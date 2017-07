REKTOR DAMIR BORAS POTPISAO ODLUKU KOJOM ZNANSTVENIKU DAMIRU BORASU DODJELJUJE 68.500 KUNA: ‘Ništa nije sporno’

Rektor Damir Boras potpisao je odluku kojom se njemu kao znanstveniku za projekt dodjeljuje potpora Sveučilišta i to u njenom najvišem iznosu.

Sveučilište u Zagrebu prošle je godine među dodijeljenim sredstvima za znanstvena i umjetnička istraživanja u interdisciplinarnom području, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te ostala istraživanja najveći iznos potpore od 68.500 kuna dodijelilo znanstveniku Damiru Borasu. Ne bi tu bilo ništa sporno da potpisnik odluke od 19. srpnja o dodjeli sredstava nije potpisao rektor Damir Boras. Tako ispada da je Boras, iako odluku odobrava Senat, sam sebi dodijelio novac, piše Jutarnji list.

Pogreška cijelog sustava

Borasove kolege na takvu situaciju ne gledaju s odobravanjem. Akademik Ivo Šlaus, dekan privatne Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold, kaže kako je dosad bio na brojnim funkcijama te da i sada potpisuje masu dokumenata, ali da mu “ne pada na pamet da potpiše dokument za svoju aktivnost bez obzira bio to službeni put, nominacija, a pogotovo ne novac”. Stoga Borasov slučaj opisuje kao ne samo njegovu pogrešku i šlamperaj nego i pogrešku cijelog sustava, jer je odluku mogla potpisati i druga ovlaštena osoba.

Borasov prethodnik, profesor Aleksa Bjeliš, tvrdi da, za razliku od Borasa, nikada nije koristio sredstva potpore za znanstvena istraživanja. “Iz mog kuta gledanja, to nije uobičajena praksa, niti je to bila praksa dok sam bio rektor. Nikada u to vrijeme nisam bio niti nositelj prijave na Sveučilištu ili izvan njega, kako ne bih došao u sukob interesa. Ovo jest sukob interesa”, komentira Bjeliš.



‘Ovo može biti omaška’

Predsjednik Sveučilišnog savjeta Petar Mišević tvrdi da nije detaljno upoznat sa slučajem, ali da su stručne službe trebale voditi računa da takvu odluku ne potpiše rektor. Smatra da je Boras imao pravo aplicirati na natječaj jer je i dalje profesor i bavi se znanstvenom djelatnošću, no važno je, ističe, da je zakonska procedura oko svega bila poštovana.

“Ovo može biti omaška. Najvažnije je da je projekt apliciran sukladno proceduri i da je takvu odluku donijelo povjerenstvo. Ako je natječaj proveden u redu i povjerenstvo je donijelo ovakvu odluku, a rektor je samo potpisao, onda tu ne vidim ništa sporno. Uostalom, potpis na kraju možda je i faksimil”, kaže Mišević.

Sveučilište zasad nije komentiralo slučaj, no Boras se još u srpnju 2015. očitovao na takvu praksu izjavivši da u natjecanju nema ništa sporno “jer bi u protivnom svaki profesor čim zasjedne na funkciju na sveučilištu morao odustati od svoje znanstvene karijere”.