatražio da pljenidbu i pokušaj prijenosa sredstava s njegovog računa proglasi nedopuštenim. Međutim, Sud je ovih dana tu njegovu tužbu odbio, uz obrazloženje kako sud nije ovlašten ulaziti u zakonitost i istinitost ovršne isprave, u ovom slučaju sporne bjanko zadužnice, doznaje Novi list.

No, Riječanin ne misli odustati pa sada od Suda traži da izreče privremenu mjeru zabrane naplate, kao i to da se Abisal faktoru oduzme sporna bjanko zadužnica iz 2008. godine, izdana na iznos do 10.000 kuna.

Sud odbio tužbu prevarenog poduzetnika

Na sudu bi mogla završiti i njegova sugrađanka kojoj se dogodila vrlo slična neugodna situacija.

Naime, počeli su se javljati i drugi građani kojima je stigla obavijest o navodnim dugovanjima i bjanko zadužnicama. Zajedničko im je to što su u drugoj polovini 2000-ih uzimali takozvane brze kredite po malim kreditnim uredima, koje su vratili uz ogromne kamate.

Jedna od njih je i žena kojoj je Fina blokirala račun sredinom ovog mjeseca, a za to je saznala kad je otišla na banku podignuti naknadu sa Zavoda za zapošljavanje.

Isto kao i kod Riječanina s početka priče – tvrtka Abisal faktor i ovrha zbog navodnog duga od 1.700 kuna sa zateznim kamatama po osnovi bjanko zadužnice iz 2008. godine.

“Bila sam šokirana. Nikad nisam imala nepodmireni dug i sada odjednom to. Račun vam je blokiran – rekli su mi u banci kad sam otišla podignuti svoju naknadu sa Zavoda. Rasplakala sam se od muke u Fini, od šoka sam pala na izlazu i slomila ruku, rekla je očajna žena za Novi list.

U probleme ih doveli “brzi” krediti

Priznala je kako je 2008. uzela kredit u jednom uredu koji se tada nalazio preko puta kavane “Dva lava”, navodeći kako je bila svjesna da će dug višestruko vratiti.

“Nezaposlena sam već desetak godina, suprug u mirovini, četvero djece. Premda ta naknada sa Zavoda za zapošljavanje, baš kao i mirovine, dolazi svaki mjesec, mi nezaposleni uvijek smo građani drugog reda. Nemamo u banci pravo na dozvoljeni minus ili obročnu otplatu”, rekla je žena.

Nažalost, nije znala da je trebala tražiti povrat svoje bjanko zadužnice jer je riječ o ovršnoj ispravi koja zastarijeva tek nakon deset godina i koja je prenosiva, što znači da je vjerovnik može nekom drugom ustupiti.

‘Račun vam je blokiran – rekli su mi u banci’

Novi list podsjeća i na slučaj firme Adria Management Consulting iz Zagreba iz koje su počeli zvati ljude nudeći im da za određen novac, a radilo se uglavnom o iznosu od oko 200 kuna, otkupe svoje bjanko zadužnice. U protivnom, da će njihove zadužnice dati na javnu dražbu.

Da bi se dokazalo da je riječ o dobro osmišljenoj i organiziranoj prevari, iz Državnog odvjetništva poručuju da bi se trebalo skupiti barem 10 prevarenih ljudi da bi oni mogli postupiti po službenoj dužnosti.