REKTOR BORAS IPAK SHVATIO O KAKVOM SE BISERU RADI: Sveučilište u Zagrebu povlači tužbu protiv studenta Kovača

Taj potez Sveučilišta kritizirala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Sveučilište u Zagrebu povući će tužbu protiv studenta Luke Kovača, zaključeno je na sastanku rektora Damira Borasa s predsjednikom Studentskog zbora Nediljkom Jerkovićem i studentskom pravobraniteljicom Barbarom Šimić, priopćeno je u srijedu iz Sveučilišta.

Jerković i Šimić razgovarali su u utorak s Kovačem te ustvrdili da u njegovu istupu nije bilo loše namjere, što je rektor prihvatio, navodi se u priopćenju. Sveučilište je tužilo potpredsjednika Studentskog zbora na Hrvatskim studijima Luku Kovača tražeći 20.000 kuna odštete za nanošenje štete ugledu Sveučilišta.

Kovač je 2. studenoga izjavio Hini, komentirajući provalu u prostorije Studentskog zbora i studentskih udruga na Hrvatskim studijima, kako ne može sa sigurnošću reći o čemu se radi, ali postoji mogućnost da se iza toga skriva pritisak Uprave studija na studentske udruge.



Boras je izjavio da je podnijeta tužba protiv Kovača jer nije bilo drugog načina da se “spriječi neistine protiv Sveučilišta”. Postoji sloboda govora, ali ne i sloboda iznošenja neistina. Nažalost, predaleko su otišle stvari protiv Sveučilišta u zadnje vrijeme, rekao je rektor.

Boras povukao tužbu protiv Luke. Bezuvjetno, bez isprike. Hvala vam novinari, da nije bilo vaše jasne i jake reakcije, još bismo se mučili 💜 — Studenti Govore (@StudentiGovore) December 13, 2017

Taj potez kritizirala je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, koja je rekla kako joj je, kao profesorici koja je gotovo cijeli radni vijek provela na Sveučilištu u Zagrebu, “vrlo tužno da sa studentima, koji imaju određene primjedbe i pritužbe, ‘razgovaramo’ preko sudova, umjesto da otvorimo neposredan dijalog”.

Nakon toga Boras je izjavio novinarima kako se nada da će “sve ići u smjeru povlačenja tužbe” protiv Kovača jer Sveučilište “nema želju bilo koga kažnjavati”, te za nanošenje štete ugledu Sveučilišta optužio medije.

“Moramo, na žalost, pokazati medijima da ne mogu izokretati činjenice jer iz one njegove hipotetske izjave, kako on kaže u novinama, svi portali su izbacili hipotetsko i pretvorili u činjenično. To je veliki problem – mediji koji izvrću činjenice, ne oni mediji koji prenose punu istinu”, ustvrdio je Boras.