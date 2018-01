REVOLUCIJA U HRVATSKIM KNJIŽNICAMA: Poznati poduzetnik nastavlja svoj uspješni projekt: ‘Ovo je jedini način da naša mala zemlja napravi iskorak’

Poznati poduzetnik i investitor Nenad Bakić je otkrio da nakon osnovnih škola STEM revolucija sada seli u knjižnice.

STEM revolucija u Hrvatskoj, iza koje stoji Institut za razvoj i inovativnost mladih – IRIM, ide dalje! Nakon što je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i CARNetom uspješno realiziran projekt ProMikro, kojim je računalstvo i službeno uvedeno u osnovne škole, začetnik ideje Nenad Bakić otkriva da STEM revolucija sada seli u – knjižnice.

Cilj im je stvoriti naciju digitalnih stvaralaca, a dosad čak 440 obrazovnih ustanova sudjeluje u dvije ili više njihovih aktivnosti.

Razlog što se program Croatian Makers okreće knjižnicama zapravo je vrlo jednostavan – one su mjesta znanja i jedan od najboljih dijelova društvene infrastrukture. “Knjižnice su sjajna prilika da dođemo do one djece koje nemaju doseg do novih tehnologija u školama, ali i do odraslilh koji mogu shvatiti kako je lako steći nove vještine”, poručuju.

Novi zamah STEM revolucija već je dobila – 38 knjižnica je dosad dobilo po 20 micro:bitova kako bi mogle pokrenuti ili unaprijediti poduku programiranja. IRIM sada pak započinje veliki projekt opremanja knjižnica u Hrvatskoj micro:bitovima za posudbu kako bi djeca i odrasli mogli naučiti biti stvaraoci pomoću novih tehnologija. Smatraju da upravo knjižnice mogu postati ključni centri za razvoj digitalnog stvaralaštva, ne samo za poduku programiranja, nego za razvoj ‘makers’ centara, uz robotiku, 3D printere i ostalu tehnologiju.

“Na taj način želimo inspirirati mlade da postanu (digitalni) stvaraoci, pomoći onima koji nemaju pristup tehnologijama da steknu digitalne kompetencije te pomoći odraslima da uhvate korak s digitalnim tehnologijama, kako bi ih usvojili, možda za svoja zanimanja, ili zato da bi se se mentalno prilagodili budućnosti”, objašnjavaju iz IRIM-a.

Prvi koraci u opremanju knjižnica već su učinjeni. Pokrenuti su projekti u Sisku, Bjelovaru, a uskoro slijede knjižnice u Glini i središnja u Zagrebu.

Ideja ove kampanje je da knjižnice dobiju micro:bitove za radionice i posudbu i to: velika knjižnica 15 za radionice i 25 za posudbu, mala knjižnica 10 za radionice i 15 za posudbu te knjižnice koje su već dobile micro:bitove za radionice i koje nemaju uvjete za radionice po 15 ili 25 micro:bitova (u prosjeku 20).

A kako bi opremili još 60 knjižnica diljem Hrvatske, Nenad Bakić i njegovi suradnici trebaju 37.000 američkih dolara (oko 220.000 kuna) i stoga su pokrenuli kampanju na crowdfunding stranici Indiegogo.com. Ako prikupe više sredstava nego što su naznačili u kampanji, obećali su u projekt uključiti još knjižnica i/ili nabaviti više opreme za knjižnice.

“Što nudimo? Svatko tko sudjeluje u našoj kampanji postaje dio promjene – ključne promjene ne samo za živote mnogih mladih ljudi, nego i promjene mentalnog sklopa društva: umjesto fokusiranosti na prošlost i negative – orijentiranost prema budućnosti, pozitivi, postignućima. Sudjelovanjem u promjeni edukacije djece koja će iz škola izaći sutra, ali i odraslih, činite ovu zemlju boljom već danas”, poručuju iz IRIM-a.

Što je to BBC micro:bit?

BBC micro:bit je uzbudljiva nova tehnologija koju razvija neprofitna Zaklada Micro:bit čiji su osnivači BBC, Microsoft, Samsung, Amazon, British Council i drugi, a čiji je partner za Hrvatsku IRIM. Platforma je razvijena s ciljem masovne uključenosti u razvoj digitalnih kompetencija u osnovnim školama, ali i šire, ne samo u STEM području, nego i u dizajnu, umjetnosti i ostalim predmetima.

A kao velike prednosti micro:bita ističu se izrazito niska cijena, cjelovitost i atraktivnost te izrazito niske barijere za korištenje, može se početi programirati u pet minuta, a dolazi s baterijama i svime što je potrebno.