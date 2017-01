RAZOČARANI HRVAT U NJEMAČKOJ: ‘Plakao sam i tresao se. Ne nasjedajte na bajke o savršenom poslu!’

Svakodnevno čitamo tužne vijesti o autobusima koji iz Hrvatske odvoze ljude u ‘bolji život’, kojeg ovdje ne mogu dočekati. No, isto tako sve češće slušamo i o gorkim iskustvima onih koje je umjesto obećanih uvjeta, meda i mlijeka, dočekalo samo veliko razočaranje.

Redakciji RTL-a javio se čitatelj koji je opisao dramu kroz koju je prolazio na jednom poslu u Njemačkoj.

Njegovu potresnu priču prenosimo u cijelosti.



“Ne znam odakle da krenem pisati, a da vas sve navedem da pročitate ovaj tekst. Prije 6 mjeseci sam dosao u Stuttgart živjeti i raditi, a nakon samo par dana od moga dolaska našao sam posao u DORMERO hotelu sa 4 i pol zvjezdice. Potpisao sam ugovor sa Standard Premium Services na 6 mjeseci, a moj je posao bio da čistim sobe (zimmerreiniger). Navedena agnecija za čišćenje soba je bila mnogima poznata kao veoma otvorena i prihvatljiva nama Hrvatima, Srbima, Rumunjima, Bugarima i Afroamerikancima koji su dolazili u inozemstvo raditi a nisu znali Njemački jezik. Na razgovoru za posao je nama većini rečeno (a tako i piše u ugovoru) da je radno vrijeme od 08:00 – 14:30h a do 15:00 svi radnici trebaju napustiti zgradu i blizinu hotela i hotelskog dvorišta. Nakon samo 3-4 mojih prvih radnih dana u tome hotelu + ubrajam i moje mnoge prijatelje koji su radili samnom, posao bi završavali u 17:00, 18:00h a dolazili bi kući samo na tuširanje, jelo i spavanje te buđenje sljedeći dan u 06:00 i u 07:00 bi odlazili na posao gdje bi nas dočekali sa listama od 20-22 sobe i to sve na 2-3 kata što je previše posla jer bi ‘mi svi’ morali završiti posao u 14:30h, ali ovo je samo početak ljudi moji”, piše.

Plaća svaki mjesec sve manja

“Što je vrijeme sve više odmicalo, radnici (ubrajam i mene jer sam I JA RADIO U TOM HOTELU) su počeli dobivati masovno puno soba, nedjeljom bi znali doći kući oko 19:00-20:00 sati a sutradan bi nas opet čekalo isto. Kada je stigao kraj mjeseca i kada mi moramo dobiti svoju plaću, kada bi otišli na prokleti bankomat da podignemo svoju plaću, mogli smo i znati što nas očekuje, nitko, ponavljam, ALI NITKO nije dobio veću plaću od 1100€, moja prva plaća iznosi 1034€, druga malo manje, treća isto tako itd. Cura koja je radila u tom hotelu i koju je osobno poznam otišla je dolje u ured i pitala kada će biti plaća jer žena ima dijete kući, mora kupiti kartu, platiti stan, mora se hraniti… isti dan je dobila otkaz kada je uljudno pitala kada će sjesti plaća. Druga cura je bila bolesna, otišla je kod doktorice i dobila je bolovanje od par dana, takva bolesna je došla na posao da preda to bolovanje šefu a sljedeći dan je dobila pismeni otkaz od Standard Premium Services. Svaki prekovremeni sat radnicima u tom hotelu NISU PLATILI, platne liste je rijetko tko dobio nakon 30-tog pokušaja ispitavanja: mogu li dobiti moje platne liste?!? Sve to još više pogoršava situaciju kada je djevojka, radnica iz tog Dormero hotela otišla da provjeri koliko ona ima pravo na povrat poreza. Gospođa za pultom joj je rekla da ona uopće nije prijavljena, da je nema u sustavu, da je doslovno radila za ZRAK”, piše ogoršeni čitatelj i podsjeća kako je do njih radnika došla šokantna ispovijest jedne cure koja je radila u toj agenciji, a koju su također prenijeli hrvatski mediji.

Ona je, tvrdi, a o čemu je i pisala, doživila istu situaciju u tom hotelu – nije bila plaćena kako je pisalo, nije završavala s poslom kako piše u ugovoru, koja je imala pritisak od strane radnika u uredu niti je imala pravo reći niti jednu riječ.

‘Ni u Njemačkoj se ne poštuju ugovori’

“Navedena osoba iz tog teksta sa, citiram inicijale J.Ž, je prije tjedan dana došla u taj hotel kada sam ja još radio. Zbog ogromnog broja reklamacija ona je bila zadužena da napravi reda u svim hotelskim sobama. Ulazila bi nama čistacima u sobe, govorila bi da moramo čistiti od poda do stropa, ispod kreveta, iza sofe koju jedva ja odmaknem od zida, pranje i ribanje sa četkom, čisćenje lajsni itd. Jednu sobu bi zavrsili za 1h a mi imamo na listi po 20 generalnih soba. Provjeravala bi svaki kutak, sve bi nadzirala i za svaki krivi postupak bi slala pismene opomene kući. DAL’ JE TO NORMALNO? NIJE! pogotovo za Njemačku, gdje se standardi i zakoni moraju poštivati, gdje svakog radnika moraš platiti onako kako piše u ugovoru!”, žali se.

‘U samo 5 dana nas 7 je dalo otkaz’

“Navedena J.Ž koja je visoko obrazovana (valjda) u cipelama na petu, uglednog izgleda i mnogih iskustava u tom poslu čistačici je u lice rekla ‘AJME MARŠ IDI’ samo zato što je rekla da od umora ne može skidati silikonske gume na vratima od tuš kabine. U samo 5 dana nas 7 je dalo otkaz. Ja sam 27. siječnja u 16:17 predao ključeve i listu, okrenio se i otišao jer sam ostavio svaki dijelić energije u tim sobama, mogo puta sam se počeo tresti pa čak i plakati u sobi da me nitko ne vidi jer sam se plašio dal ću imati vremena da uopće jedem išta kada dodem kući, hoću se moći čuti sa svojom obitelji ili hoću li pasti u nesvijest pri odlasku sa posla. Ja vas svim srcem MOLIM da ovaj tekst dijelite dalje, šaljite kome god znate, jer se ovo kriminalno djelo mora zaustaviti dok nisu nastradali i ostali koji rade u tom hotelu ili koji će tek doći jer će im piti krv i energiju na slamčicu, robovat će za ništa, uništit će ga kao osobu i izgubit će svaki smisao za privatni i društveni život. Zato sherajte ovo da nitko više od nas ne nasjeda na uvjerljive priče i bajke o Standard Premium Services koji imaju radnike i u Stuttgartu, Münchenu, Frankfurtu itd. Ovo se mora zaustaviti”, poručuje na kraju dramatičnog pisma razočarani gastarbajter.