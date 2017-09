‘NISMO SAMI SA SOBOM RIJEŠILI TKO JE DOBIO DRUGI SVJETSKI RAT’: Pljušte prve reakcije nakon uklanjanja ploče iz Jasenovca

Premještanje spomen-ploče s pozdravom “Za dom spremni” iz Jasenovca u Novsku u četvrtak su komentirali saborski zastupnici, koji su u skladu sa svojim svjetonazorom zauzeli suprotna stajališta – od toga da je riječ o bizarnom neprincipijelnom rješenju, do toga da ustaški pozdrav treba maknuti iz hrvatskog javnog prostora.

Zlatko Hasanbegović iz stranke Neovisni za Hrvatsku rekao je novinarima da nije sudjelovao u postavljanju ni skidanju te ploče. “Iznio sam svoje jasno načelno stajalište da ploča sa zakonitim simbolima zakonite hrvatske ratne postrojbe može biti u bilo kojem dijelu Hrvatske“, rekao je Hasanbegović.

Hasanbegović: Rješenje nametnuli politički trgovci i reketari

Za uklanjanje ploče rekao je da predstavlja “bizarno neprincipijelno rješenje” jer, kako je protumačio, to znači da ploča s oznakom HOS-a može biti u bilo kojem dijelu Hrvatske, osim na području općine Jasenovac.

Dodao je kako može čak prihvatiti interpretacije s konferencije za novinare da je to pitanje konačno skinuto s dnevnog reda, a simbol HOS-a je trajno ozakonjen u svom izvornom obliku. Komentirajući Vladine poteze u vezi tog pitanja Hasanbegović ju je optužio za neodlučnost i besciljnost “pod parolom stabilnosti”.

“Zapravo Vlada izbjegava bilo kakve odlučne državničke poteze, dakle ovdje se vodi politika od danas do sutra, pod parolom stabilnosti, bez ikakvog dubljeg vrijednosnog i državničkog i svjetonazorskog cilja”, ocijenio je Hasanbegović.

Ustvrdio je kako on od prvog dana artikulira stajalište da taj slučaj zapravo ni ne postoji, već su ga nametnuli “politički trgovci i reketari na kojima počiva Vlada gospodina Plenkovića”.

Brkić: Kome je sporan grb, to je njegov problem

Čelnik HSS-a Krešo Beljak smatra, pak, kako se hrvatsko društvo nalazi u dubokom moralnom problemu.

“Nismo sami sa sobom riješili tko je dobio Drugi svjetski rat, između 1941. i 1945. godine. Očito prosvjetni sustav nije napravio svoje i imamo 27 godina školstvo koje producira mlade ljude koji imaju dvojbu oko Drugog svjetskog rata“, kazao je Beljak.

Smatra da bismo trebali živjeti u 2017. godini, a sve ono što nas veže uz fašizam i nacizam, u što svakako spada pozdrav “Za dom spremni”, treba maknuti iz javnih prostora Hrvatske.

“Franjo Tuđman je to uspješno napravio 1991. ali, na žalost, ljudi koji vode Hrvatsku 2017. to nisu u stanju”, ustvrdio je Beljak.

Zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić rekao je kako je premještanje ploče odluka HOS-a. Upitan smeta li grb manjinskim zastupnicima i HNS-u, Brkić je kratko odgovorio: “Ako je njima sporan, to je njihov problem”.

Jandroković: Problem HOS-ove ploče rješava se kroz dva koraka

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak kako se problem HOS-ove ploče sa ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’, koja je iz Jasenovca preseljena u Novsku, rješava kroz dva koraka: prvim se rješava “situacija u Jasenovcu” dok će se drugim tražiti rješenje za znakovlje svih totalitarnih režima, dodao je i kako bi volio da svoj rad ubrza povjerenstvo koje utvrđuje činjenice o totalitarnim i autoritarnim režimima.

“Prvim se korakom trebalo riješiti ovu situaciju u Jasenovcu, u kojem je pločom izraženo poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja koju su dali za domovinu. Ali, u tom je mjestu i stradalo puno ljudi upravo pod sloganom “Za dom spremni” i smatrali smo neprimjerenim da takva ploča bude u Jasenovcu. U drugom koraku tražit će se rješenje za znakovlje svih totalitarnih režima i koje će biti prihvaćeno u cijelom društvu i nadam se da taj drugi korak neće predugo trajati”, rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice saborskog Predsjedništva.

Volio bi, kaže, da povjerenstvo koje utvrđuje činjenice o totalitarnim i autoritarnim režimima ubrza svoj rad kako bi imali i njihovo mišljenje te se onda išlo u promjenu zakona. “Nadam se da će njihovo izvješće biti gotovo i prije ožujka jer bi to pridonijelo smanjivanju tenzija u društvu. Nakon izvješća ili paralelno s njim možemo raditi novi zakon”, rekao je .

Na pitanje hoće li u tom zakonu biti zabranjen “Za dom spremni” reko je rekao kako u ovom trenutku ne želi govoriti o sadržaju novog zakona. “To je prilično kompleksna materija, s obzirom na hrvatsku povijest, a volio bih da se rasprava vodi normalnoj atmosferi, da se drukčije mišljenje odmah ne etiketira”, pojasnio je Jandroković.

