REAKCIJE KONZERVATIVACA NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA O POBAČAJU: ‘Ovo je početak, skupljat ćemo potpise diljem Hrvatske’

U prvoj reakciji na odluku Ustavnog suda o pobačaju, Krešimir Planinić iz udruge U ime obitelji izjavio je kako im je drago što je “Ustavni sud, ako ništa drugo, potvrdio da život počinje začećem te da ne postoji ljudsko i ustavno pravo na pobačaj što je izrijekom na konferenciji za novinare potvrdio i predsjednik Ustavnog suda”.

Planinić je međutim izrazio žaljenje što su ustavni suci ovo pitanje pokušali riješiti kompromisnim rješenjem.

“Žao nam je što su išli s kompromisnim rješenjem jer s jedne strane kažu da je zakon u skladu s Ustavom te se odbija prijedlog za ocjenu ustavnosti, a s druge daju nalog predstavnicima vlasti da u roku od dvije godine izrade novi zakon o pobačaju”, kazao je Planinić Hini.

KUJUNDŽIĆ O ZABRANI POBAČAJA: ‘Zabranom bismo samo napravili štetu, žurno idemo u pisanje novog zakona’



Presica udruge ‘U ime obitelji’ u 15 sati

Predstavnici inicijative ProLife.hr, koja okuplja udruge koje se protive pobačaju, u četvrtak su pred zgradom Ustavnog suda najavili pokretanje peticije kojom će u idućih 40 dana skupljati potpise potpore za zahtjev Vladi i Saboru da zaštite život, ističući kako se ne slažu s ocjenama Ustavnog suda da je pravo na privatnost iznad prava na život.

Ustavni sud odbacio je, naime, prijedloge da se postojeći zakon koji regulira pravo na pobačaj proglasi neustavnim, a Sabor je obvezao da u naredne dvije godine donese novi zakon.

Vice John Batarelo, predsjednik Zaklade Vigilare, ocijenio je da su ustavni suci zakazali u činjenju pravde, zbog čega će ProLife do Uskrsa provoditi kampanju “Imam pravo živjeti” i potpise za peticiju prikupljati po cijeloj Hrvatskoj. Od Vlade i Sabora, najavio je, tražit će da donesu “pravedne zakone za nerođenu djecu” te osiguraju konkretnu pomoć trudnicama da zadrže svoju djecu, “bez da se moraju odlučiti za najgoru opciju, to jest abortus”.

USTAVNI SUD DONIO ODLUKU KOJA SE ČEKALA 26 GODINA: Odbacuje se zahtjev za zabranom pobačaja, Sabor mora donijeti novi zakon

“Vrijeme je da počnemo ignorirati ovo pitanje, da odbacimo fiškalske sofizme i fraze te da kao odrasli i odgovorni ljudi zagovaramo i ne diskriminiramo nerođenu djecu zato što su tako mali i bespomoćni”, poručio je Batarelo.

Mario Vojvodić, opunomoćeni zastupnik Hrvatskog pokreta za život i obitelj, rekao je kako se slaže s tvrdnjama Ustavnog suda da je sadašnji zakon koji regulira pobačaj “formalno neustavan”. No, nezadovoljavajućom smatra ocjenu Suda da je pravo na privatnost i osobni obiteljski život ispred prava na život, jer je to, kako tvrdi, u suprotnosti sa svim međunarodnim konvencijama.

Najavio je kako će ProLife stoga u 40-dnevnoj kampanji prikupljati potpise kako bi u razdoblju od dvije godine, rok koji je odredio Ustavni sud, Vlada i Sabor donijeli zakon koji će poštovati temeljna ustavna prava i međunarodne konvencije. “Od danas pravna bitka prerasta u kampanju od 40 dana, u kojoj ćemo pokazati javnosti i ljudima da je Ustavni sud ocijenio da je ovaj zakon neustavan, da je Ustavni sud dužan definirati početak života začećem. Ne znamo kako će Vlada i Sabor pokušati sasjeći Gordijski čvor i nas uvjeriti da pravo na pobačaj postoji, a da je pravo na život u odnosu na pravo na privatnost niža kategorija”, naglasio je Vojvodić.

