RIBIĆEV SINDIKAT OŠTRO PREKORIO PLENKOVIĆA: ‘Zaposlenost ne raste, premijer bi to trebao znati’

Na tvrdnju premijera Andreja Plenkovića, izrečenu ovih dana, o rastu zaposlenosti u Hrvatskoj, reagirao je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

U priopćenju koje potpisuju predsjednik Velikog vijeća spomenutog sindikata Vilim Ribić i makroekonomist Matija Kroflin, premijeru se poručuje da stvari stoje sasvim drugačije i da bi on to trebao znati.

PLENKOVIĆ SE HVALI: HDZ podržava Vladu oko HOS-ove ploče, a nezaposlenost je najmanja u 27 godina

Ključna riječ je ‘osiguranici’

“Iako službeni podaci pokazuju kako zaposlenost u Hrvatskoj ne raste, premijer i predstavnici Vlade ne odustaju od svojih tvrdnji kako zaposlenost raste. Tu tvrdnju potkrepljuju podacima HZMO-a prema kojima broj osiguranika raste. No, ključna riječ je broj “osiguranika”, ne zaposlenih. HZMO nije zadužen pratiti broj zaposlenih niti mu je to svrha. Osiguranici koje HZMO broji uz zaposlene uključuju i osobe poput volontera, nezaposlenih osoba s pravom na mirovinsko, osobe na stručnom osposobljavanju, osobe s produženim osiguranjem itd. Te osobe se ne mogu tretirati kao zaposlene. To bi premijer morao svakako znati i razumjeti.



PREDSJEDNICA O PADU NEZAPOSLENOSTI: ‘To su krive brojke, iza njih se krije jedan sasvim drugi podatak’

Postoje samo dva relevantna izvora

Jedina dva službena izvora na temelju kojih se može govoriti o padu ili rastu zaposlenosti su podaci Državnog zavoda za statistiku o broju zaposlenih koje DZS prikuplja iz poreznih obrazaca JOPPD te Anketa o radnoj snazi koja je prihvaćena i koristi se u cijelom svijetu. Ova oba izvora pokazuju kako nema porasta zaposlenosti u Hrvatskoj. Dapače, trend zaposlenosti je prema oba izvora od 2015. u blagom padu. Te podatke na stranicama DZS-a može provjeriti svatko s elementarnom informatičkom pismenošću”, stoji u priopćenju Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

KONAČNO DOBRE VIJESTI: Nezaposlenost u Hrvatskoj pada brže nego u ostatku EU