Novinari su predsjednika Sabora pitali trebaju li, obzirom da je nedavno mladić u Istri dobio prekršajnu prijavu zbog uzvika “HDZ lopovi”, prijave dobiti i sudionici braniteljske konferencije za novinare koji su je završili povikom “Za dom spremni”.

“Ne znam što je bilo na toj press konferenciji, pa se ne mogu precizno očitovati, ali, ponavljam, treba sniziti tenzije. Osim toga, ima puno onih i koji namjerno provociraju i želi izazvati društvene napetosti i političku stabilnost. Ovdje treba primijenjivati zakone, a i političke mudrosti da se prevlada ove sukobe”, poručio je.

Na pitanje misli li da su oni na toj konferenciji provocirali tim pozdravom Jandroković je ponovio kako ne zna na koji je to način napravljeno i što je točno izgovoreno no i dodao: “Jasno je da ima ljudi koji namjerno provociraju, koji nisu dobronamjerni i takve treba politički marginalizirati”.

Na komentar novinara jesu li možda trebali “Za dom spremni” ići vikati u Novsku. Jandroković je uzvratio: “Kao što znate, ovaj je grb registriralo Ministarstvo uprave i u tome jest glavni problem, zakonski je to pitanje nedovoljno precizno riješeno. Ali, pozdrav “Za dom spremni” ne treba biti u Jasenovcu iz civilizacijskih i etičkih razloga”.

Kosor: Mislim da je ovo jedan korak naprijed

Predsjednik HSLS-a i saborski zastupnik Darinko Kosor pozdravio je u četvrtak “dogovor između premijera i predstavnika HOS-a” oko micanja HOS-ove ploče sa spornim pozdravom’ Za dom spremni’ iz Jasenovca u Novsku nazvavši to “jednim korakom naprijed”.

“Mogu samo pozdraviti dogovor između premijera i predstavnika HOS-a i mislim da je ovo jedan korak naprijed”, izjavio je Kosor novinarima u Hrvatskom saboru.

Za sporni HOS-ov grb sa ustaškim pozdravom rekao je kako će “se to riješiti”.

“Ja mislim da je jasno. Mi smo u demokratskoj državi i sve moramo riješiti zakonom. Ono što je sad u prvoj fazi bilo važno je da se pozdrav ‘Za dom spremni’ izmjesti iz Jasenovca, a idući korak je rješenje zakonom svih pozdrava koji ne bi trebali biti na službenim obilježjima u Republici Hrvatskoj”, rekao je Kosor.

Poručio je i kako bi, što se njega i HSLS-a tiče, tiče, ‘Za dom spremni’ trebao biti zakonom riješen da ne može biti nigdje. “Živimo u demokratskoj državi i moramo to riješiti zakonskim putem. Vidimo da premijer čini sve da to riješi mirnim putem. Ono što je danas bilo dobro je da se riješilo u dogovoru, ali to je samo prvi korak”; istaknuo je Kosor.

Hajdaš Dončić: Za SDP neprihvatljivo da se ploču prebacuje iz Jasenovca u Novsku

SDP-ov saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u četvrtak da za njegovu stranku nije prihvatljivo da se HOS-ovu spomen ploču sa spornim grbom prebacuje iz Jasenovca u Novsku.

Upitan kakav je stav SDP-a nakon što je HOS odlučio premjestiti ploču, Hajdaš Dončić je rekao novinarima da je njihov stav vrlo jasan – “Za dom spremni” je ustaški pozdrav koji kontaminira hrvatski javni prostor.

Na napomenu novinara kako se ploču sa spornim grbom prebacuje iz Jasenovca da nikog ne uvrijedi u Novsku, Hajdaš Dončić je rekao da je za SDP to neprihvatljivo.

“Ovdje vidite primjer da je veći dio braniteljskih udruga usko povezan sa HDZ-om. Nema niti Ustavnog zakona o braniteljima, a ploče se skidaju bez prosvjeda”, kazao je.

Upitan bi li to zabranio zakonom, odgovorio je – “ako zakon može riješiti neka zakon riješi”.

Smatra da treba raditi na društvenom konsenzusu kako bi velika većina hrvatskih građana shvatila da tom pozdravu nije mjesto u hrvatskom javnom prostoru i da se nitko zbog toga ne uvrijedi.

Žalosti ga, dodao je, da se danas ne razgovara o ekonomiji, o tome da Hrvatskoj zbog automatizacije u sljedećih 15 godina prijeti gubitak 20.000 radnih mjesta i da su kao ljevica u sukobu s desnicom na tim temama, već se stalno vraćaju na 1941. i 1945.

“Toga mi je dosta, to me nervira i živcira. Naš stav je vrlo jasan, ne želim to više ponavljati iz razloga što znam da postoji dio građana Hrvatske koji to ne prihvaćaju”, rekao je Hajdaš Dončić.

Poručio je da su za njega partizani “narodnooslobodilačka vojska koja je Hrvatsku vrlo jasno stavila na antifašističke temelje”.

Najveća je tragedija da imamo državu, a nemamo društvo, kaže Hajdaš Dončić. Taj problem bi riješio razgovorima o zdravstvu, školstvu, ekonomiji, povećanju plaća i smanjivanju iseljavanja iz Hrvatske. “To su teme koje me zanimaju, dakle gradimo društvo jer društva nemamo”, rekao je.