Na upit novinara što znači “zakonski zaštiti nerođenu djecu”, za što se ProLife zauzima, odgovorio je kako ova inicijativa nije ni protiv koga i ne bori se protiv ničijeg mišljenja, ali je mišljenja “da pravo na pobačaj ne postoji”.

SDP pozdravio “povijesnu” odluku Ustavnog suda

Socijaldemokratski forum žena SDP-a pozdravio je odluku Ustavnog suda o suglasnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece s Ustavom Republike Hrvatske ocjenjujući da su nakon 26 godina od podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti, žene u Hrvatskoj izborile veliku pobjedu.

“Odluka Ustavnog suda povijesna je odluka – žene u Hrvatskoj imaju pravo samostalno odlučivati o vlastitom tijelu – to je temeljno ljudsko pravo žene”, priopćio je Forum žena SDP-a.

Mi u Socijaldemokratskom forumu žena SDP-a, feministkinje i socijaldemokratkinje, dodaje se, to smo oduvijek i tvrdile, za to se zalažemo i borit ćemo se protiv svakog ograničavanja naših prava, kao i protiv svakog ograničavanja prava žena u cijelom svijetu.

SDP ističe da je ova odluka velika pobjeda feminističkih organizacija, nevladinih ženskih organizacija i svih koji se zalažu za rodnu ravnopravnost. “Pobačaj u Hrvatskoj mora ostati legalan, dostupan i siguran, a ova odluka Ustavnog suda to i potvrđuje.”

Žensko tijelo, ocjenjuje ta stranka, nije i ne smije biti “poligon za iživljavanje vjerskih i ostalih dogmatika, šovinista i seksista, nasilnika i ženomrzaca”.

Pravo žene da odlučuje o vlastitom tijelu ne smije biti predmetom referenduma

“Zato ne smijemo dopustiti već najavljeno zaobilaženje odluke Ustavnog suda i pritisak kojemu dokazani protivnici ljudskih prava žena i prava manjinskih skupina u hrvatskom društvu već pokušavaju izložiti Hrvatski sabor. Pravo žene na donošenje odluka o vlastitom tijelu ne smije biti predmetom referenduma, kako to isti najavljuju. Tome ćemo se suprotstaviti svim sredstvima, institucionalno, kao i građanskim organiziranjem i protestima”, navodi predsjednica Foruma žena SDP-a Karolina Leaković.

Socijaldemokratski forum žena poziva sve građanke i građane da se zajednički suprotstavimo svakom daljnjem pokušaju ukidanja ljudskih prava žena.

HDZ je protiv zabrane

HDZ je protiv zakonske zabrane pobačaja, a za zaštitu života i zdravlja žene, poručila je saborska zastupnica te stranke Branka Juričev Martinčev, komentirajući odluku Ustavnog suda koji je odbacio prijedlog da se neustavnim proglasi zakon koji regulira pravo na pobačaj, a od Sabora zatražio da u roku od dvije godine donese novi zakon.

“HDZ je protiv zakonske zabrane pobačaja, mi smo za zaštitu života, ali i za zaštitu zdravlja žene”, rekla je Juričev Martinčev novinarima u Saboru te izrazila uvjerenje da će Vlada u roku od dvije godine, kao što je naložio Ustavni sud, u saborsku proceduru uputiti prijedlog novoga zakona o pobačaju.

Naglasak na preventivne mjere

“Naglasak treba staviti, kao što smo čuli i od predsjednika Ustavnog suda, na preventivne, na edukativne mjere, na jačanje savjetovališta. To je dužnost nas kao zajednice, tako da broj pobačaja bude sveden na najmanju mjeru”, istaknula je.

Što će u novom zakonu biti, teško je sada govoriti, hoće li biti postavljeni uvjeti, u kojem tjednu, do kojega tjedna će to biti moguće, to će pokazati tek novi zakon o pobačaju, odgovorila je zastupnica upitana je li stav njezine stranke da će pobačaj bez ikakvih uvjeta biti dostupan svim ženama i do deset tjedna trudnoće.