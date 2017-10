PLJUŠTE REAKCIJE NA REZULTATE REVIZIJE: ‘Građane su doveli u rizik, netko će na ovome zaraditi’

Pristižu prve reakcije na objavljeno revidirano financijsko izvješće cijelog koncerna Agrokor koje je pokazalo da konsolidirani gubitak Agrokor Grupe za 2016. godinu iznosi 11,04 milijardi kuna, ukupne obveze bile su 56,28 milijardi, a gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi kuna.

REVIZIJA U AGROKORU OTKRILA MULJAŽE TEŠKE MILIJARDE, RAMLJAK: ‘Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv bivše uprave! Todorić? Njemu je najteže…’

Odmah po objavi konačnih rezultata revizije cijelog koncerna predsjednik najjače oporbene stranke, Davor Bernardić, održao je konferenciju za medije na kojoj je izrazio zabrinutost nad iznosom gubitka u koncernu koje je predstavio vladin povjerenik Ante Ramljak te dodao kako očekuje da se utvrdi odgovornost.

‘Kako je svih ovih godina bilo moguće da se prikrije ovakav gubitak. Mnogi su mu u tome pomagali i očekujem da se utvrdi odgovornost’, rekao je Davor Bernardić u središnjici SDP-a.



‘Dobro je da se u Hrvatskoj više neće moći ovaj način odnositi prema hrvatskom gospodarstvu i zaposlenima u jednoj ovakvoj kompaniji. Tko je lagao? Plenkovićev ministar financija Marić ili Plenkovićev povjerenik Ramljak’, rekao je Bernardić, dodajući da je Andrej Plenković umjesto 40 tisuća radnih mjesta spašavao samo jedno radno mjesto, ono ministra financija Zdravka Marića.

Potom je upitao tko je zapravo pisao Lex Agrokor i u kakvoj je vezi s njima te upitao je li ga pisao ‘strvinarski fond’ te kako je moguće da se ovakva situacija odvija u kompaniji?

‘Donijeli smo Lex Agrokor na kojem će očito netko zaraditi i hrvatske građane smo doveli u određene rizike’, rekao je Bernardić koji je potom je pozvao Vladinog povjerenika Antu Ramljaka da objavi izvješća poslovanja Agrokora za 2017. godinu.

Dodao je kako SDP ne odustaje od istražnog povjerenstva za Agrokor pred koje će prvi doći Ivica Todorić, Andrej Plenković i Ante Ramljak.

TODORIĆ NAKON OBJAVE IZVJEŠĆA: ‘Laž je da je išta u Agrokoru bilo sakrivano. Nijedan euro nije otuđen niti sakriven’

‘Izvješće je potvrdilo sve na što se sumnjalo’

Predsjednica stranke Građansko liberalni savez (GLAS) Anka Mrak-Taritaš komentirala je revidirano financijsko izvješće za cijeli koncern Agrokor istaknuvši da je ono potvrdilo sve ono na što se sumnjalo pritom izrazivši žaljenje što prošlog tjedna u Saboru nije osnovano istražno povjerenstvo za Agrokor.

‘Sve ono na što smo sumnjali od proljeća sada se pokazalo da je tome tako. Loše upravljanje, rođački kapitalizam koji će u konačnici djelomično platiti i hrvatski porezni obveznici, sprega privatnog kapitala i države’, izjavila je Mrak-Taritaš.

U tom svijetlu kaznenu prijavu protiv odgovornih u Agrokoru ocijenila je dobrim potezom jer, smatra, više se nikada ne smije ponoviti da jedna tvrtka i proizvodi i prerađuje i prodaje.

Mrak Taritaš izrazila je pritom žaljenje što prošlog tjedna u Saboru nije osnovano istražno povjerenstvo za Agrokor.

‘Žao mi je što u Saboru nije bilo dovoljno povjerenja da se izglasa povjerenstvo. To je odgovornost i SDP-a i i HDZ-a, a to povjerenstvo je važno kako bi se utvrdila i politička odgovornost’, kazala je.

Petrov: ‘Gdje je odgovornost Hanfe, Ministarstva financija, Porezne uprave, HNB-a…’

Čelnik Mosta Božo Petrov nakon predstavljanja konsolidiranog izvješća revizije o poslovanju Agrokora održao je press konferenciju na kojoj je kazao kako ga rezultati nisu iznenadili, jer su do njega dolazile informacije ove i 2016. godine te da se “ne može netko pravdati da ništa nije znao, dok Most nije uspio nametnuti temu u Vladi”, piše Dnevnik.hr.

