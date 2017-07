‘REKAO SAM TO I PREDSJEDNICI’: Ante Sanader požar u Splitu nazvao ‘rutinskim’ i pojasnio zašto nisu zvali vojsku u pomoć

Na sjednici Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice u četvrtak u Križevcima njen predsjednik Ante Sanader je rekao da vatrogasna zajednica nije htjela zvati vojsku i da je to rekao predsjednici i premijeru, jer vojska nije za gašenje požara – ona može pomoći, ali nije opremljena ni osposobljena za gašenje požara.

“Nismo htjeli zvati vojsku. Rekao sam to predsjednici države, premijeru i svima. Vojska nije za gašenje požara. Vatrogasci su za gašenje požara. Vojska može pomoći, ali nije ni opremljena ni osposobljena. Oni su došli u kombinezonima koji nisu atestirani za šumski požar i s brentačama, a mi imamo 60 tisuća operativnih vatrogasaca u Hrvatskoj”, rekao je Sanader.

Istaknuo je da treba iskoristiti trenutak i iz državnog proračuna zatražiti više novca za vatrogastvo s obzirom na starost vozila i kvalitetu opreme.

“Požar u Splitu za mene je rutinski požar. Stalno me prozivaju da ja o tom požaru govorim bez strasti. Takvih sam požara u svojoj karijeri imao na desetke, ali mnogi, od portala do, nažalost, i naših vatrogasaca pokušavaju koristiti takvu situaciju. Neki novi gradonačelnici i načelnici koji o tome ništa ne znaju izjavljuju da nema sustava i da ne radi sustav, te izjave onda prenose mediji i recikliraju ih”, rekao je Sanader i dodao da su iz unutrašnjosti za požar “dignuli 12 cisterna” i da je to bilo dovoljno.

“To je scenarij koji smo već doživjeli. To sam rekao 2001. godine tadašnjem ravnatelju policije Ranku Ostojiću, kada smo imali isti takav požar, potpuno iste vrste”, rekao je Sanader. Ocijenio je kako, među ostalim, “nije dobro da se politizira situacija, nego iz svega treba izvući pouke i poboljšati sustav”.

Podsjetio je članove Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice da je na posljednjoj sjednici Hrvatskoga sabora prihvaćena strategija nacionalne sigurnosti i da bi se na temelju toga mogli natjecati za novac iz Europske unije, kao što su učinili Poljaci.

“Lokalna uprava je ‘mrtva’ ovakva kakva je i ne može neka siromašna općina izdvojiti više nego što ima. Bit će još aktivnosti jer je za sljedeći tjedan najavljena nova bura koja će rezultirati novim požarima. Ima, sigurno, i nešto podmetnutih požara. Nije normalno da na cijelom Jadranu gori, ali gori i u Italiji, Španjolskoj, Portugalu, Kanadi i SAD-u”, rekao je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader na današnjoj sjednici Predsjedništva te zajednice u Križevcima.

