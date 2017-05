KOVAČIĆ NAPAO MARIĆA: ‘I čistačica u Agrokoru je znala da firma propada, a on je šutio’

Nakon što je razriješeni potpredsjednik Vlade i ministar uprave, mostovac Ivan Kovačić obavio primopredaju u svome dojučerašnjem ministarstvu, prokomentirao je i aktualne političke događaje izazvane raskolom Mosta i HDZ-a i raspadom vladajuće koalicije.

Po njegovim riječima, takav rasplet događaja bio je očekivan. “Mi se sada zalažemo za to da javnost vidi stvarno stanje stvari i da se vidi ima li ministar financija Zdravko Marić povjerenje ili nema”, kazao je Kovačić.

“Da sam Plenković, dao bih otkaz Mariću jer mu nije lojalan”

N1 piše kako je Kovačić, na pitanje o mogućoj suradnji s SDP-om, kratko odgovorio: “O tom, potom”.



“Mi četvorica smo okarakterizirani kao nelojalni, a jedini je nelojalan u Vladi bio Marić. On je zašutio i nikada na kabinetu nije rekao o problemima u Agrokoru. I čistačica u Agrokoru je u 12. mjesecu znala da firma propada, a on je šutio”, kazao je Kovačić dodavši: “Da sam Andrej Plenković, dao bih mu otkaz, on Plenkoviću nije lojalan” misleći na ministra financija.

Kovačić je kazao kako je Božo Petrov još od siječnja upozoravao Plenkovića i članove Vlade na situaciju u Agrokoru.

“Odmahivali su rukom, i HBOR je dao kredit. Valjda su očekivali da će sve biti u redu, a i u medijima je bila tišina. Da se ranije govorilo, mogli smo čuti razna mišljenja, a ne sve saznati u zadnji tren. I za poreznu reformu, i za Inu, i za HEP, i za arbitražu i za Agrokor”, istaknuo je Kovačić.