Ponovio je kako je svima sad jasno zašto je Most inzistirao na otvaranju i raščišćavanju problematike vezane uz Agrokor te dodao kako ovdje nema ‘žrtvenog jarca’, a što se tiče kaznene prijave koju je podnio protiv Ivice Todorića, kazao je kako su njegove sumnje potvrđene jer je istu prijavu sada podnio i Ramljak.

Potom je upitao gdje je u svemu što smo danas vidjeli odgovornost Hanfe, Ministarstva financija, Porezne uprave i HNB-a, a na pitanje o odgovornosti ministra financija Zdravka Marića, Petrov je skrenuo pozornost na premijera Andreja Plenkovića, za kojeg smatra da je upravo on odigrao najbitniju ulogu oko Agrokora i zato brani ministra Marića.

Vladini kolalicijski partneri u raspravi ne žele sudjelovati

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati priopćila je da se glede predstavljenog revidiranog financijskog izvješća Agrokora d.d. i revidiranog konsolidiranog financijskog izvještaja grupe ne želi miješati u sudske procese ni potencijalnu individualnu odgovornost pojedinaca, te da je zanima isključivo budućnost Agrokora.

Prošlost Agrokora načelno je svima jako dobro poznata i neupitno je da je riječ o koncernu koji je imao velikog utjecaja na hrvatsku industriju i poljoprivredu. Napravljeno je puno dobrih poteza, ali i onih loših, što je rezultiralo time da je kompanija zapela u velike financijske probleme. Kako je do toga došlo i tko je za to odgovoran istražit će mjerodavna državna tijela i institucije koje će, utvrde li se nepravilnosti, u konačnici postupiti sukladno zakonima Republike Hrvatske, kaže se u priopćenju.

Za HNS je najvažnija budućnost i buduće poslovanje Agrokora s fokusom na njegovo daljnje razvijanje, na dobrobit svih njegovih zaposlenika i hrvatskog gospodarstva općenito s naglaskom na vraćanje dugova svim dobavljačima, spašavanje radnih mjesta, te očuvanje hrvatske poljoprivrede i industrijske proizvodnje, kaže se.

HNS poziva sve aktere na hrvatskoj političkoj sceni na ozbiljnost i odgovornost u javnoj komunikaciji u slučaju Agrokor.

Beljak: Svjedoci smo “monstruoznim optužbama s jedne, ali i s druge strane”

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak u ponedjeljak je komentirajući revidirana izvješća Agrokora za 2016. o kojima je izvijestio izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak, istaknuo kako smo svi skupa u Hrvatskoj svjedoci “monstruoznim optužbama s jedne, ali i s druge strane” te poručio kako u ovom trenutku nije spreman nekome vjerovati, “pogotovo ne nekome koga je HDZ instalirao na bilo koju funkciju”.

“Svjedoci smo svi skupa u Hrvatskoj monstruoznim optužbama s jedne, ali i s druge strane. Tako da u ovom trenutku nisam spreman nekome vjerovati, pogotovo ne nekome koga je HDZ instalirao na bilo koju funkciju”, izjavio je Beljak Hini.

Beljak je rekao da ono što priča Ivica Todorić, ako je istina, su strašne stvari, da mu država želi preoteti kompaniju, manje-više, to je njegova suština. S druge strane, kaže Beljak, imamo podatke o milijardama, o ciframa koje su nezamislive.

“I ja u toj cijeloj priči doista ne znam što bih rekao. Ako je istina jedna ili druga strana, ili obje, ja doista ne znam o čemu se radi”, kaže čelnik HSS-a.

Komentirajući to što je Ramljak rekao da je podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba, Beljak je rekao da je to za očekivati jer cijela javnost očekuje da će “netko stradati u toj cijeloj priči”.

