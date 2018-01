REZULTATI ANKETE NET.HR-a: Čak 82 posto čitatelja smatra da se Milanović treba kandidirati na predsjedničkim izborima

Velika većina čitatelja Net.hr-a smatra da SDP nema snažnog kandidata za predsjedničke izbore i nada se Milanovićevom povratku u politiku

Prema rezultatima ankete, gotovo 82 posto čitatelja Net.hr-a smatra da se bivši premijer i bivši šef SDP-a Zoran Milanović treba kandidirati na predsjedničkim izborima 2019. godine.

Točnije, u trenucima pisanja ovog teksta, od 2599 čitatelja koji su glasovali u našoj anketi, čak 2114 njih, odnosno točno 81,34 posto, misli da SDP nema niti jednog drugog snažnog kandidata i želi vidjeti Milanovića u izbornoj utrci protiv sadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Tek 13,7 posto čitatelja ne želi Milanovićev povratak i smatraju da je njegova politička karijera okončana.



Milanović izlazi iz SDP-a i kandidira se kao nezavisni?

Nakon što je početkom ožujka prošle godine stavio mandat saborskog zastupnika u mirovanje te se na taj način definitivno povukao iz aktivnog političkog života, posljednjih pola godine u političkim i javnim krugovima učestalo se spominje Milanovićeva kandidatura na predsjedničkim izborima.

ANKETA: IAKO TVRDI DA NE RAZMIŠLJA O PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA, MNOGI MU DAJU VELIKE ŠANSE: Treba li se Milanović kandidirati?

Unatoč tome, Milanović je demantirao da razmišlja o kandidaturi na predsjedničkim izborima u intervjuu Mislavu Bagi.

“Ne mislim ići u predsjedničku utrku i u ovom mi trenutku to zvuči jako daleko. Utjecaj, ugled, snaga, ako ljude moraš uvjeravati da si jak, to je kao da ljude moraš uvjeravati da si dama. Ja o sebi ne mogu govoriti. O tome tko sam bio govorit će vrijeme. Već govori”, rekao je Milanović.

Ipak, kako doznaje Večernji list od izbora bliskih bivšem premijeru, Milanović nije donio konačnu odluku, no odluči li se kandidirati, prvo će izaći iz SDP-a te na izbore izaći kao nezavisni kandidat.

Lalić: Milanović je de facto proglasio kandidaturu

Da Milanović sigurno razmišlja o predsjedničkoj kandidaturi smatra i politolog Dražen Lalić.

“Očito je da on ozbiljno razmišlja o kandidaturi. Kad kaže da ne razmišlja, neću reći da laže, ali govori neistinu. De facto je proglasio kandidaturu. On čeka reakcije ljudi, javnosti i ispituje teren. Radi se o ovisniku o politici. Tko god je inficiran politikom, nastoji se vratiti u političku arenu”, rekao je Lalić gostujući jutros u Novom danu N1 televizije.

Komentiravši Milanovićeve šanse, Lalić ističe da je SDP izgubio izbore zbog svojih grešaka, ponajprije njegovih komuikacijskih grešaka. Dodaje da nisu proveli reforme i da on tu snosi preveliku odgovornost.

“Naljutio je mnoge članove i birače SDP-a i izazvao je, bez obzira na svoju prepoznatljivost, nezadovoljstvo običnih ljudi. Ali, Hrvati su prilično zaboravljiv narod. Političko pamćenje u Hrvata traje od Dnevnika do Dnevnika, kako je jednom rekla Anita Malenica. On, tipično, odbija ikakvu odgovornost i govori da se to dogodilo jer su mu protivnici bili beskrupulozni. Da je zaista snažan političar, znao bi se obračunati s njima. On ostavlja dojam snažnog političara, svi ga znaju i on računa na to. U politici je važan dojam. I on računa na to, i računa i na mnoge glasače desnice”, zaključio je Lalić.