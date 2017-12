REAKCIJE IZ SABORA NA OPTUŽNICU PROTIV SAUCHE: ‘Nevjerojatno je da se u Hrvatskoj svaki dan nešto ukrade na svim razinama države’

Mnogi smatraju da bi Saucha trebao dati ostavku.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak i Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) misle kako bi bivši predstojnik premijerova ureda Tomislav Saucha, protiv kojeg je u petak Uskok podignuo optužnicu, trebao dati ostavku na mjesto zastupnika, SDP-ovac Arsen Bauk podsjeća kako se “nitko ne može smatrati krivim dok mu se pravomoćnom presudom to ne dokaže”, a Mostovcu Nikoli Grmoji cijela priča oko Sauche “ne izgleda dobro”.

“Nadam se da će institucije države napraviti svoj posao onako kao što bi to trebalo napraviti. Gospodinu Sauchi želim da dokaže svoju nevinost eventualno i želim mu svako dobro u životu u ovoj teškoj situaciji za njega”, rekao je čelnik HSS-a Krešo Beljak novinarima u Saboru.

Mišljenja je, međutim, kako bi Saucha trebao dati ostavku. “U biti trebao ju je dati već davno kad je promijenio stranu i otišao u HDZ”, poručio je Beljak.



Uteg za većinu

Na pitanje da li je to za vladajuću većinu uteg Beljak je uzvratio kako “njima ništa nije uteg”.

“Njima drže većinu raznorazni tipovi ne samo Saucha, tako da nema tu utega. Vjerojatno su htjeli da na taj način i HSS drži većinu ali nas fotelje nisu zanimale”, ustvrdio je šef HSS-a.

Optužnicu protiv Sauche kratko je komentirao i Mostovac Nikola Grmoja.

“Ne izgleda to dobro. Imamo čovjeka koji je neki dan predložen u Odbor za zakonodanstvo od strane vladajuće većine, a sada protiv njega imamo optužnicu. Nije lijepa slika. ne bih više to komentirao, to ćete morati pitati premijera i vladajuću većinu odnosno klub HDZ-a i HNS-a”, komentirao je Grmoja.

Poziv na ostavku

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) poziva Sauchu da podnese ostavku na mjesto saborskog zastupnika te smatra da je “to jedino moralno”

“Nevjerojatno je da se u Hrvatskoj svaki dan nešto ukrade na svim razinama države. Ovdje se radi o jednom teškom slučaju u samom srcu države, u vladi. Nevjerojatno je da je tako dugo takva šteta za državu mogla biti skrivena”, čudio se Sinčić.

Premijeru Plenkoviću je poručio da se zapita kakvi ga ljudi podržavaju. “Jer je jasno da je cijela ova većina Frankenstein većina, da je neprirodna ideološki i moralno. Neka se zapita želi li poslati tu poruku da mu vlada ovisi o jednome Sauchi i raznim drugim prebjezima koji su preletjeli i izdali svoje birače, koji su na temelju političke korupcije prešli u većinu. Očito se radi o pobjedi privatnih interesa nad pravnim interesima”, pozivao je Sinčić.

‘Nakon podignute optužnice dolazi suđenje’

SDP-ovac Arsen Bauk poručio je kako nakon podignute optužnice dolazi suđenje. “Na njemu će se utvrditi istina, oni koji su krivi neka budu osuđeni, a oni koji nisu neka budu oslobođeni”, rekao je Bauk.

O tome treba li Saucha dati ostavku ponovio je kako je, bez obzira na moguća stajališta, Ustav vrlo jasan i kaže da se nitko ne može smatrati krivim dok mu se pravomoćnom presudom to ne dokaže”.

“Optužnica svakako nije pravomoćna presuda. Što se tiče podnošenja ostavke, ja mislim da bi on trebao podnijeti ostavku, ali ne zbog optužnice nego jer je izabran na listi jedne stranke, a nakon toga podržava vladu njenih političkih suparnika. To nema direktne veze s optužnicom, a da li ima indirektne to mogu drugi nagađati. Kada je otvoren postupak, izražavao sam stav da nije kriv, a kada bi me razlozi njegovog prelaska trebali razuvjeravati u taj stav , ne bih se dobro osjećao. Neka suđenje utvrdi istinu”, poručio je Bauk.