REDATELJ FILMA O TODORIĆU: ‘Država mu neće naplatiti otok, on traži način da im plati kompenzacijom’

Redatelj filma ‘Gazda’ Dario Juričan u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji je rekao da je zadovoljan što je u svom filmu obradio slučaj otoka Smokvica vela kraj Rogoznice koju je Ivica Todorić godinama koristio kao svoju ljetnu oazu ne plaćajući državi koncesiju.

‘Drago mi je da se otvorila priča sa otokom Smokvica jer iskorištena je velika rupa u stistemu za što je Todorić veliki majstor. Ivica Todorić je kupio tvrtku Grafoplast preko Agrokora samo da bi imao taj otok i odmorište. Što će njemu ta tvrtka za grafiku uopće? Ja sam vidio te ugovore između lokalne općine i Grafoplasta i to su vrlo općeniti ugovori u kojima piše da je ta tvrtka dobila koncesiju za otok na 30 godina bez naknade, a da vojska može dobiti taj otok natrag u slučaju prijekih potreba, a ja ih ne vidim’, rekao je Juričan.

Juričan: ‘Agrokor će izigrati sustav’

Iako ministar Goran Marić najavljuje da će država otok naplatiti od Agrokora, Juričan smatra da će sustav još jednom biti izigran i dodaje da je apsurdno da Vlada taj slučaj još nije riješila. Juričan tvrdi da ima informacije prema kojima se Vlada neće naplatiti novcem već kroz kompenzacije. Dodaje i da država vjerojatno na umu ima neku kompenzaciju te da je zato nakon toliko godina krenula u ovu naplatu.





Juričan je govorio i o slučaju kupnje lugarnice u lovištu Garjavica. Smatra da je Todorić to dobio sumnjivim putem.

‘On je to kupio od općine Popovače iako su mu Hrvatske šume rekle da je to njihovo i da ne radi, a onda i dobile spor protiv njega i morao je taj novac vratiti općini, da bi onda kupio to po duploj cijeni. On tako funkcionira’, kaže Juričan.

‘Država bi radije spasila Agrokor nego INA-u’

Todorić radi više strašću nego razumom, smatra Juričan i dodaje da je to razlog zbog kojeg je Agrokor danas u situaciji u kakvoj jest. Ipak, ne vjeruje da će Agrokor propasti, a smatra da bi država radije spasila njega nego INU, kad bi došlo do toga da se mora birati.

Tajna je Todorićevog uspjeha financiranje svih političkih stranaka, rekao je Juričan.

‘Krajem devedesetih mu je došao blagajnik jedne liberalne stranke (Libra op.a.) i on mu je dao 50 000 kuna za razvoj demokracije i to su oni stavili u svoj financijski izvještaj. Danas tog dokumenta nema. Ali, ako je on dao 50 000 kuna jednoj maloj stranci, koliko je on dao velikima za, kako on kaže, razvoj demokracije’, dodaje.

Film o Ivici Todoriću počet će se prikazivati u Cinestaru na zagrebačkom Kaptolu od četvrtka, ali ipak neće biti prikazan na Zagreb Doxu, iako je to bio plan.