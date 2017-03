REAKCIJE KONZERVATIVACA NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA O POBAČAJU: ‘Ovo je početak, skupljat ćemo potpise diljem Hrvatske’

U prvoj reakciji na odluku Ustavnog suda o pobačaju, Krešimir Planinić iz udruge U ime obitelji izjavio je kako im je drago što je “Ustavni sud, ako ništa drugo, potvrdio da život počinje začećem te da ne postoji ljudsko i ustavno pravo na pobačaj što je izrijekom na konferenciji za novinare potvrdio i predsjednik Ustavnog suda”.

Planinić je međutim izrazio je žaljenje što su ustavni suci ovo pitanje pokušali riješiti kompromisnim rješenjem.

“Žao nam je što su išli s kompromisnim rješenjem jer s jedne strane kažu da je zakon u skladu s Ustavom te se odbija prijedlog za ocjenu ustavnosti, a s druge daju nalog predstavnicima vlasti da u roku od dvije godine izrade novi zakon o pobačaju”, kazao je Planinić Hini.

Presica udruge ‘U ime obitelji’ u 15h

Udruga U ime obitelji najavila je za 15 sati konferenciju za novinare na kojoj će više govoriti o odluci Ustavnog suda.



Taj sud je u četvrtak odbacio prijedlog udruge koja je prije 26 godina tražila da se postojeći zakon što regulira pravo na pobačaj proglasi neustavnim, zatraživši istovremeno od Hrvatskog sabora da u roku od dvije godine donese novi zakon koji regulira ovo osjetljivo pitanje.

Nakon odluke Ustavnog suda, oglasili su se i iz inicijative Pro life, na čelu s predsjednikom udruge Vigilare Vicom Batalerom koji je najavio da sljedećih 40 dana kreću u borbu kojom će, kako kažu, tražiti zaštitu prava nerođenih.

“Legalisti smo , želimo se legalno boriti, mi krećemo u 40-dnevnu kampanju prikupljanja potpisa, obratit ćemo se Plenkoviću i Petrovu da u dvije godine donesu zakon. U tom smislu, krene peticija koja će se prikupljati diljem Hrvatske”, rečeno je iz inicijative, piše Index.

“Od danas pravna bitka prelazi u kampanju koja će trajati 40 dana. Sud je ovaj zakon proglasio formalno neustavnim i to je naš temelj. Ustavni sud je dužan definirati početak života, za to ima nedvojbenu argumentaciju, jasno je da život počinje u trenutku začeća. Ne znamo kako će sabor i vlada pokušati odsjeći taj gordijski čvor i nas uvjeriti da postoji pravo na pobačaj, a da je pravo na privatnost iznad prava na život”, dodali su iz inicijative.

SDP pozdravio “povijesnu” odluku Ustavnog suda

Socijaldemokratski forum žena SDP-a pozdravio je odluku Ustavnog suda o suglasnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece s Ustavom Republike Hrvatske ocjenjujući da su nakon 26 godina od podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti, žene u Hrvatskoj izborile veliku pobjedu.

“Odluka Ustavnog suda povijesna je odluka – žene u Hrvatskoj imaju pravo samostalno odlučivati o vlastitom tijelu – to je temeljno ljudsko pravo žene”, priopćio je Forum žena SDP-a.

Mi u Socijaldemokratskom forumu žena SDP-a, feministkinje i socijaldemokratkinje, dodaje se, to smo oduvijek i tvrdile, za to se zalažemo i borit ćemo se protiv svakog ograničavanja naših prava, kao i protiv svakog ograničavanja prava žena u cijelom svijetu.

SDP ističe da je ova odluka velika pobjeda feminističkih organizacija, nevladinih ženskih organizacija i svih koji se zalažu za rodnu ravnopravnost. “Pobačaj u Hrvatskoj mora ostati legalan, dostupan i siguran, a ova odluka Ustavnog suda to i potvrđuje.”

Žensko tijelo, ocjenjuje ta stranka, nije i ne smije biti “poligon za iživljavanje vjerskih i ostalih dogmatika, šovinista i seksista, nasilnika i ženomrzaca”.

Pravo žene da odlučuje o vlastitom tijelu ne smije biti predmetom referenduma

“Zato ne smijemo dopustiti već najavljeno zaobilaženje odluke Ustavnog suda i pritisak kojemu dokazani protivnici ljudskih prava žena i prava manjinskih skupina u hrvatskom društvu već pokušavaju izložiti Hrvatski sabor. Pravo žene na donošenje odluka o vlastitom tijelu ne smije biti predmetom referenduma, kako to isti najavljuju. Tome ćemo se suprotstaviti svim sredstvima, institucionalno, kao i građanskim organiziranjem i protestima”, navodi predsjednica Foruma žena SDP-a Karolina Leaković.

Socijaldemokratski forum žena poziva sve građanke i građane da se zajednički suprotstavimo svakom daljnjem pokušaju ukidanja ljudskih prava žena.

HDZ je protiv zabrane

HDZ je protiv zakonske zabrane pobačaja, a za zaštitu života i zdravlja žene, poručila je saborska zastupnica te stranke Branka Juričev Martinčev, komentirajući odluku Ustavnog suda koji je odbacio prijedlog da se neustavnim proglasi zakon koji regulira pravo na pobačaj, a od Sabora zatražio da u roku od dvije godine donese novi zakon.

“HDZ je protiv zakonske zabrane pobačaja, mi smo za zaštitu života, ali i za zaštitu zdravlja žene”, rekla je Juričev Martinčev novinarima u Saboru te izrazila uvjerenje da će Vlada u roku od dvije godine, kao što je naložio Ustavni sud, u saborsku proceduru uputiti prijedlog novoga zakona o pobačaju.

Naglasak na preventivne mjere

“Naglasak treba staviti, kao što smo čuli i od predsjednika Ustavnog suda, na preventivne, na edukativne mjere, na jačanje savjetovališta. To je dužnost nas kao zajednice, tako da broj pobačaja bude sveden na najmanju mjeru”, istaknula je.

Što će u novom zakonu biti, teško je sada govoriti, da li će biti postavljeni uvjeti, u kojem tjednu, do kojega tjedna će to biti moguće, to će pokazati tek novi zakon o pobačaju, odgovorila je zastupnica upitana je li stav njene stranke da će pobačaj bez ikakvih uvjeta biti dostupan svim ženama i do deset tjedna trudnoće.