“To visi u zraku. To je jasna stvar, a ja tu ne bih ništa posebno komentirao, jedino kažem, s jedne i s druge strane pljušte nevjerojatne optužbe. Ponavljam još jedanput, i čini mi se da je to proizvod, da je to jedan katastrofalan kraj u principu HDZ-ovog privatizacijskog modela, po čemu je sve i nastalo. I to mislim da nije Agrokor jedini, on je samo najveći u toj cijeloj priči od ‘balona od sapunice’ koji je trebao prije ili kasnije puknuti”, rekao je Beljak.

“To je model koji je krenuo od 1990-tih, koji je išao dok je mogao ići, a to očito više ne ide. Dakle, krivac je onaj koji je osmislio taj model – a to je HDZ”, poručio je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Sinčić: Ovo je sramota za zemlju

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić ocijenio je kako je “lažiranje izvješća u Agrokoru sramota za zemlju i njezine institucije, koje su prevare desetljećima tolerirale,” te smatra apsurdnim da su predloženi članovi istražnog povjerenstva za Agrokor bili u vlasti u vrijeme kad su nastale nepravilnosti navedene u revidiranom financijskom izvješću Agrokora.

“Potrebno je objediniti sve kaznene prijave koje su desetljećima podnošene protiv Agrokora, a po njima ništa nije poduzimamo, s ovima zadnjima Ramljaka i Todorića te tražiti kaznenopravnu odgovornost svih uprava”, istaknuo je Sinčić u priopćenju objavljenom u ponedjeljak nakon predstavljanja revidiranih financijskih izvještaja Agrokora Grupe i Agrokora d.d.

“Sada je potpuno jasno da su svi bivši predsjednici Vlade i ministri gospodarstva, poljoprivrede, a osobito financija znali odnosno morali znati sve što se događalo oko i u Agrokoru”, ustvrdio je Sinčić.

“Povlaštenim kreditima, ogromnim poticajima, koncesijama nad zemljom i izvorima vode za male iznose, toleriranjem neplaćanja poreza, kršenje radničkih prava, korištenjem bonova i brojnim drugim pogodovanjima vlasti su dozvolile da Todorić od Agrokora napravi ono što je danas. Hrvatska je premala zemlja koliko je Agrokor velik, a ogromne rupe i prevare koje su se sada pokazale ministri su sigurno uočili i mnogo prije te upravo zato tražimo njihovu političku odgovornost. Apsurdno je da su predloženi članovi Povjerenstva za Agrokor svi odreda bili ili jesu u vlasti u vrijeme kad su nastale navedene nepravilnosti”, istaknuo je predsjednik Živog zida u priopćenju.

Transparency International Hrvatska: ‘Pozivamo na hitno djelovanje’

Nakon objave revidiranih financijskih izvještaja Agrokora d.d. i Agrokor grupe za 2016. godinu oglasili su se i iz Transparency International Hrvatska te pozivali sve nadležne institucije i tijela javne vlasti na hitno djelovanje i donošenje učinkovitih poteza.

‘Završilo je vrijeme zabavljanja javnosti. „Nakon što je hrvatska javnost informirana o nalazima revizije financijskih izvještaja vrijeme je za istinsko, učinkovito i stvarno djelovanje kako bi se utvrdila odgovornost za situaciju u koju su dovedeni svi hrvatski građani. Svi građani su povezani s tako velikom kompanijom – bilo kao zaposlenici, kao kupci, dobavljači ili korisnici roba i usluga. Kada sustav ima selektivne kriterije, nejasna pravila i veliki broj izuzetaka onemogućeno je poslovanje i učinkovita kontrola takvog poslovanja. Zašto smo u sustav uveli fiskalizaciju i kontrolu tijekova novca u poslovanju ako sustav nije u mogućnosti otkriti koruptivne rizike, nepravilnosti i nelogičnosti, te ih prevenirati?’

‘Niti jedno društvo, pa niti ono najveće, ne može podnijeti troškove divljeg kapitalizma s kojima se suočilo hrvatsko društvo u protekla dva desetljeća. Gubitak nije samo u novcu, već u svim vrijednostima za koje smo mislili da ih kao društvo imamo poput povjerenja, poštenja i odgovornosti. Zakašnjelim i simboličnim kažnjavanjem pojedinaca ne možemo poprativi sustav koji je nepošten i nepravedan, a povjerenje građana vratiti će tek oni koji će omogućiti da ista pravila vrijede jednako za sve’, istaknula je dr.sc. Davorka Budimir, predsjednica TIH-a.