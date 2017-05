REINER PROGOVORIO O SURADNJI HDZ-a S HNS-om I IDS-om: ‘Mi nikoga ne isključujemo, mi smo inkluzivna stranka…’

Potpredsjednik Sabora, Željko Reiner, gostovao je u emisiji N1 televizije Točka na tjedan te ondjke komentirao aktualna politička događanja u zemlji.

Napitanje je li mu bilo neugodno kad mu je Peđa Grbin viknuo da se makne s mjesta predsjednika Sabora, nakon što je Božo Petrov podnio ostavku odgovorio je: “Ja nisam ništa uzurpirao, nego sam postupio po Poslovniku, u kojemu se jasno propisuju pravila. Što je trebalo napraviti, nekima je bilo od interesa izazvati ustavnu krizu, krizu u Saboru, pa takvi vole loviti u mutnome. Ja sam postupio striktno po Poslovniku. Grbina sam uputio da se obrati Odboru za Ustav i Poslovnik, koji je jasno rekao da sam ja postupio po Poslovniku.”

Reiner je govoreći o tankoj HDZ-ovoj većini u parlamentu izjavio kako misli da će HDZ-u prići mnogi nakon lokalnih izbora. “HDZ-u sigurno nije od interesa da se provode izvanredni izbori, mi smo za njih uvijek spremni, nama nije problem, nama bi to “odgovaralo”, ali ne odgovara, jer ne odgovara ni hrvatskom narodu”, kaže Reiner.

Na pitanje postoji li u Plenkovićevom HDZ-u mogućnost koalicije s HNS-om i IDS-om ili velika koalicija s SDP-om uzvratio je: “U ovom trenutku nema potrebe za time, imamo jasnu većinu i nemamo potrebe koalirati s SDP-om, koji je u rasulu. Što se tiče HNS-a, on ima svoje kandidate, a što će biti nakon izbora, to ćemo vidjeti. Mislite da je slučajno SDP pokrenuo tu rušilačku priču? Pa naravno da su to sad napravili, pred lokalne izbore.”



Detaljnije objašnjavajući koje su to opcije za povećanje većine u Saboru Reiner je rekao: “Mi nikoga ne isključujemo, mi smo inkluzivna stranka, naravno da imamo svoj svjetonazor i politički program, ali mi smo spremni razgovarati sa svakim i nećemo odustajati od svojih programskih načela, ali ako netko radi iza leđa, nemamo što razgovarati.”